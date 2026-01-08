Технологии

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

OpenAI казва, че голяма част от потребителите използват ChatGPT за здравни съвети. Затова компанията направи новата услуга ChatGPT Health, която ще може да работи с реалните здравни данни на хората, за да им дава конкретни насоки какво да правят

Мартин Дешев Мартин Дешев

8 януари 2026, 13:49
ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант
Източник: iStock

И зкуственият интелект бързо се превърна в предпочитан инструмент за здравни въпроси, като стотици милиони хора по света се обръщат към чатботове като ChatGPT. Те искат да им помогнат да разберат симптоми, резултати от тестове, разходи за застраховки, съвети за диета и начин на живот, често извън редовното работно време на клиниката. 

OpenAI разкри, че над 40 милиона души се обръщат към ChatGPT за здравни въпроси всеки ден, като в платформата се провеждат над 230 милиона седмични разговора относно благополучие, симптоми и медицински теми. Съзнавайки това огромно търсене на здравна информация, управлявана от изкуствен интелект, OpenAI официално представи ChatGPT Health - специализирано, фокусирано върху поверителността изживяване, предназначено да превърне чатбота в личен здравен консултант.

ChatGPT Health не е просто стандартен чат интерфейс. Това е интегриран портал, който се стреми да обедини разпръснатите медицински данни и потребителя. Услугата позволява на хората сигурно да свързват медицинските си досиета (чрез партньорства с мрежи за данни като b.well) и приложения за уелнес, включително Apple Health, MyFitnessPal и Peloton. 

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Потребителите редовно търсят практическа помощ за разбиране на резултатите от медицински тестове, подготовка за посещения при лекар, тълкуване на симптоми и навигиране във фрагментирани здравни данни, съхранявани в портали, PDF файлове, приложения за носими устройства и медицински бележки. Традиционно този вид информация е разпръсната и трудна за разбиране. Инструменти с изкуствен интелект като ChatGPT са се превърнали в неформални ресурси, защото консолидират и обясняват сложни теми на естествен език.

Тази лекота на достъп обаче носи и рискове. Системите с изкуствен интелект, обучени върху общи данни, могат да халюцинират, което означава, че могат да генерират неправилни, подвеждащи или опасни отговори, когато се използват за медицински насоки. Тези проблеми са особено тревожни, когато потребителите приемат подобни отговори за надежден медицински съвет или пропускат спешна професионална помощ, защото се доверяват на обяснение от изкуствен интелект. 

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

За да отговори на тези рискове, OpenAI създаде ChatGPT Health като отделно, сигурно пространство в ChatGPT, където чувствителните здравни дискусии се обработват с допълнителна поверителност и прецизност. ChatGPT Health се намира в собствено работно пространство в ChatGPT, с отделни разговори, спомени и данни, които не се смесват с общите чатове. Това разделяне помага за защитата на личната здравна информация. 

Всички здравни данни са криптирани с допълнителни слоеве защита и се съхраняват изолирано, така че чувствителните записи да не могат неволно да повлияят на други разговори или да бъдат използвани за обучение на модели. Потребителите имат контрол върху това, което се съхранява, могат да изтриват спомени и да управляват достъпа по всяко време. 

Освен това могат да се включат в свързването на медицински досиета и приложения за уелнес, като Apple Health, Function и MyFitnessPal, директно в Health. Това позволява на изкуствения интелект да персонализира обясненията на лабораторните резултати, тенденциите и личните здравни показатели, основани на реални данни, което прави отговорите по-подходящи и приложими. 

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Потребителите могат да качват лабораторни резултати, за да им бъде преведен сложен жаргон на разбираем език. Платформата може да проследява тенденции във времето, като нива на холестерол или модели на сън и да създава персонализирани хранителни или тренировъчни планове, които се синхронизират с допълнителни услуги. Изкуственият интелект може и да генерира персонализирани списъци с въпроси, които потребителите да задават на своите лекари, въз основа на техните симптоми и медицинска история.

Услугата е създадена в сътрудничество с над 260 лекари от 60 държави. Тези експерти са предоставили обратна връзка за резултатите от модела повече от 600 000 пъти, като са обучавали изкуствения интелект да разпознава „предупредителни симптоми“, като признаци на инсулт или инфаркт и да дава приоритет на спешността за търсене на лекар, вместо да се опитва домашно лечение. 

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

OpenAI изрично заявява, че ChatGPT Health не е предназначен за диагностициране, лечение или заместване на медицинските грижи. Вместо това, той цели да помогне на потребителите да се ориентират в ежедневните здравни въпроси с по-голяма увереност. Например, може да обясни скорошен кръвен тест или да помогне на някого да сравни застрахователни опции, но винаги с акцент върху яснотата, безопасността и пренасочване към медицински специалисти.

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

За да се справи със опасенията за сигурността, ChatGPT Health работи в изолирана, криптирана среда, напълно отделна от обикновените чатове. OpenAI заявява, че здравните разговори и свързаните с тях данни няма да бъдат използвани за обучение на основните модели и медицинската история на потребителя остава поверителна. И все пак, подобна система трябва да се използва с голямо внимание и да не бъде третирана като заместник на лекар, а само като базов съветник за най-основни неща.

Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер интернет здраве здравеопазване
Последвайте ни
Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

Гответе се за сериозен скок на „Гражданска отговорност“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 7 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 7 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 7 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 7 часа

Виц на деня

-Пено, ти да не си ми изневерила с философа на селото? -Жоро, това е само едно съждение, без емперична база, която да потвърди твоите относителни…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Подпалиха най-голямата църква в Нови Сад

Свят Преди 23 минути

Огънят е избухнал около 6:00 часа в четвъртък сутрин

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Дъщерята на Илон Мъск стана лице на Savage X Fenty

Любопитно Преди 26 минути

Уилсън позира в дантели и флорални мотиви в съблазнителната фотосесия

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

България Преди 1 час

Разследва се дали има забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Любопитно Преди 1 час

Информационен лист, публикуван от администрацията на Тръмп, го нарича „най-значителното пренастройване на федералната хранителна политика от десетилетия“

nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

nPerf: Vivacom отчита най-добро представяне при фиксирания интернет в България за 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Анализът обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2025 г. и се базира на реални потребителски тестове, извършени чрез платформата nPerf

ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност

ЕЦБ: Еврозоната се намира в ситуация на ценова стабилност

Пари Преди 1 час

Очаква се нивата на инфлация да останат около целта от 2%

След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции

След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции

Любопитно Преди 1 час

Слуховете, че Купър си е правил пластична операция, започнаха миналата година, когато актьорът започна да промотира най-новия си филм „Is This Thing On?“ и феновете започнаха да спекулират защо изглежда толкова различно

България и светът: Избори ще решат бъдещето на над 40 държави

България и светът: Избори ще решат бъдещето на над 40 държави

България Преди 1 час

Предстоят президентски, парламентарни и общи избори, които ще оформят управлението на близо една пета от световното население, вътрешната политика, икономика и глобални съюзи

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Полски гражданин е задържан за до 72 часа

В открито море: Служител на американската брегова охрана наблюдава с бинокъл танкера „Маринера“ (по-рано „Бела 1“), заснет в открито море. Американските власти съобщиха, че корабът е задържан за нарушения на американските санкции, след като е бил прехванат в Северния Атлантик от катера USCGC Munro по силата на федерална заповед

Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Свят Преди 2 часа

Корабът е заподозрян, че е част от т.нар. сенчест флот, заобикалящ западните санкции. На борда му няма петрол – но дали не е превозвал руски оръжия?

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Свят Преди 2 часа

40-годишната Джесика Морети е разследвана за непредумишлено убийство

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът Александър Димов е първият гост в журито на риалити формата

.

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България

България Преди 2 часа

Разликите в курсовете, скритите такси и какви условия предлагат финансовите институции при въвеждането на еврото

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

България Преди 2 часа

Средствата ще бъдат насочени основно към общините и общинските предприятия

Астролозите предупреждават: Големи промени за 3 зодии през януари 2026

Астролозите предупреждават: Големи промени за 3 зодии през януари 2026

Любопитно Преди 2 часа

Според астролози процеси и събития, задвижени още в края на миналата година, сега излизат на преден план и започват да дават реални резултати

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

България Преди 3 часа

Според министър Вълчев, решението е наложено от последното определение на Административния съд – София, което внася несигурност в системата, особено на фона на настоящата политическа ситуация в страната

Всичко от днес

От мрежата

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Кога зимното време не позволява полет

sinoptik.bg
1

Северно сияние над Гренландия

sinoptik.bg

Внучето на Кака Лара навърши 3 годинки! Разкриват как е променил живота им.

Edna.bg

Гласът, който стигна до Космоса: Валя Балканска празнува рожден ден!

Edna.bg

Героят от последното Вечно дерби е номер 1 в ЦСКА

Gong.bg

Официално: ето кога е срещата на БФС с клубовете

Gong.bg

Майка и писател: Какво знаем за жената, застреляна от агент на имиграционните власти в Минеаполис

Nova.bg

Пребиха до смърт мъж в Кърджалийско, има задържан

Nova.bg