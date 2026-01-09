Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

CES 2026 в Лас Вегас бързо се превърна в битка за надмощие в полупроводниците, като най-големите имена в силициевата индустрия – NVIDIA, AMD, Intel и Qualcomm, представиха нови платформи и технологии, насочени към развитието на изкуствения интелект, персоналните компютри, центровете за данни и мобилните изчисления. „Голямата четворка“ пристигна с различна визия за това как хардуерът ѝ ще определи следващото десетилетие на изчислителната техника.

NVIDIA откри CES с може би най-амбициозната си разработка: платформата за изкуствен интелект Vera Rubin. Вместо просто да пусне един нов графичен процесор, NVIDIA представи платформа с шест чипа, която комбинира специално разработените процесор Vera и графичния процесор Rubin, както и мрежови и системни чипове от следващо поколение.

Наречена на името на астронома Вера Рубин, платформата е проектирана драстично да намали разходите за AI. NVIDIA твърди, че постига до 10 пъти по-ниски разходи за токени и значително по-малко необходими чипове за обучение на сложни AI модели в сравнение с предишните системи Blackwell.

Д-р Лиза Су от AMD отговори на това с мащабно разширяване на семейството Ryzen AI 400 "Gorgon Point". За първи път AMD внедри своя високопроизводителен NPU (Neural Processing Unit) в настолен хардуер, предлагайки 50 TOPS AI мощност на домашните компютри.

За ентусиастите AMD пусна Ryzen 7 9850X3D, завръщайки си титлата „най-бързият геймърски процесор в света“ с 400MHz увеличение на тактовата честота спрямо предшественика си. Компанията показа и Helios, платформа за изкуствен интелект за сървъри, задвижвана от Instinct MI455X. Тя обещава да осигури изчислителен капацитет от yotta мащаб, за да отговори на изискванията на модели с изкуствен интелект с трилиони параметри.

Intel постигна това, което анализаторите наричат ​​най-значимия производствен скок от десетилетие. Компанията пусна Panther Lake (Core Ultra Series 3) - първата платформа, изградена върху усъвършенствания технологичен възел Intel 18A. Чрез обединяване на ефективността на Lunar Lake и мощността на Arrow Lake в една архитектура, Intel твърди, че постига до 77% по-бърза производителност в игрите и близо 27 часа живот на батерията. Чиповете от серията X, включващи 12 графични ядра Xe3, вече са способни да се конкурират с графични процесори от начално ниво (като RTX 4050).

Присъствието на Qualcomm на CES се фокусира върху разширяването на платформата Snapdragon X2 в масовите Windows компютри. Новото семейство чипове Snapdragon X2 Plus е създадено да осигурява висока производителност на процесора и графичния процесор с вградена невронна обработка (до 80 TOPS) за AI натоварвания, като същевременно поддържа отличен живот на батерията и ефективност за лаптопи и мобилни компютри.

Тези чипове са насочени към нарастващия пазар на персонални компютри с Windows Copilot+ — устройства, проектирани с мисъл за интегрирани изживявания с изкуствен интелект и обещават 35% подобрения в производителността в сравнение с предшественика си. Qualcomm също така представи инициативи в областта на роботиката и автомобилната индустрия, намеквайки за по-широката си стратегия за вграждане на изкуствен интелект в множество класове компютърни платформи.

Анонсите на чипове на CES 2026 от NVIDIA, AMD, Intel и Qualcomm подчертават ясна промяна: процесорите вече не са само за по-бърза честота на кадрите или по-бързи приложения. Възможностите за изкуствен интелект вече са централно изискване и основна цел и сякаш всичко останало остава на заден план.