България

Експерти предупреждават за нови атаки в Черно море: Готова ли е България да се защити?

Милен Керемедчиев смята, че ударите вероятно ще продължат, а Христо Папукчиев постави под въпрос ефективността на предприетите досега мерки

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 08:27
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С игурна ли е България на фона на зачестилите атаки с дронове срещу кораби в Черно море и разполага ли страната с достатъчно средства, за да се защити? Тези въпроси коментираха бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и капитанът и експерт по морска сигурност Христо Папукчиев в ефира на NOVA.

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Двамата обсъдиха рисковете за корабоплаването, готовността на България да реагира на подобни инциденти и необходимостта от координирани мерки за защита на Черноморския регион.

  • Керемедчиев: Русия няма да спре ударите в Черно море

Според Милен Керемедчиев атаките в Черно море вероятно ще продължат. По думите му публичните изявления на представители на руското ръководство не дават основания да се очаква прекратяване на военните действия в региона.

Той се позова на изказвания на руския президент Владимир Путин, външния министър Сергей Лавров и говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, които според него показват липса на готовност от страна на Москва да прекрати ударите.

Керемедчиев посочи, че според заявените руски позиции атаките може да продължат дори при евентуално начало на мирни преговори между Москва и Киев.

„Така че при положение, че имаме три официални изказвания, че няма да спрат ударите, как да очакваме, че ще спрат?“, попита той.

Според бившия заместник-министър ситуацията налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки, съобразени с развитието на войната в Украйна.

Той разкритикува действията на страната ни, като заяви, че реакциите са закъснели и липсва достатъчна интеграция в общата система за сигурност на Черно море.

„България бяга след събитията, действа се панически, купува се техника на парче, не сме интегрирани в общата система за сигурност на Черно море“, заяви Керемедчиев.

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  • Папукчиев: Сигурността е динамично пространство

Капитанът и експерт по морска сигурност Христо Папукчиев постави под въпрос дали обявените мерки за придобиване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана отговарят на конкретните заплахи.

Според него наличието на антидронови системи и средства за наблюдение не е достатъчно, ако те не са част от ефективно организирана и координирана система за сигурност.

„Каквито и антидронови системи да имаме и да сме имали, фактът, че стават такива събития, е признак на пълен провал до този момент“, коментира Папукчиев.

Експертът подчерта, че сигурността не трябва да се разглежда единствено като условна линия, която трябва да бъде защитавана. Според него тя представлява динамична среда, в която рисковете се променят в зависимост от възможностите на воюващите страни и действията на други участници в конфликта.

„Тя е пространство, динамично развиващо се, което се влияе от възможностите на воюващите страни и трети, които по една или друга причина влизат като играчи в конфликта“, заяви той.

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  • Защо е важно да се установи видът на дроновете

Папукчиев обърна внимание и на липсата на достатъчно публична информация за средствата, използвани при атаките срещу търговските кораби в Черно море.

По думите му видът на дроновете, техническите им характеристики и начинът, по който се управляват, са от съществено значение за избора на подходящи средства за защита. Това е важно и при изграждането на система за наблюдение и противодействие, тъй като различните безпилотни апарати могат да изискват различни способи за откриване и неутрализиране.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Черно море Морска сигурност Атаки с дронове Сигурност на България Война в Украйна Корабоплаване Милен Керемедчиев Христо Папукчиев Русия Противовъздушна отбрана
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