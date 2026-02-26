Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

П едро Паскал вероятно е обвързан с креативния директор Рафаел Олара, след като двамата бяха заснети под ръка по време на уикенда за Свети Валентин. Въпреки че нито една от страните не е потвърдила или отрекла слуховете, двамата сякаш сами подклаждат спекулациите, появявайки се отново заедно на 24 февруари, пише HELLO!

Актьорът и арт директорът демонстрираха близост по време на разходка из Бевърли Хилс. Те вървяха прегърнати през кръста, а в един момент Педро бе заснет как се накланя напред, отпускайки брадичка върху рамото на Рафаел.

EXCLUSIVE: 👀 Pedro Pascal was seen getting handsy with pal Rafael Olarra in Los Angeles.



Photos: https://t.co/DYd0ovbnog pic.twitter.com/fGvTu4iHhx — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

По-късно двамата бяха забелязани един до друг на прожекция на „Брулени хълмове“ с участието на Джейкъб Елорди и Марго Роби, където изглеждаха погълнати от разговор през цялото време.

През март 2025 г. Педро отхвърли твърденията, че излиза с Дженифър Анистън, след като двамата се насладиха на тричасова вечеря в Tower Bar в хотел Sunset Tower в Западен Холивуд. „Ние сме приятели и вечеряхме в компанията на общи познати. Случва се“, заяви той пред E! News, отричайки слуховете за романс помежду им.

💘 Las fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra que confirmarían su relación amorosa 💌 https://t.co/G4ps7AiLVo — Televicentro HN (@televicentrohn) February 25, 2026

През годините Педро Паскал винаги е пазил мълчание относно личния си живот. През 2008 г. името му бе свързвано с това на актрисата Мария Дизия, след като двамата участваха заедно в епизод на „Закон и ред“. Актрисата е добре позната с ролята си в хитовия сериал на Netflix „Оранжевото е новото черно“.

Pedro Pascal é visto em clima de romance com Rafael Olarra e alimenta rumores de namoro https://t.co/Gv7PwJm4YC — Portal de Prefeitura (@portal_prefeitu) February 25, 2026

Връзката с Люк Евънс

В миналото Рафаел е имал романтична връзка с актьора Люк Евънс. Бившата двойка потвърди романса си чрез Instagram през 2020 г. Година по-късно обаче, в интервю за The Sunday Times, Люк потвърди, че двамата са се разделили.