Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

З аболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Софийска област е по-висока от средната за страната, съобщава на сайта си Регионалната здравна инспекция – Софийска област. Болните са 133 на 10 000 души, но е значително под епидемичния праг за областта от 288 на 10000.

Случаите на грип и остри респираторни заболявания за Софийска област започват да се увеличават от началото на ноември 2025 година. От 3 до 11 ноември 2025 г. случаите са били 175, което определя заболяемост от 161 на 10000 души.

До втората седмица на 2026 г. броят регистрирани бе 201.

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Седмичният брой на заболелите варира, като по време на коледно-новогодишни празници се отбелязва спад в регистрираните случаи.

В началото на разпространението на грип и ОРЗ преобладаваха случаи от най-малката възрастова група от нула до четири години, като сега са основно от възрастовите групи 5-14 г. и над 65 години.

Епидемичната обстановка във всички общини е спокойна и няма натоварване на извънболничната и болнична помощ.

Източник: iStock/Getty Images

На 12 януари във всички лечебни заведения за болнична помощ в областта са приети 24 пациенти с грип и ОРЗ. Редовно се изпращат проби за потвърждаване в референтната лаборатория за грип и ОРЗ на Националния център за заразни и паразитни болести.

От изследваните проби около 15% са положителни за грип тип А (H3N2), като има положителни проби и за грип тип А (H1N1), риновируси, SARS-CoV-2 и др. Инспекторите по места дават указания за провеждане на сутрешния филтър в детските и учебни заведения, за спазване на противоепидемичен режим на работа в лечебните заведения с цел ограничаване на възможностите за предаване на заболяването.

Аптечната мрежа разполага с необходимите лекарствени средства и диагностични тестове.

Добрич обяви грипна епидемия

Временно затруднение с наличностите на лекарство Тамифлу е имало в аптеките на град Самоков, но проблемът вече е решен.

По данни на Регионалното управление на образованието (РУО) от 14.01.2026 г. отсъстващите ученици по медицински причини са около 12.2%, децата от предучилищна възраст са 17,8%, преподавателския състав - 2,6%.

Държавните здрави инспектори от РЗИ-Софийска област следят ежедневно за случаите на грип и ОРЗ.

При промяна на епидемичната обстановка ще се обсъдят временни противоепидемични мерки за областта.