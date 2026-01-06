Технологии

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Boston Dynamics представи новия индустриален хуманоид Atlas – електрически, автономен и безопасен робот за работа редом с хора. С AI от Google DeepMind той влиза директно в производството, като вече се внедрява в първите фабрики

Мартин Дешев Мартин Дешев

6 януари 2026, 09:47
В продължение на десетилетия хуманоидните роботи бяха обект на видеоклипове и експериментални лаборатории. Впечатляващи, но до голяма степен непрактични за тежките условия на индустрията. Това обаче започва да се променя.

С пускането на пазара на изцяло новия робот Atlas от корпоративен клас, Boston Dynamics обяви, че е време за нова индустриална революция. Чрез комбиниране на „атлетичен интелект“ с новаторско партньорство с изкуствен интелект, компанията премества хуманоидите от изследователската лаборатория директно на производствения цех.

Новият Atlas не е просто редизайн. Това е преосмисляне на това какво трябва да представлява един хуманоиден робот. С височина от 1,98 м и обхват от 2,24 м, Atlas е проектиран да работи заедно с хора, без да изисква скъпата, „закрепена с болтове“ инфраструктура, типична за традиционната автоматизация.

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

За разлика от своите хидравлични предшественици, този електрически Atlas е създаден за надеждност и лесна експлоатация. Крайниците му могат да бъдат сменени на място за по-малко от пет минути и има рейтинг IP67, което означава, че може да се полива с вода в замърсена индустриална среда.

Може би най-важното за 24/7 работа е, че Atlas разполага с автономна система за смяна на батериите. Когато четиричасовият му заряд се изтощи, роботът може да смени собствената си батерия за по-малко от три минути, осигурявайки непрекъсната производителност в рамките на няколко смени.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Безопасността също е на преден план. Използвайки технологии за автономни превозни средства, Atlas използва вградена система за безопасност, за да открива хора и препятствия, което му позволява да работи без охрана и без огради. Ако човек влезе в непосредствения му радиус, роботът просто спира, което го прави безопасен „колега“ в натоварени логистични центрове и производствени предприятия. Роботът може да се справи с многократни повдигания от 30 кг. и да работи в широк температурен диапазон.

Освен хардуера, Boston Dynamics набляга на практичното внедряване и възвръщаемостта на инвестициите. Atlas може да заработи за по-малко от ден, с интуитивни контроли, които поддържат автономна работа, както и ръчно насочване чрез VR очила или таблет. Платформата Orbit на компанията свързва роботите с корпоративни системи като платформи за управление на складове и изпълнение на производството, което ги прави част от съществуващите работни процеси, а не изолирани машини. 

За да ускори допълнително тази визия, Boston Dynamics обяви стратегическо партньорство в областта на изкуствения интелект с Google DeepMind, представено на CES 2026. Сътрудничеството има за цел да комбинира известните механични и движещи възможности на Boston Dynamics с базовите модели Gemini Robotics на DeepMind.

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Според Boston Dynamics, това партньорство ще позволи на хуманоидни роботи като Atlas да учат нови задачи по-бързо и да разбират контекста на работната си среда. Моделите на DeepMind са специално проектирани да помогнат на роботите да „възприемат, разсъждават, използват инструменти и взаимодействат с хората“. 

„Знаехме, че се нуждаем от партньор, който може да ни помогне да създадем нови видове модели за визуално-езично-действие за тези сложни роботи“, казва Алберто Родригес, директор „Поведение на роботите“ в Atlas. Целта е да се даде възможност на Atlas да разбере контекста на работното си място, което ще му позволи да преминава между задачи като подреждане на части, изпълнение на поръчки и обслужване на машини с минимална човешка намеса. 

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Това не е визия за далечното бъдеще, случва се сега. С подкрепата на Hyundai Motor Group, Boston Dynamics вече завърши първото си успешно внедряване на Atlas. Hyundai в момента изгражда специализирана фабрика за роботика, способна да произвежда хиляди бройки годишно, като пълен парк от роботи Atlas ще бъде доставен до Центъра за приложения на роботиката Metaplant (RMAC) през тази година.

Редактор: Мартин Дешев
робот роботика Boston Dynamics технологии хуманоиден робот завод фабрика изкуствен интелект
