България

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

Болните са 133 на 10 000 души, но е значително под епидемичния праг за областта от 288 на 10000

16 януари 2026, 14:58
РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука
СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района
Екоинспекцията спря работата на

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват
Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"
Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа
Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“
Абонатна станция на

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок
Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

Томислав Дончев: В бюджета няма пари за сканиращи устройства

З аболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Софийска област е по-висока от средната за страната, съобщава на сайта си Регионалната здравна инспекция – Софийска област. Болните са 133 на 10 000 души, но е значително под епидемичния праг за областта от 288 на 10000.

Случаите на грип и остри респираторни заболявания за Софийска област започват да се увеличават от началото на ноември 2025 година. От 3 до 11 ноември 2025 г. случаите са били 175, което определя заболяемост от 161 на 10000 души.

До втората седмица на 2026 г. броят регистрирани бе 201.  

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Седмичният брой на заболелите варира, като по време на коледно-новогодишни празници се отбелязва спад в регистрираните случаи. 

В началото на разпространението на грип и ОРЗ преобладаваха случаи от най-малката възрастова група от нула до четири години, като сега са основно от възрастовите групи 5-14 г. и над 65 години. 

Епидемичната обстановка във всички общини е спокойна и няма натоварване на извънболничната и болнична помощ. 

Източник: iStock/Getty Images

На 12 януари във всички лечебни заведения за болнична помощ в областта са приети 24 пациенти с грип и ОРЗ. Редовно се изпращат проби за потвърждаване в референтната лаборатория за грип и ОРЗ на Националния център за заразни и паразитни болести. 

От изследваните проби около 15% са положителни за грип тип А (H3N2), като има положителни проби и за грип тип А (H1N1), риновируси, SARS-CoV-2 и др. Инспекторите по места дават указания за провеждане на сутрешния филтър в детските и учебни заведения, за спазване на противоепидемичен режим на работа в лечебните заведения с цел ограничаване на възможностите за предаване на заболяването.

Аптечната мрежа разполага с необходимите лекарствени средства и диагностични тестове. 

Добрич обяви грипна епидемия

Временно затруднение с наличностите на лекарство Тамифлу е имало в аптеките на град Самоков, но проблемът вече е решен.
По данни на Регионалното управление на образованието (РУО) от 14.01.2026 г. отсъстващите ученици по медицински причини са около 12.2%, децата от предучилищна възраст са 17,8%, преподавателския състав - 2,6%.

Държавните здрави инспектори от РЗИ-Софийска област следят ежедневно за случаите на грип и ОРЗ. 

При промяна на епидемичната обстановка ще се обсъдят временни противоепидемични мерки за областта.

Вижте в нашата галерия: На тези места е най-вероятно да се заразите с грип

На тези места е най-вероятно да се заразите с грип
10 снимки
самолет
учиел училище деца ученици
коронавирус градски транспорт маска маски
магазин случайна среща
Източник: БТА, Иван Ласкин    
Грип и ОРЗ Софийска област Заболеваемост от грип Епидемична обстановка РЗИ Софийска област Противоепидемични мерки Видове вируси Възрастови групи Аптечна мрежа Учебни и детски заведения
Последвайте ни

По темата

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
9 очарователни факта за женските котки

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 9 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 9 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 9 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 9 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Невидимите рискове и дилемите зад маската в „Телеграфно подкастът“

Любопитно Преди 22 минути

Анонимният митничар е участвал в грандиозната операция, при която бяха заловени 740 кг трева на стойност 6 млн. евро

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Добавките, които не бива да приемате с кафе – буквално ги „пускате в тоалетната“

Любопитно Преди 24 минути

За съжаление сутрешното кафе може да повлияе на начина, по който тялото ви усвоява определени хранителни добавки

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Свят Преди 47 минути

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Свят Преди 52 минути

Москва многократно е отричала обвиненията

<p>Песков: Русия смята Гренландия за датска територия</p>

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Свят Преди 1 час

Москва каза, че е недопустимо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай застрашават Гренландия

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

Борисов с нападка срещу Радев: Президентът е като часовник с кукувичка

България Преди 1 час

"Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ

<p>Частично бедствено положение в Асеновград</p>

Заради водната криза: Частично бедствено положение в Асеновград

България Преди 1 час

Аварийната ситуация настъпи внезапно, като доведе до ограничаване питейното водоснабдяване на част от домакинствата в града

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 2 часа

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Свят Преди 2 часа

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

България Преди 2 часа

Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

ЕК представи подробен план за подкрепа на Украйна през следващите две години

Свят Преди 2 часа

Пакетът включва три основни предложения

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Любопитно Преди 2 часа

Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Мидълтън откри 2026 г. с първия си самостоятелен кралски ангажимент – тържествен прием за женския отбор по ръгби на Англия, победител на Световното първенство. Принцесата носеше червен костюм, символично свързан с прякора на отбора – Red Roses

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

България Преди 2 часа

По тялото му няма следи от насилие

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 3 часа

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

"Всеки ден тежи като цяло десетилетие": Селин Дион с разтърсващо послание към Рене Анжелил

Edna.bg

Памела Андерсън с откровено признание за Томи Лий: „Иска ми се да имахме по-добри отношения“

Edna.bg

Шоуто започва! Алкарас и Сабаленка на корта в първия ден от Austrаlian Open (програма)

Gong.bg

Официално! Лудогорец със силен трансфер

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК

Nova.bg