Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Голямата четворка на водещите производители на процесори почти изцяло говорят само за това колко добре се справят техните чипове с изкуствения интелект и как ще дефинират новото десетилетие. До степен, че сякаш индустрията забрави всичко останало

9 януари 2026, 10:17
AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Какво да очакваме от AI през 2026 г.

CES 2026 в Лас Вегас бързо се превърна в битка за надмощие в полупроводниците, като най-големите имена в силициевата индустрия – NVIDIA, AMD, Intel и Qualcomm, представиха нови платформи и технологии, насочени към развитието на изкуствения интелект, персоналните компютри, центровете за данни и мобилните изчисления. „Голямата четворка“ пристигна с различна визия за това как хардуерът ѝ ще определи следващото десетилетие на изчислителната техника. 

NVIDIA откри CES с може би най-амбициозната си разработка: платформата за изкуствен интелект Vera Rubin. Вместо просто да пусне един нов графичен процесор, NVIDIA представи платформа с шест чипа, която комбинира специално разработените процесор Vera и графичния процесор Rubin, както и мрежови и системни чипове от следващо поколение. 

Наречена на името на астронома Вера Рубин, платформата е проектирана драстично да намали разходите за AI. NVIDIA твърди, че постига до 10 пъти по-ниски разходи за токени и значително по-малко необходими чипове за обучение на сложни AI модели в сравнение с предишните системи Blackwell.

Д-р Лиза Су от AMD отговори на това с мащабно разширяване на семейството Ryzen AI 400 "Gorgon Point". За първи път AMD внедри своя високопроизводителен NPU (Neural Processing Unit) в настолен хардуер, предлагайки 50 TOPS AI мощност на домашните компютри.

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

За ентусиастите AMD пусна Ryzen 7 9850X3D, завръщайки си титлата „най-бързият геймърски процесор в света“ с 400MHz увеличение на тактовата честота спрямо предшественика си. Компанията показа и Helios, платформа за изкуствен интелект за сървъри, задвижвана от Instinct MI455X. Тя обещава да осигури изчислителен капацитет от yotta мащаб, за да отговори на изискванията на модели с изкуствен интелект с трилиони параметри.

Intel постигна това, което анализаторите наричат ​​най-значимия производствен скок от десетилетие. Компанията пусна Panther Lake (Core Ultra Series 3) - първата платформа, изградена върху усъвършенствания технологичен възел Intel 18A. Чрез обединяване на ефективността на Lunar Lake и мощността на Arrow Lake в една архитектура, Intel твърди, че постига до 77% по-бърза производителност в игрите и близо 27 часа живот на батерията. Чиповете от серията X, включващи 12 графични ядра Xe3, вече са способни да се конкурират с графични процесори от начално ниво (като RTX 4050).

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Присъствието на Qualcomm на CES се фокусира върху разширяването на платформата Snapdragon X2 в масовите Windows компютри. Новото семейство чипове Snapdragon X2 Plus е създадено да осигурява висока производителност на процесора и графичния процесор с вградена невронна обработка (до 80 TOPS) за AI натоварвания, като същевременно поддържа отличен живот на батерията и ефективност за лаптопи и мобилни компютри. 

Тези чипове са насочени към нарастващия пазар на персонални компютри с Windows Copilot+ — устройства, проектирани с мисъл за интегрирани изживявания с изкуствен интелект и обещават 35% подобрения в производителността в сравнение с предшественика си. Qualcomm също така представи инициативи в областта на роботиката и автомобилната индустрия, намеквайки за по-широката си стратегия за вграждане на изкуствен интелект в множество класове компютърни платформи. 

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Анонсите на чипове на CES 2026 от NVIDIA, AMD, Intel и Qualcomm подчертават ясна промяна: процесорите вече не са само за по-бърза честота на кадрите или по-бързи приложения. Възможностите за изкуствен интелект вече са централно изискване и основна цел и сякаш всичко останало остава на заден план. 

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Русия удари Украйна с

Официално: Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

<p>Експерти съветват: Ходете като пингвини по леда (ВИДЕО)</p>

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия

Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Администрацията на Тръмп създава звено срещу измамите

Продължава блокадата на гръцките фермери по границата

<p>Взривно устройство удари депутат в Хондурас насред политически сблъсък</p>

Броят на държавните служители в САЩ спадна до десетилетен минимум

Президентите на Бразилия и Мексико осъдиха атаката на САЩ срещу Венецуела

Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота

Полиция застреля въоръжен мъж в болница в Бруклин

