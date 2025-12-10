Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

П овечето хора използват USB-C порта на своя Android телефон само за зареждане или може би за свързване на слушалки. Но съвременните телефони поддържат много по-широк набор от приложения, отбелязва How-to Geek.

От прехвърляне на файлове и външна памет до клавиатури, мишки и дори пълноценни конфигурации, подобни на настолни компютри. Тези възможности разчитат до голяма степен на гъвкавостта на USB-OTG (On-The-Go) или USB-C порта, която много Android устройства поддържат по подразбиране.

Едно от най-практичните приложения на USB-C порта е свързването на флаш устройство или външна памет директно към телефона. С обикновен USB-C към USB-A адаптер (или оригинално USB-C флаш устройство) може да копирате снимки, видеоклипове, документи, или дори да гледате филми директно от устройството, без да е необходим компютър. Това е особено удобно, ако вътрешната памет на телефона е почти пълна. Вместо да жонглирате с качвания в облака или да изтривате файлове, просто включвате устройството и премествате или архивирате големи файлове на място.

Много съвременни водещи телефони с Android поддържат DisplayPort (DP) през USB-C или разполагат със собствени десктоп среди като Samsung DeX. Като свържете телефона си към монитор или телевизор с помощта на обикновен USB-C към HDMI/DisplayPort кабел, може да показвате снимки, видеоклипове или презентации на голям дисплей. А функции като DeX трансформират интерфейса на телефона в подобно на десктоп изживяване, което ви позволява да използвате монитор, клавиатура и мишка.

Освен клавиатури и място за съхранение, телефонът може да действа като пълноценен център за различни аксесоари. Например гейм контролер за по-добър гейминг, USB аудио устройство или кабелни слушалки чрез USB-C или дори USB-C хъб, за да добавите няколко порта едновременно. Музикантите и творците ще оценят, че някои телефони поддържат MIDI клавиатури или музикално оборудване чрез USB-OTG, което позволява да създават музика в движение, без да е необходим пълноценен компютър.

USB портът на вашия телефон може да изпраща, както и да приема захранване. Много устройства с Android поддържат обратно кабелно зареждане, което ви позволява да използвате батерията на телефона си, за да зареждате други устройства, като смарт часовник, Bluetooth слушалки или дори друг телефон при спешен случай.

Освен това, ако домашният Wi-Fi се повреди, можете да използвате USB Tethering, за да споделите мобилната връзка за данни на телефона си с вашия компютър или лаптоп. Кабелът осигурява по-бърза и по-стабилна интернет връзка, отколкото използването само на режим Wi-Fi hotspot.