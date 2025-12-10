Технологии

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

USB-C портът на Android телефоните позволява прехвърляне на файлове, свързване на клавиатури, мишки, външна памет и монитори, както и използване на музикални устройства и други аксесоари директно чрез USB-OTG

Мартин Дешев Мартин Дешев

10 декември 2025, 10:40
Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS
Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички
6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си
Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички
Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим
Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни
ChatGPT става личен асистент за пазаруването ни

ChatGPT става личен асистент за пазаруването ни

П овечето хора използват USB-C порта на своя Android телефон само за зареждане или може би за свързване на слушалки. Но съвременните телефони поддържат много по-широк набор от приложения, отбелязва How-to Geek.

От прехвърляне на файлове и външна памет до клавиатури, мишки и дори пълноценни конфигурации, подобни на настолни компютри. Тези възможности разчитат до голяма степен на гъвкавостта на USB-OTG (On-The-Go) или USB-C порта, която много Android устройства поддържат по подразбиране. 

Едно от най-практичните приложения на USB-C порта е свързването на флаш устройство или външна памет директно към телефона. С обикновен USB-C към USB-A адаптер (или оригинално USB-C флаш устройство) може да копирате снимки, видеоклипове, документи, или дори да гледате филми директно от устройството, без да е необходим компютър. Това е особено удобно, ако вътрешната памет на телефона е почти пълна. Вместо да жонглирате с качвания в облака или да изтривате файлове, просто включвате устройството и премествате или архивирате големи файлове на място.

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Много съвременни водещи телефони с Android поддържат DisplayPort (DP) през USB-C или разполагат със собствени десктоп среди като Samsung DeX. Като свържете телефона си към монитор или телевизор с помощта на обикновен USB-C към HDMI/DisplayPort кабел, може да показвате снимки, видеоклипове или презентации на голям дисплей. А функции като DeX трансформират интерфейса на телефона в подобно на десктоп изживяване, което ви позволява да използвате монитор, клавиатура и мишка.

Освен клавиатури и място за съхранение, телефонът може да действа като пълноценен център за различни аксесоари. Например гейм контролер за по-добър гейминг, USB аудио устройство или кабелни слушалки чрез USB-C или дори USB-C хъб, за да добавите няколко порта едновременно. Музикантите и творците ще оценят, че някои телефони поддържат MIDI клавиатури или музикално оборудване чрез USB-OTG, което позволява да създават музика в движение, без да е необходим пълноценен компютър.

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

USB портът на вашия телефон може да изпраща, както и да приема захранване. Много устройства с Android поддържат обратно кабелно зареждане, което ви позволява да използвате батерията на телефона си, за да зареждате други устройства, като смарт часовник, Bluetooth слушалки или дори друг телефон при спешен случай.

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

Освен това, ако домашният Wi-Fi се повреди, можете да използвате USB Tethering, за да споделите мобилната връзка за данни на телефона си с вашия компютър или лаптоп. Кабелът осигурява по-бърза и по-стабилна интернет връзка, отколкото използването само на режим Wi-Fi hotspot. 

Редактор: Мартин Дешев
смартфон мобилен телефон технологии телефони батерия хардуер кабел USB зарядно кабели
Последвайте ни
Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Установиха неочаквана причина за зъбобол</p>

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Любопитно Преди 18 минути

Зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция може да бъде доста тревожен

<p>&quot;Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си&quot;</p>

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

Свят Преди 21 минути

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Свят Преди 1 час

Според местните власти в префектура Фес две съседни четириетажни жилищни сгради са рухнали през нощта

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Свят Преди 1 час

Протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

Свят Преди 1 час

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

България Преди 1 час

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Любопитно Преди 1 час

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Свят Преди 1 час

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Габриел Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Свят Преди 1 час

Жената е планирала нападението като "интервенция", за да убеди дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет

<p>&quot;Сега ще умреш!&quot;: Мъж многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си</p>

"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

България Преди 1 час

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

България Преди 2 часа

При инцидента е пострадала тежко и 25-годишна жена

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Водачът, който е сръбски гражданин, опитал да изпревари колона от камиони

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Свят Преди 2 часа

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията издадоха предупреждение за пътуване от ниво 2

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 2 часа

Продължава да се следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

България Преди 2 часа

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

България Преди 2 часа

На непълнолетните са съставени актове

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Психоложката Краси Гешева от “Един за друг” роди момченце

Edna.bg

Кошмарен жребий: България в група с Англия, Испания и Хърватия

Gong.bg

Ван Бастен изригна: Салах има мозък на майски бръмбар

Gong.bg

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

Nova.bg

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Nova.bg