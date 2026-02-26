Свят

НАСА проговори за историческата евакуация от МКС след седмици догадки

„Благодарение на тяхната бърза реакция и напътствията на нашите полетни хирурзи от НАСА, състоянието ми бързо се стабилизира", пише астронавтът

26 февруари 2026, 15:35
Н АСА разкри подробности за инцидент на борда на Международната космическа станция (МКС), който предизвика първата медицинска евакуация в 25-годишната история на станцията, пише Sky News.

На 7 януари астронавтът Майк Финк „претърпя медицинско събитие, което изискваше незабавно внимание от моите невероятни съотборници“, се казва в изявление на самия него, споделено от НАСА онлайн.

„Благодарение на тяхната бърза реакция и напътствията на нашите полетни хирурзи от НАСА, състоянието ми бързо се стабилизира“, пише астронавтът.

НАСА реши, че най-безопасният начин на действие е той и останалите трима членове на „Екипаж-11“ (Crew-11) да се върнат от Международната космическа станция, за да може Финк да премине през усъвършенствана медицинска образна диагностика, която не е налична на МКС.

„Това не беше спешен случай, а внимателно координиран план“, каза Финк.

Екипажът, който включваше още колегата му от НАСА Зена Кардман, японския астронавт Кимия Юи и руския космонавт Олег Платонов, се приземи в океана на 15 януари след прекарани пет месеца и половина на космическата станция.

Освен че благодари на своя екипаж, на екипите на НАСА и SpaceX и на своите лекари, Финк заяви, че се чувства „много добре и продължава стандартното следполетно възстановяване“ в базата на НАСА в Хюстън.

„Космическият полет е невероятна привилегия и понякога ни напомня колко точно сме хора“, каза той.

След като екипажът се завърна на Земята през януари, администраторът на НАСА Джаред Айзъкман заяви, че ситуацията в орбита е била „сериозна“, но въпросният член на екипажа е бил в безопасност и стабилен през цялото време след това.

Евакуацията остави само трима членове на борда на космическата станция – един американец и двама руснаци – и подтикна НАСА да преустанови космическите разходки и да намали обема на научните изследвания.

През февруари към тях се присъединиха четирима нови астронавти и нормалната работа на станцията вече е възстановена.

