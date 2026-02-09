Технологии

На крачка от историята: Мъск е на път да стане трилионер

Илон Мъск изглежда има за цел да стане първият в света трилионер, като за целта трябва просто стойността на компаниите му да продължи да се покачва и е въпрос на седмици желанието му да стане факт. Но защо това може да е важно за него?

Мартин Дешев Мартин Дешев

9 февруари 2026, 09:55
В историята на глобалните финанси личното състояние на никой човек не е прекрачвало прага от трилион долара. Въпреки това към февруари 2026 г. пазарни анализатори и скорошен анализ на CNBC показват, че Илон Мъск вече не е просто кандидат за тази титла. Той е на път да я получи и то съвсем скоро. С нетното си богатство, обвързано със съзвездие от хипер-развиващи се компании, въпросът вече не е дали може да достигне трилион долара, а какво представлява това богатство за бъдещето на човечеството. 

Потенциалното издигане на Мъск до статут на трилионер се корени в икономиката на неговата бизнес империя, по-специално SpaceX и xAI. В началото на 2026 г. Мъск обяви сливането им, при което неговата частна аерокосмическа компания SpaceX (оценявана на около 1 трилион долара) придоби неговия стартъп за изкуствен интелект xAI (оценяван на приблизително 250 милиарда долара). Така създаде комбинирана компания на стойност 1,25 трилиона долара. Това сливане беше структурирано, за да обедини двете предприятия преди планирано първично публично предлагане (IPO), вероятно най-голямото в историята, което би могло да повиши оценките още повече.

Бъдещото публично предлагане на акции на SpaceX се разглежда като основен лост за богатството на Мъск, тъй като той притежава голяма част от компанията. Според анализатори, за да стане Мъск официално трилионер, комбинираната оценка на SpaceX и xAI вероятно ще трябва да достигне около 1,6 трилиона долара, ако приемем, че дяловете му останат постоянни, а други активи, като стойността на Tesla, останат относително непроменени. 

Но Tesla също играе роля. В края на 2025 г. акционерите одобриха безпрецедентен пакет от 1 трилион долара за Мъск, обвързан с агресивни цели за растеж - растящи доставки на превозни средства до внедряване на автономния и производство на хуманоидни роботи. Ако Tesla постигне тези етапи, личното богатство на Мъск от опции върху акции и акции може да нарасне значително. За човек, който си дава вид, че парите не са чак толкова важни, той много държеше на въпросния пакет от 1 трилион и дори заплашваше, че ще напусне компанията, ако не го получи.

Важно ли е всичко това за Мъск? Публично той често е твърдял, че е „беден на пари в брой“, като богатството му е заключено в акции. Той е известен с твърдението си, че не натрупва богатство заради лукса, а по-скоро за разпределение на капитала. За Мъск нетното богатство от трилион долара не е резултат в игра, а го възприема като фонд. Неговата заявена цел винаги е била да направи живота мултипланетен. Изграждането на град на Марс е проект с цена, която надвишава БВП на много държави. Да станеш трилионер според него е механична необходимост за финансиране на оцеляването на съзнанието отвъд Земята.

Постигането на тази цел носи последици, които далеч надхвърлят фукането. Човек с трилионно богатство притежава едностранна власт, типична за суверенните държави. С това ниво на капитал Мъск би могъл да финансира собствената си космическа програма, телекомуникационна мрежа и енергийна мрежа, без да е необходимо да иска правителствени субсидии или банкови заеми.

Той може да заобиколи „краткосрочността“, която измъчва публичните компании, като налива милиарди във високорискови, високодоходни технологии като невронни интерфейси или термоядрена енергия, които други биха сметнали за твърде спекулативни. Чрез Starlink той вече контролира значителна част от световната интернет инфраструктура. Оценка от трилион долара гарантира, че този контрол е затвърден и разширен.

Това би символизирало концентрацията на икономическа мощ в време, определено от технологични гиганти и свръхбогати изпълнителни директори. Ще повдигне въпроси относно неравенството в богатството, корпоративното влияние и ролята на частния капитал в области като космическите изследвания и изкуствения интелект. Експерти предупреждават, че трилионерите биха могли да упражняват непропорционално политическо и икономическо влияние, оформяйки глобалната политика и технологичното развитие по начини, които надхвърлят техния принос за обществото.

Редактор: Мартин Дешев
