Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Щ е замени ли изкуственият интелект милиони работни места? Бизнесът все още няма категоричен отговор. Поне първоначалните очаквания, че това сякаш ще се случи още сега, не се оправдават. Напротив, повечето фирми всъщност започват отново да наемат хора, но с малко по-различен фокус, показва анализ на CNBC.

И миналата 2025 г. е била повратната точка, която е повела новата тенденция. Вместо изкуственият интелект да замени цели категории длъжности, той до голяма степен е заменил задачи в рамките на тези категории. Според данните приблизително 65% от професионалистите с „бели якички“ сега използват „AI агенти“ за обработка на рутинна административна работа, проучвания и синтез на данни.

Резултатът е работна сила, която става „бимодална“. От една страна, има нарастващо търсене на високотехнологични архитекти на изкуствен интелект и „настройчици на модели“. От друга страна, има подновен приоритет върху човешките умения, изискващи емоционален контакт, емпатия, сложни преговори и етична преценка. Области, в които изкуственият интелект все още се затруднява да възпроизведе нюансите на човешкото взаимодействие.

"Мога да кажа, че всъщност не наемаме по-малко хора. Растем много като компания и назначаваме още хора, но те са различни. Избираме такива, които са отворени към AI", казва Лис Су, изпълнителен директор на AMD.

Подобно послание отправя и Миша Кауфман, изпълнителен директор на Fiverr. Тя призовава хората и екипите да подобрят AI уменията си, защото работните задачи се насочват в тази посока. AI променя всяка индустрия и най-отговорното действие за всяка компания е да подготви хората си - прозрачно и целенасочено, казва Кауфман.

Големият въпрос е как да стане това. Няма универсална рецепта. Всяка компания трябва индивидуално да анализира своите нужди и цели и да прецени как AI може да помогне. И съответно как служителите да се чувстват част от процеса, а не като временно заемащи длъжността, докато AI ги измести.

През 2026 г. „владеенето на изкуствен интелект“ вече не е бонус в автобиографията. То е основно изискване. Работодателите се отдалечават от традиционното наемане на персонал, основано на образование и история, в полза на оценки, базирани на AI умения. Те се фокусират по-специално върху това колко ефективно кандидатът може да подканва, управлява и проверява генерирани от изкуствен интелект резултати.

CNBC посочва възхода на „Prompt Engineering 2.0“, който еволюира от прости текстови команди до „Логическа архитектура“. От съвременните професионалисти се очаква да изграждат многостъпкови автоматизирани работни процеси, които свързват различни модели на изкуствен интелект, за да постигнат бизнес резултати. Тези, които не успеят да се адаптират, се оказват изместени не от самия изкуствен интелект, а от „задвижваните от изкуствен интелект“ версии на своите колеги.

Може би най-важният извод е нарастващата „разлика в уменията“. Въпреки че икономиката създава нови работни места, те често изискват по-високо ниво на техническа грамотност от тези, които се автоматизират. Правителствата и корпорациите са под натиск да финансират мащабни инициативи за преквалификация. Анализът предупреждава, че без целенасочени усилия за „обучение през целия живот“ пазарът на труда може да се изправи пред криза на „структурна безработица“, при която милиони работни места остават незаети въпреки големия брой търсещи работа.

Началните позиции, традиционно стъпка към кариерната стълбица, са особено уязвими, тъй като автоматизацията често е насочена към рутинни когнитивни задачи, с които младшите служители са се занимавали преди. Експертите предупреждават, че това може да подкопае модела на кариерната стълбица, който е позволил на много професионалисти да се издигат чрез постепенно по-сложни отговорности.

Например в здравеопазването изкуственият интелект действа като „клиничен втори пилот“. Той обработва документацията и първоначалния анализ на симптомите. Това позволява на лекарите да отделят повече време за грижи за пациентите, макар че намалява нуждата от служители, които да въвеждат данните и специалисти по фактуриране на начално ниво.

В образованието ролята на учителя се измества към „обучителен коучинг“. Преподаватели вече използват изкуствен интелект, за да създават персонализирани учебни програми за всеки ученик, отдалечавайки се от универсалния модел на лекции.

А във финансите количественият анализ вече се обработва почти изцяло от модели на изкуствен интелект. Въпреки това анализът отбелязва бум на наемането на персонал в „Съответствие с рисковете, свързани с изкуствения интелект“ – нова област, посветена на гарантирането, че финансовият изкуствен интелект остава безпристрастен и спазва глобалните разпоредби.

На фона на несигурността, едно универсално послание се откроява: грамотността в областта на изкуствения интелект и адаптивните умения вече са от съществено значение. Работниците все повече трябва да съчетават техническа гъвкавост с човешки качества, които машините трудно могат да възпроизведат, като преценка, решаване на проблеми, креативност, етика и лидерство.

На практика това означава, че работниците, които се научат как да работят с изкуствен интелект, а не да се конкурират с него, може да се окажат по-устойчиви на пазара на труда. Това също така означава, че ученето през целия живот и непрекъснатото повишаване на квалификацията ще бъдат определяща характеристика на кариерите в ерата на изкуствения интелект.