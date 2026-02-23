Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис

И зкуственият интелект променя индустриите и предизвиква глобален дебат с все повече въпроси. Основателят и изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман се противопостави на нарастващите твърдения, че изкуственият интелект е виновен за икономическите смущения, съкращенията и нарастващото потребление на енергия. По време на участието си на конференция на The Indian TImes и след това в интервю за CNBC-TV18 Алтман изложи една проста, но провокативна теза – много от проблемите, приписвани на изкуствения интелект, всъщност са прикрити човешки проблеми, а обвиняването единствено на AI прикрива по-дълбоки системни предизвикателства.

Коментарите на Алтман, цитирани от TechCrunch и Gizmodo, отразяват важна промяна в обществения разговор за изкуствения интелект. Вместо да демонизира самата технология, Алтман се застъпва за по-балансирано разбиране на нейната роля, наред с по-широките икономически, социални и екологични сили.

Един от най-провокативните термини, които Алтман въведе по време на участието си на срещата на върха, беше съкращенията, свързани с „AI миене“. Алтман обвини компаниите, че използват AI като „ориентирано към бъдещето“ прикритие за рутинни съкращения. „Има известно „измиване“ с изкуствен интелект, при което хората обвиняват AI за съкращенията, които иначе биха направили“, отбеляза Алтман, добавяйки, че макар реалното изместване на работни места да предстои, то не бива да се използва за прикриване на „стратегическата бъркотия“ на бизнеса.

„Твърде много съкращения се описват като „свързани с изкуствен интелект“, когато това не е съвсем точно. Това е всеобхватно обяснение, което замъглява реалните оперативни проблеми и предотвратява конструктивните разговори за истинските причини", казва Алтман.

Към началото на 2026 г. съкращенията в САЩ са се увеличили рязко, но данните показват, че изкуственият интелект е само малка част от тях. От обявените през 2025 г. съкращения на 1,2 милиона работни места, само около 4,5% са изрично свързани с технологията. Алтман твърди, че много изпълнителни директори обвиняват „автоматизацията“ за съкращенията, които всъщност са били наложени от свръхнаемане на персонал по време на пандемията или променящи се пазарни условия.

Според него, свеждането на сложни икономически явления до една модерна фраза като „изкуствен интелект“ насърчава страха, а не разбирането. Това отклонява вниманието от политики, които биха могли да подкрепят работниците чрез преквалификация, образование и програми за преход, които улесняват адаптацията на работната сила към новите технологии.

Алтман също така обърна внимание на екологичния наратив, свързан с изкуствения интелект. TechCrunch съобщи, че Алтман е отхвърлил вирусните твърдения за консумацията на вода от изкуствения интелект като „напълно фалшиви“ и „откъснати от реалността“.

По-задълбочената му гледна точка беше относно енергийната ефективност. Алтман напомни на критиците, че „хората също използват много енергия“. Той посочи, че макар едно запитване към изкуствен интелект да консумира електричество, десетилетията енергия, храна и инфраструктура, необходими за „обучение“ на човек да отговори на същия този въпрос, рядко се вземат предвид в сравнението. Въпреки че човешкият мозък работи с изключително ефективни 20 вата, обществената цена за създаването на функционален човек-експерт е огромна.

„Хората трябва да имат предвид по-широкия контекст“, казва Алтман. Той твърди, че оценката на енергийното въздействие на изкуствения интелект, без да се сравнява с цялостното потребление на енергия от човека, рисува непълна картина. Ако целта на обществото е устойчивост, фокусът трябва да бъде широк: от електрическите мрежи до проектирането на сгради, вместо да се откроява изкуственият интелект като основен виновник.

Алтман призна, че следващите няколко години ще донесат „осезаеми“ промени в начина, по който работим и живеем. Той обаче предупреди, че ако продължим да третираме изкуствения интелект като всеобхватен злодей за всеки икономически или екологичен неуспех или проблем, рискуваме да пропуснем възможността да използваме технологията, за да решим проблемите, за които в момента я обвиняваме.