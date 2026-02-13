Технологии

Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис

Има много притеснения сред компаниите, особено в ИТ индустрията, че навлизането на изкуствения интелект ще доведе до изчезване на много професии, включително програмисти. Мат Гарман обаче смята, че опасенията не са основателни и всичко ще е наред

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 февруари 2026, 09:51
Н а фона на вълна от тревоги на инвеститорите относно влиянието на изкуствения интелект върху традиционните софтуерни компании, Мат Гарман, главен изпълнителен директор на Amazon Web Services (AWS) обяви пред CNBC, че много от страховете са преувеличени. Коментарите му идват във време, когато ИТ акциите напоследък са нестабилни поради опасения, че напредъкът в областта на изкуствения интелект не е според очакванията и ефектите от него може да са негативни.

През последните седмици акциите на софтуерните компании се понижиха, тъй като инвеститорите се притесняваха, че изкуственият интелект може да автоматизира много функции, традиционно предоставяни от доставчиците на софтуер. Някои частни инвестиционни фондове и анализатори поставиха под въпрос дали софтуерните модели имат устойчивостта да издържат на прехода към автономни AI системи.

Тази тревожност отразява по-широка тема, че изкуственият интелект или ще наруши драстично софтуера, или ще направи цели категории остарели. Притеснение отразено в прогнозите за спад в оценките на технологиите и разпродажбите, свързани със страхове, че изкуственият интелект ще подкопае бизнес моделите. 

Според Гарман тези страхове са преувеличени. Той подчертава, че макар изкуственият интелект наистина да е трансформиращ, той не означава по своята същност края на утвърдените софтуерни компании. Вместо това, той вижда бъдеще, в което традиционният софтуер остава централен – особено там, където корпоративните взаимоотношения, интеграцията на данни и сложните случаи на употреба са от значение. Коментарите на Гарман предполагат, че инвеститорите може би надценяват краткосрочното разрушително въздействие на изкуствения интелект и подценяват устойчивостта на фирмите със силни продуктови екосистеми и клиентски бази.

Вместо цялостна подмяна на софтуера, Гарман очаква изкуственият интелект да подобри начина, по който се използва. Той вярва, че организациите ще продължат да консумират изчислителни и софтуерни технологии. Тази перспектива разглежда изкуствения интелект по-скоро като допълнение към софтуера, отколкото като негов разрушител. 

„Кодирането е просто език, който използваме, за да общуваме с компютрите“, отбелязва Гарман. Когато разработчиците прекарват 80% от времето си в притеснения за скоби, точки и запетаи и шаблонна логика, те не правят иновации, а превеждат. Като прехвърлят този „превод“ на инструменти за изкуствен интелект, инженерите най-накрая могат да се издигнат на по-високо ниво на работа: системна архитектура, дизайн на потребителското изживяване и решаване на сложни проблеми.

Гарман смята и че твърдението, че заради AI ще отпаднат началните работни позиции и за младите ще е по-трудно да натрупат опит, не е вярно. Той очаква да е обратното. В исторически план „недостигът на разработчици“ е резултат от стръмната крива на обучение, необходима за овладяване на езиците за програмиране. Ако изкуственият интелект се справя със синтаксиса, определението за „разработчик“ се разширява, за да включва всеки, който може логически да структурира решение и да разбира системните изисквания.

Тази промяна не означава, че професията става „по-лесна“. Вместо това, наборът от умения се променя. Инженерът на 2026 г. трябва да бъде майстор на събирането на изисквания и критичното мислене. Той трябва да може да опише проблем с такава прецизност, че AI да може да изгради надеждно решение. Фокусът се измества от това как да се изгради към какво да се изгради и защо.

Въпреки че изкуственият интелект несъмнено ще промени начина, по който бизнесите внедряват технологии, коментарите на Гарман са напомняне, че разказът за тотална промяна не е универсално приет в технологичния свят. Много ръководители вярват в еволюционно, а не в революционно, съвместно съществуване между изкуствения интелект и традиционния софтуер. В този сценарий съществуващите софтуерни компании може да се нуждаят от адаптация и иновации, но те далеч няма да бъдат заменени. 

Коментарите на Гарман резонират отвъд софтуерния сектор. Във време, когато истории за това как изкуственият интелект премахва работни места или причинява структурни катаклизми доминират заглавията, бизнес лидерите харесват неговата помощ за контекстуализиране на рисковете и възможностите. Например, индустриални анализатори като Дан Айвс от Wedbush нарекоха скорошния песимизъм на софтуерните пазари „несвързан“, твърдейки, че изкуственият интелект в крайна сметка ще засили търсенето на софтуер, а не да го унищожи.

Освен това някои известни технологични фигури подчертаха, че замяната на човешкия талант изцяло с изкуствен интелект не е нито практична, нито стратегическа. Самият Гарман описа идеята за уволнение на младши персонал в полза на изкуствен интелект като „едно от най-глупавите неща“, които една компания може да направи, отбелязвайки, че разработчиците и младите таланти остават ключови за иновациите.

Данните обаче показват, че наемането на персонал на начално ниво е спаднало с до 50% в някои региони, тъй като компаниите използват изкуствен интелект, за да се справят с „шаблонната“ работа, традиционно възлагана на начинаещи. Гарман обаче предупреждава срещу „най-глупавата идея“ в технологиите: замяна на таланти с изкуствен интелект.

Той твърди, че ако компаниите спрат да наемат младши специалисти, ще се сблъскат с „експлозивен провал“ след няколко години, когато няма да останат опитни старши служители, които да контролират изкуствения интелект. Страхът не е само, че изкуственият интелект ще отнеме работни места, но и че ще създаде „поколение от мозъчна гнилост“ – разработчици, които могат да подтикнат изкуствен интелект, но не могат да обяснят основите на това как всъщност работи полученият код.

Освен това, вътрешните търкания в компаниите подчертават нарастващото напрежение. Докато AWS насърчава работниците да гледат на AI като на „съотборник“, реалността на корпоративните съкращения прави тази метафора трудна за преглъщане от мнозина. 

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии служители работници бизнес работодатели интернет онлайн услуги
