Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Актьорът и арт директорът демонстрираха близост по време на разходка из Бевърли Хилс. Те вървяха прегърнати през кръста, а в един момент Педро бе заснет как се накланя напред, отпускайки брадичка върху рамото на Рафаел

26 февруари 2026, 15:13
Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?
Източник: Getty Images

П едро Паскал вероятно е обвързан с креативния директор Рафаел Олара, след като двамата бяха заснети под ръка по време на уикенда за Свети Валентин. Въпреки че нито една от страните не е потвърдила или отрекла слуховете, двамата сякаш сами подклаждат спекулациите, появявайки се отново заедно на 24 февруари, пише HELLO!

Актьорът и арт директорът демонстрираха близост по време на разходка из Бевърли Хилс. Те вървяха прегърнати през кръста, а в един момент Педро бе заснет как се накланя напред, отпускайки брадичка върху рамото на Рафаел.

По-късно двамата бяха забелязани един до друг на прожекция на „Брулени хълмове“ с участието на Джейкъб Елорди и Марго Роби, където изглеждаха погълнати от разговор през цялото време.

През март 2025 г. Педро отхвърли твърденията, че излиза с Дженифър Анистън, след като двамата се насладиха на тричасова вечеря в Tower Bar в хотел Sunset Tower в Западен Холивуд. „Ние сме приятели и вечеряхме в компанията на общи познати. Случва се“, заяви той пред E! News, отричайки слуховете за романс помежду им.

През годините Педро Паскал винаги е пазил мълчание относно личния си живот. През 2008 г. името му бе свързвано с това на актрисата Мария Дизия, след като двамата участваха заедно в епизод на „Закон и ред“. Актрисата е добре позната с ролята си в хитовия сериал на Netflix „Оранжевото е новото черно“.

  • Връзката с Люк Евънс

В миналото Рафаел е имал романтична връзка с актьора Люк Евънс. Бившата двойка потвърди романса си чрез Instagram през 2020 г. Година по-късно обаче, в интервю за The Sunday Times, Люк потвърди, че двамата са се разделили.

Педро Паскал Рафаел Олара Слухове за романс Звездни връзки Известни личности Бевърли Хилс Люк Евънс Личен живот Актьор Арт директор
