Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него руският президент Владимир Путин може би "малко помага" на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на интервю на американския президент за радио "Фокс нюз" (Fox News Radio), излъчено днес.
"Мисля, че той (Путин) може би малко помага (на Иран), да, предполагам. И той вероятно мисли, че ние помагаме на Украйна, нали?", каза Тръмп в "Шоуто на Брайън Килмийд".
Американският президент допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ в защитата от безпилотни летателни апарати, помолен да коментира дали Украйна оказва подобна подкрепа.
