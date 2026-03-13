СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

Задържани са криминално проявен мъж на 50 г. и жена на 55 г.

13 март 2026, 19:14
Мирен протест пред Съдебната палата в София за случая "Петрохан - Околчица"
Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания
Заради скъпите горива: Правителството подготвя мерки в помощ и на бизнеса
Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
Лорер: Решението на Асен Василев да ме изключи от листите създаде излишна драма в ПП-ДБ
Гюров: България е на първо място по изведени граждани от кризисния район в Близкия изток
Приеха на първо четене промените в удължитения закон за бюджета
Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

В рамките на спецоперация на сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция на вътрешните работи са иззети 40 кг метаамфетамин, 3 кг марихуана, над 3 кг кокаин и над 10 кг фентанил, както и таблетираща и пресовъчна машини, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Заловиха метамфетамин и марихуана при спецакция в София, има арестувани

Веществата са открити в къща, намерени са също така два автомата и два пистолета. Задържани са криминално проявен мъж на 50 г. и жена на 55 г. По думите на Николов имотът е депо, от което се захранват основните наркодилъри, които разпространяват на територията на София.

Иззеха огромно количество наркотици в София

Директорът на СДВР коментира още, че със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев от днес са сменени досегашните му трима заместници с началника на 4-о РУ Кристиян Тонев, досегашният зам -началник на Специализирани полицейски сили Емануил Петков и началникът на престъпленията спрямо МПС Николай Пелтеков. Николов каза, че смяната е ръководно решение.

Източник: БТА, Константин Костов    
Спецоперация Наркотици СДВР Иззети наркотици Наркодепо Оръжия Арести Ръководни смени Любомир Николов София
По темата

Мирен протест пред Съдебната палата в София за случая "Петрохан - Околчица"

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Брутална жестокост и гаври: Хванаха

Брутална жестокост и гаври: Хванаха "Бандата на Близнаците" - сред тях има бивши полицаи

Електромобилът, който обича слънцето - революция на електрическите превозни средства в Тунис

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

ФБР организира ММА тренировки с професионални бойци от UFC

Обучението включва комбинация от техники от бокс, кикбокс и борба за ефективност в службата

Жаир Болсонаро е приет в интензивно отделение с бронхопневмония

Той е настанен в частната клиника в Бразилия

НС възложи на МС да предприеме мерки срещу ценовия шок от поскъпването на петрола и газа

Откриха отдавна изгубения град на Александър Велики - Александрия след близо 2000 години

След 2000 години в забрава, археолози откриха Александрия на Тигър – търговския мегаполис на Александър Велики. Благодарение на нови технологии учените разкриха „зашеметяващо“ запазен град, който е бил по-голям дори от столиците на Античността

Мистерията „Банкси" е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

Разследване идентифицира легендарния Банкси като Робин Гънингам от Бристъл чрез следи от негова акция в Украйна, стари съдебни досиета от Ню Йорк и съвпадение в рождените дати на артиста и мъж, пътувал под псевдонима Дейвид Джоунс

Путин свиква Съвета за сигурност след украински удари по критични обекти

Мобилният интернет в Москва и някои големи градове бе частично забавен заради мерки за сигурност.

Папа Лъв XIV: Следват ли политиците учението на Исус във военните конфликти?

Лъв XIV коментира американско-израелските удари срещу Иран и моралната оправданост на войната

Рядък феномен: Снеговалеж изненада пустинята Сахара след десетгодишно прекъсване

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро“, като влязоха в ролята на продавачи

Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Заболяването се регистрира сравнително по-рядко в сравнение с масовите респираторни инфекции

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

Програмата предвижда здравословно хранене в училищата, контрол върху енергийните напитки и безплатна филтрирана вода

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

„Път през хаоса" в „Темата на NOVA"

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка"

Крал Чарлз III и Камила трогнаха мрежата с непринуден момент, доказващ, че са „като всяка семейна двойка“. Въпреки лечението от рак, 77-годишният монарх остава енергичен, а Камила шеговито го оприличи на „планинска коза“, която трудно се догонва

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg
1

3 мишелова полетяха на свобода

sinoptik.bg

Роби с първи голям концерт в НДК

Edna.bg

Капсулен гардероб: Инвестиция в качество и подкрепа на местни дизайнери

Edna.bg

Отлична новина от Спартак Варна: Погасиха дългове за над 310 000 евро!

Gong.bg

Цветомир Найденов с коментар за сменения ВАР-арбитър на Лудогорец - ЦСКА

Gong.bg

Кабинетът и НС - с мерки за горивата

Nova.bg

Близките на шестимата, открити мъртви край "Петрохан" и Околчица, излязоха на протест (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg