Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли

Google ускорява темпото на обновяване на изкуствения си интелект, като за пръв път пуска подверсия на основен алгоритъм. Тя е с фокус над повишаването на качеството както на отговорите, така и на генерираното съдържание, включително снимки и анимации

Мартин Дешев

20 февруари 2026, 10:01
Google представи новата по-умна версия Gemini 3.1 Pro, специално за справяне със сложни разсъждения и творчески работни процеси. Тя разширява възможностите на това, което инструментите за изкуствен интелект за потребителите и разработчиците могат да постигнат, казва компанията.

Google за пръв път използва подверсия на основния си алгоритъм, като използването на ,1 подсказва, че компанията има още планове за настоящето поколение на платформата. И въпреки малката промяна в името, Google казва, че актуализацията на самия алгоритъм е значителна.

Gemini 3.1 Pro представлява значителен скок напред в интелигентността и разсъжденията в сравнение с предшествениците си. Моделът осигурява много по-добра производителност в бенчмаркове, оценяващи логическото разсъждение, синтеза на проблеми и многоетапното разсъждение, което го прави по-способен да се справя със задачи, при които един прост отговор не е достатъчен.

Според Google, проверените резултати на 3.1 Pro в тестове като ARC-AGI-2, които предизвикват моделите да решават изцяло нови логически проблеми, са повече от два пъти по-високи от производителността на разсъждението на предишния Gemini 3 Pro. Gemini 3.1 Pro постигна потвърден резултат от 77,1%, което е повече от два пъти повече от възможностите за разсъждение в сравнение с предшественика си, Gemini 3 Pro (който постигна 31,1%). 

Google отдава този скок на „приложен интелект“ – философия на дизайна, при която моделът е оптимизиран за сценарии, в които един прост отговор е недостатъчен. Чрез оптимизиране на основната архитектура, използвана във високия клас модел Deep Think, Google прави разсъжденията на „гранично ниво“ достъпни за обикновените потребители. 

Този скок не е само за постигане на добри резултати на академични тестове. Той позволява на модела да изпълнява задачи, които преди това са били твърде сложни или многопластови за повечето генеративни изкуствени интелекти. Потребителите могат да поискат от Gemini 3.1 Pro да обясни ясно сложни научни концепции, да синтезира големи набори от данни в разбираем текст или да изгради инструменти, които взаимодействат с активни API и външни системи. 

Вместо просто да извлича информация, моделът може да интерпретира и конструира решения в различни области. Например, може да генерира код във визуални, интерактивни решения, като анимирани SVG изображения, които остават ясни и леки. Също така може да синтезира сложни системи, включително табла за управление, които интегрират телеметрични данни в реално време (напр. визуализиране на орбитална информация). 

За разработчиците моделът остава лидер в разбирането на „дълъг контекст“, поддържайки прозорец от 1 милион токена. Това му позволява да приема цели хранилища с код или стотици научни статии едновременно. В тест чрез новата платформа за разработчици Antigravity на Google, 3.1 Pro успява да се справи със сложна миграция на база данни, проактивно идентифицирайки потенциална загуба на данни и разработвайки механизъм за синхронизация „Local-First“ за разрешаване на конфликти. 

С развитието на изкуствения интелект, модели като Gemini 3.1 Pro подчертават промяна в акцента от повърхностни реакции към дълбоко разбиране. Вместо просто да обобщават или превеждат текст, усъвършенстваните модели се обучават да разсъждават, да се адаптират и да решават нови проблеми, действайки по-скоро като интелигентни асистенти, отколкото като статични инструменти. 

Новият модел вече е наличен през сайта на Gemini, мобилното приложение и API системите. Може да се използва и от потребителите с безплатни профили, но те ще имат по-ниски дневни лимити.

