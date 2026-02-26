Любопитно

Спрете да правите това с лицето си, много е вредно

Черните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата

26 февруари 2026, 14:58
Спрете да правите това с лицето си, много е вредно
Източник: iStock/Guliver Images

Ч ерните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата. Ето някои от най-лошите начини за справяне с тях, които не само не работят, но могат да оставят белези, пигментация и възпаления.

Защо се появяват черни петна?

Черните точки се причиняват от натрупване на себум, омазняване и мъртви кожни клетки. Когато тези вещества се окисляват във въздуха, отворът почернява.

Хората, които са предразположени към акне, са най-склонни да развият черни точки. Хормоналните влияния също играят роля, стимулирайки производството на себум. Намаляването на колагеновата опора на дермата, обграждаща космения фоликул, може да направи малките дупки да изглеждат по-големи и разширени.

Най-лошите начини да се отървете от черните точки

Използване на агресивни ексфолианти

Може да е изкушаващо незабавно да се отървете от мъртвата кожа с ексфолиращ скраб. Химическите ексфолианти (като AHA) могат да бъдат полезни. Но избягвайте прекомерното ексфолиране с гранулиран скраб.

Агресивните ексфолианти могат да лишат кожата ви от естествените ѝ масла и да доведат до натрупване на повече себум. Ексфолирайте до три пъти седмично, в зависимост от продукта, който използвате, и типа на кожата ви.

Ръчно премахване

Това може да доведе до спукване на фоликула и образуване на възпалителна лезия или киста. С други думи, можете да превърнете черната точка в много по-сериозно кожно заболяване.

Вакуумни устройства

Устройства, които обещават да изсмукват себум от порите, може да изглеждат привлекателни, но тези продукти могат да причинят повече вреда, отколкото полза.

Това засмукване може да бъде вредно за деликатната кожа на лицето и може да причини телеангиектазии или спукани кръвоносни съдове, особено по носа и около него.

7 тайни за сияйна кожа на азиатките
7 снимки
азиатки
азиатки
азиатки
азиатки

Какви методи ще помогнат?

Използвайте продукти със салицилова киселина

Една от основните съставки за премахване на черни точки е салициловата киселина, бета-хидрокси киселина , която увеличава клетъчния обмен и отпушва порите.

Помислете за алфа хидрокси киселини

Алфа хидрокси киселините, като гликолова киселина и млечна киселина, също са полезни за премахване на черни точки.

Консултирайте се с козметик

Има лечения, които могат да помогнат за намаляване на видимостта на порите, включително ултразвуково почистване на лице, което използва ултразвук, за да изтласка съдържанието на порите.

Специалист може да извърши и химически пилинг. Киселините разтварят себума и намаляват запушените пори. Комбинацията от ултразвуково и комбинирано почистване на лице е най-често срещаният вариант при силно изразени комедони.

По темата

Източник: rbc.ua    
черни точки грижа за кожата акне себум ексфолиране салицилова киселина AHA киселини козметик почистване на лице кожни проблеми
Последвайте ни
Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Педро Паскал и Рафаел Олара: Новата гореща двойка на Холивуд?

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

Втората пожизнена пенсия възможна само за 5% от пенсионерите

pariteni.bg
Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

Новият Jeep Compass дебютира у нас, вижте цените

carmarket.bg
Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
Ексклузивно

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева

Преди 18 часа
Карлос Насар пак е Спортист №1 на България
Ексклузивно

Карлос Насар пак е Спортист №1 на България

Преди 18 часа
Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница
Ексклузивно

Сръбският вицепремиер Ивица Дачич е в тежко състояние в болница

Преди 15 часа
Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин
Ексклузивно

Зеленски говори с Тръмп, иска среща с Путин

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

България Преди 7 минути

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона

ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.

ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.

Свят Преди 28 минути

Поради това няма да бъде извършено разпределение на печалба към националните централни банки

Доналд Тръмп

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

Свят Преди 1 час

Вашингтонски бар предложи безплатна бира до първата хаплива реплика на президента – резултатът изненада всички

<p>61% от американците смятат, че Иран &quot;е враг&quot; за САЩ</p>

Проучване: Повечето американци смятат Иран за враг

Свят Преди 1 час

Около 30% от запитаните са „умерено“ обезпокоени, а едва 20% са „неособено“ обезпокоени или „изобщо не са обезпокоени“

Битка за имоти – две семейства в невиждано състезание

Битка за имоти – две семейства в невиждано състезание

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте старта на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ тази събота от 20:00 ч. по NOVA

Римската гробница, открита край Свищов, разкрива уникална практика

Римската гробница, открита край Свищов, разкрива уникална практика

България Преди 1 час

Проучването започнало в края на ноември, след като жител на Свищов подал сигнал, че при премахване на старо дърво в двора на вилата си открил надгробна плоча

.

Повод за гордост: Българска миниатюрна книжка ще излети до Луната

Любопитно Преди 1 час

Размерът ѝ е 1 кубичен сантиметър

Затвор за мъж, давал алкохол на защитен ястреб

Затвор за мъж, давал алкохол на защитен ястреб

Свят Преди 1 час

Освен лишаване от свобода, съдът наложи пробация, глоби и дългосрочни забрани за притежание на животни и оръжие

<p>Огнище на птичи грип близо до България</p>

Огнище на птичи грип в Румъния

Свят Преди 1 час

След откриването на мъртви лебеди в района на Клуж са наложени строги ограничения за отглеждането и търговията с домашни птици

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Vivacom започна предварителните поръчки на серията Samsung Galaxy S26

Любопитно Преди 1 час

Телекомът предлага и новите безжични слушалки Galaxy Buds4 и Buds4 Pro с до 10% отстъпка и специален бонус при покупка със серията Galaxy S26

"Болен човек с душевно разстройство": Какво каза Тръмп за Робърт де Ниро

"Болен човек с душевно разстройство": Какво каза Тръмп за Робърт де Ниро

Свят Преди 1 час

Това написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл"

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

AI Innovation Summit 2026: Данни, стойност, бъдеще

Любопитно Преди 1 час

На 25 февруари 2026 г. се проведе второто издание на AI Innovation Summit – конференцията за приложението на изкуствения интелект (AI) в бизнеса, организирана от списание Enterprise

<p>Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна</p>

Орбан поиска от ЕС да провери щетите по тръбопровода „Дружба“

Свят Преди 1 час

Унгария блокира налагането на нови санкции срещу Русия и отпускането на заем за Украйна в отговор на прекратяването на доставките на петрол чрез „Дружба“

Снимката е илюстративна

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Р. Форд“ напусна Крит

Свят Преди 1 час

<p>Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит в съда</p>

Драма в съда: Синът на норвежката принцеса се разплака по време на разпит

Свят Преди 1 час

Срещу Мариус са повдигнати общо 38 обвинения, сред които четири за изнасилване и домашно насилие над бивша партньорка

<p>Васил Терзиев:&nbsp;Те ме обвиняват за всички грехове на земята</p>

Васил Терзиев: Няма да спрем битката за 215-метровия небостъргач в София

България Преди 2 часа

Кметът заяви, че Столичната община ще използва всички законови възможности след решението на Административния съд за строежа на бул. „Черни връх“, и отговори на критиките на „Спаси София“.

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през март

sinoptik.bg
1

Освежиха царския локомотив в цело Царева ливада

sinoptik.bg

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Edna.bg

Благой Георгиев-Джизъса избяга на топло, разпуска с тенис и плаж на залез

Edna.bg

Осимен обясни защо не се е радвал след гола си срещу Ювентус

Gong.bg

Реал Мадрид издаде доживотна забрана на свой привърженик

Gong.bg

Икономическото министерство разпореди проверки в електроснабдителните дружества заради високи сметки за ток

Nova.bg

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

Nova.bg