Технологии

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Изкуственият интелект засега не е заплаха за работните места, а по-скоро възможност. Хората, които могат да го използват пълноценно, се радват на по-голям интерес от работодателите във все повече сфери, казват експерти

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 януари 2026, 10:21
CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия
Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове
AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите
Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето
С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.
Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде
Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI
Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Щ е замени ли изкуственият интелект милиони работни места? Бизнесът все още няма категоричен отговор. Поне първоначалните очаквания, че това сякаш ще се случи още сега, не се оправдават. Напротив, повечето фирми всъщност започват отново да наемат хора, но с малко по-различен фокус, показва анализ на CNBC.

И миналата 2025 г. е била повратната точка, която е повела новата тенденция. Вместо изкуственият интелект да замени цели категории длъжности, той до голяма степен е заменил задачи в рамките на тези категории. Според данните приблизително 65% от професионалистите с „бели якички“ сега използват „AI агенти“ за обработка на рутинна административна работа, проучвания и синтез на данни.

Резултатът е работна сила, която става „бимодална“. От една страна, има нарастващо търсене на високотехнологични архитекти на изкуствен интелект и „настройчици на модели“. От друга страна, има подновен приоритет върху човешките умения, изискващи емоционален контакт, емпатия, сложни преговори и етична преценка. Области, в които изкуственият интелект все още се затруднява да възпроизведе нюансите на човешкото взаимодействие.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

"Мога да кажа, че всъщност не наемаме по-малко хора. Растем много като компания и назначаваме още хора, но те са различни. Избираме такива, които са отворени към AI", казва Лис Су, изпълнителен директор на AMD.

Подобно послание отправя и Миша Кауфман, изпълнителен директор на Fiverr. Тя призовава хората и екипите да подобрят AI уменията си, защото работните задачи се насочват в тази посока. AI променя всяка индустрия и най-отговорното действие за всяка компания е да подготви хората си - прозрачно и целенасочено, казва Кауфман.

Големият въпрос е как да стане това. Няма универсална рецепта. Всяка компания трябва индивидуално да анализира своите нужди и цели и да прецени как AI може да помогне. И съответно как служителите да се чувстват част от процеса, а не като временно заемащи длъжността, докато AI ги измести.

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

През 2026 г. „владеенето на изкуствен интелект“ вече не е бонус в автобиографията. То е основно изискване. Работодателите се отдалечават от традиционното наемане на персонал, основано на образование и история, в полза на оценки, базирани на AI умения. Те се фокусират по-специално върху това колко ефективно кандидатът може да подканва, управлява и проверява генерирани от изкуствен интелект резултати. 

CNBC посочва възхода на „Prompt Engineering 2.0“, който еволюира от прости текстови команди до „Логическа архитектура“. От съвременните професионалисти се очаква да изграждат многостъпкови автоматизирани работни процеси, които свързват различни модели на изкуствен интелект, за да постигнат бизнес резултати. Тези, които не успеят да се адаптират, се оказват изместени не от самия изкуствен интелект, а от „задвижваните от изкуствен интелект“ версии на своите колеги. 

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Може би най-важният извод е нарастващата „разлика в уменията“. Въпреки че икономиката създава нови работни места, те често изискват по-високо ниво на техническа грамотност от тези, които се автоматизират. Правителствата и корпорациите са под натиск да финансират мащабни инициативи за преквалификация. Анализът предупреждава, че без целенасочени усилия за „обучение през целия живот“ пазарът на труда може да се изправи пред криза на „структурна безработица“, при която милиони работни места остават незаети въпреки големия брой търсещи работа.

Началните позиции, традиционно стъпка към кариерната стълбица, са особено уязвими, тъй като автоматизацията често е насочена към рутинни когнитивни задачи, с които младшите служители са се занимавали преди. Експертите предупреждават, че това може да подкопае модела на кариерната стълбица, който е позволил на много професионалисти да се издигат чрез постепенно по-сложни отговорности. 

Например в здравеопазването изкуственият интелект действа като „клиничен втори пилот“. Той обработва документацията и първоначалния анализ на симптомите. Това позволява на лекарите да отделят повече време за грижи за пациентите, макар че намалява нуждата от служители, които да въвеждат данните и специалисти по фактуриране на начално ниво. 

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

В образованието ролята на учителя се измества към „обучителен коучинг“. Преподаватели вече използват изкуствен интелект, за да създават персонализирани учебни програми за всеки ученик, отдалечавайки се от универсалния модел на лекции.

А във финансите количественият анализ вече се обработва почти изцяло от модели на изкуствен интелект. Въпреки това анализът отбелязва бум на наемането на персонал в „Съответствие с рисковете, свързани с изкуствения интелект“ – нова област, посветена на гарантирането, че финансовият изкуствен интелект остава безпристрастен и спазва глобалните разпоредби.  

На фона на несигурността, едно универсално послание се откроява: грамотността в областта на изкуствения интелект и адаптивните умения вече са от съществено значение. Работниците все повече трябва да съчетават техническа гъвкавост с човешки качества, които машините трудно могат да възпроизведат, като преценка, решаване на проблеми, креативност, етика и лидерство.

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

На практика това означава, че работниците, които се научат как да работят с изкуствен интелект, а не да се конкурират с него, може да се окажат по-устойчиви на пазара на труда. Това също така означава, че ученето през целия живот и непрекъснатото повишаване на квалификацията ще бъдат определяща характеристика на кариерите в ерата на изкуствения интелект. 

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии служители работници бизнес работодатели
Последвайте ни
Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

Шофиране на електромобил през зимата: какво трябва да знаете

carmarket.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 15 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 12 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 13 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 14 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност</p>

Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, Кремъл обсъжда наследници

Свят Преди 10 минути

Кадиров в момента е в собствената си болница в Чечня заедно с членове на семейния му клан

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 12 минути

Китайското министерство на външните работи защити арктическите си операции

,

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

Свят Преди 1 час

През 2025 германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

Свят Преди 1 час

Протестите "станаха насилствени и кървави, за да дадат извинение" за намесата на Тръмп

<p>Не се пенсионирайте още! Пенсията ви може да скочи с 4% годишно</p>

Колко ще порасне пенсията, ако продължите да работите след пенсиониране

България Преди 1 час

194 700 българи продължават да се осигуряват след навършване на 65-годишна възраст

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Любопитно Преди 1 час

Новината съобщи бъдещата младоженка в социалните мрежи

<p>Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни</p>

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Свят Преди 1 час

"Те имат по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях, ще ви кажа това още сега", добави президентът на САЩ

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

Водеща на 83-тата церемония на наградите "Златен глобус" беше комедийната актриса Ники Глейзър

,

Празник е! Ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

В 1219 г. свети Сава станал основател на самостойната Сръбска църква

<p>Промяна в курса на еврото</p>

Еврото поскъпна спрямо долара

Пари Преди 2 часа

Единната европейска валута се разменя за 1,1634 долара, или с 0,15 на сто под нивото си от петък

<p>Камион премина през протест за Иран в Лос Анджелис</p>

Напрежение в Лос Анджелис: Шофьор на камион, преминал през протест за Иран, е задържан

Свят Преди 2 часа

Шофьорът, чиято самоличност все още не е установена, е задържан "за допълнително разследване"

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Свят Преди 2 часа

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Свят Преди 2 часа

Жената е транспортирана с линейка до болница

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

България Преди 2 часа

Към момента няма данни за проблеми с телекомуникациите и водоподаването в Русенско

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Свят Преди 2 часа

Най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 3 часа

Ограничена е видимостта до 50 м в района на Твърдица

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Димитър Рачков предложи брак на половинката си Виктория

Edna.bg

Теодора Духовникова ясно демонстрира колко държи на женското приятелство

Edna.bg

Добруджа си върна футболист, който освободи през лятото

Gong.bg

Манчестър Юнайтед избра новия си мениджър след обрат в последния момент

Gong.bg

Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

Nova.bg

Ледено студено начало на седмицата

Nova.bg