Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток

Бяха раздадени отличия на членове на Ситуационния център на външното ни министерство

13 март 2026, 12:00
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ

Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

„Искаме истината“: Близките на шестимата загинали край Петрохан и Околчица излизат на протест

Финансовият министър представи промените в удължителния закон за бюджета

С лужебният премиер Андрей Гюров посети Министерството на външните работи, за да поздрави екипа на Кризисния щаб с успешното приключване на активната фаза на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран. 

Битка за всяка секунда: Над 1500 българи се измъкнаха от капана на Близкия изток

Гюров се запозна и с условията и начина на работа на Ситуационния център на външното ни министерство. Бяха раздадени и почетни отличия на служителите на ведомството за висок принос при извеждането на българите от конфликтните точки в Близкия изток.

"Не само отчитаме една добре свършена задача, но и отдаваме значение на професионализъм, дълг и отдаденост. Те правят голямата разлика, която направи така че работата на Ситуационният център да остане в историята на българската дипломация. Това бе безпрецедентна по сложност и мащаб операция. Колегите успяха да изведат по професионален и спокоен начи повече от 2600 български граждани от зоната на конфликта по въздух и суша, при постоянно променящи се опасности. Това са 2600 съдби и причини да се гордеем с работата му. Страната ни е на първо място по изведени граждани от зоната на конфликта. България е една от държавите с най-много организирани полети. Сънародниците ни трябва да се гордеят - могат да разчитат на държавата, когато се нуждаят от нея", заяви министър-председателят, цитиран от NOVA.

Евакуацията от Израел: Какво казаха българите, пристигнали на родна земя

Премиерът обяви, че множество граждани са изпратили няколко благодарствени писма. "Тази благодарност е най-важният показател - чрез него се вижда защо го правим", допълни той. 

По думите на външния министър Надежда Нейнски хората действително са усетили грижа от страна на държавата. "Служителите на Ситуационния център минаха отвъд служебните си ангажименти. Те бяха много ангажирани с процеса по извеждане на българи. Това има голямо значение за авторитета на Външното министерство и за защита на българските интереси", каза тя.

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

По-рано тази седмица служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че над 2600 българи са евакуирани от региона на Близкия изток. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и са обработени над 6500 имейла, повече от 100 служители на външното ни министерство и задграничните представителства работиха на 24-часов режим, заяви министър Нейнски.

"Проведохме най-мащабната до този момент по евакуация на български граждани от 11 държави", отбеляза още тя. 

Гюров МВнР конфликт Близкия изток
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

21-годишен с обвинение за отвличане, упояване и изнасилване на дете в хижа край Челопеч

„Оскар“-ите през годините: Най-емблематичните рокли от червения килим

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Преди 1 час
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Преди 2 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Преди 3 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Преди 4 часа
Шеф Манчев въдворява ред в „женско царство“ в „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 27 минути

Не пропускайте кулинарното риалити в петък от 20:00 ч. по NOVA

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Свят Преди 39 минути

Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето

Петък 13-и носи шок за 4 зодии – вижте кой ще го почувства най-силно

Любопитно Преди 56 минути

Докато светът се пази от суеверия, четири знака ще ударят джакпота на съдбата: Вижте дали сте сред избраниците, за които фаталната дата носи неочакван триумф

Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към уменията за бъдещето

Любопитно Преди 1 час

Психолози разкриха зловещата страна на офисите без стени

Любопитно Преди 1 час

Сякаш не е достатъчно да слушаш как колега говори твърде силно по телефона, друг блъска по клавиатурата си, а трети подсмърча и кашля заради поредната настинка, сега психолози разкриха и една скрита заплаха в злощастните офиси с отворен план: по-висок риск от тормоз на работното място

Времето изтича: България може да загуби европейското финансиране за медицинските хеликоптери

България Преди 1 час

Има сериозно изоставане при изграждането на базите, предупреди здравният министър доц. Михаил Околийски

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

Джейн Лапотер

Свят Преди 2 часа

Джейн Лапотер, носител на наградата „Тони“ е починала на 81 години

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Любопитно Преди 2 часа

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

<p>Мистериозен детайл в 500-годишен образ на Дева Мария озадачи учените</p>

Мистериозният 500-годишен отпечатък на Дева Мария крие детайл, който може да опровергае традиционните обяснения

Свят Преди 2 часа

Учени изследваха петвековното наметало и откриха „живи“ отражения в очите и техника на рисуване без аналог в историята

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Зендая потвърди слуховете за таен брак с Том Холанд, показвайки златна халка на червения килим в Лос Анджелис. Стилистът на звездата Лоу Роуч по-рано също загатна пред медиите, че дългоочакваната сватба вече е факт, оставяйки феновете в еуфория

Доналд Тръмп и Ерика Кърк

Свят Преди 2 часа

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

България Преди 2 часа

Момчето води тежка битка със спастична церебрална пареза

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

Технологии Преди 2 часа

Защо да купуваме както лаптоп, така и таблет, ако ще ги използваме за почти едно и също? С няколко малки добавки, един приличен таблет с Android може да върши същата работа като лаптоп, но за по-малко пари и с повече практичност

