Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

През последните няколко години броят на автоматизирани и интелигентни платформи, които използват интернет, се увеличава експоненциално. До степен, че става все по-трудно да се различни дали комуникираме с реален човек или поредния умен софтуер

21 февруари 2026, 09:07
„Теорията за мъртвия интернет“: идеята, че голяма част от мрежата вече не се управлява от реална човешка дейност, а от ботове, автоматизация и алгоритмични системи, се е изместила от спекулации към масов дебат. Докато теорията в най-крайната си форма предполага, че по-голямата част от онлайн съдържанието и взаимодействието са генерирани изкуствено, реалността е по-различна. Въпреки това има все повече доказателства, че автоматизираната дейност играе много по-голяма роля онлайн, отколкото повечето потребители осъзнават.

Още първата статистика изглежда потвърждава теорията. Към февруари 2026 г. дигиталният пейзаж достигна исторически поврат: за първи път автоматизираният трафик надмина човешката дейност, представлявайки над 51% от целия уеб трафик, според данни от Bad Bot Report. 

В големи социални платформи като YouTube, Instagram, TikTok и X, изкуственото ангажиране се е превърнало в открита тайна. Viewbotting-ът (т.е. наемане на ботове да "гледат" стриймове) в предавания на живо привидно увеличава броя на аудиторията. Likebotting-ът (ботове, които да "харесат" публикация) повишава възприеманата популярност. Ботовете за коментари генерират разговори, които имитират човешки реакции. Дори по-малките създатели на съдържание съобщават за вълни от автоматизиран трафик, който на пръв поглед изглежда човешки, но се разкрива чрез модели: идентични фрази, странни времена на публикуване или безсмислени отговори.

Първата реакция е, че получателят на това "внимание" от ботовете е виновен и нарочно създава фалшива представа за своята популярност. Това обаче не винаги е така. Понякога негови зложелатели му изпращат такъв "подарък" без негово знание, именно за да го злепоставят. Особено имайки предвид, че е изключително трудно да се докаже, че получателят не си е поръчал "вниманието" сам. А и понякога самият слух, че някой си "помпа" популярността по този начин е достатъчно за оронване на репутацията.

Кой кой е в интернет

Резултатът е нарастващо усещане, че нещо с Интернет не е наред. Информационните емисии изглеждат по-шумни. Вирусните моменти изглеждат манипулирани. Показателите за ангажираност вече не сигнализират надеждно за истински обществен интерес. Но означава ли това, че интернет е „мъртъв“? 

„Смъртта“ на интернет не е внезапно събитие, а бавно изместване на човешкия сигнал от алгоритмичен шум. Ако чувствате, че коментарите в социалните медии са повтарящи се или че 10 000 зрители на любимия ви стриймър не „чатят“ както преди, не си го въобразявате. 

Доклади за киберсигурност на Kartscrut от началото на 2026 г. показват, че „лошите ботове“, т.е. тези, предназначени за злонамерено извличане на данни и ангажиране на потребителите, вече съставляват близо 37% от целия трафик. 

В платформи като X и Instagram, взаимодействието между ботове е създало „затворен цикъл“. Агентите с изкуствен интелект публикуват съдържание, други агенти го харесват и коментират, за да увеличат обхвата му, а алгоритъмът, усещайки „ангажираност“, го сервира на малкото останали хора. 

Проучвания на Soufan Center показват, че над 50% от англоезичните URL адреси, публикувани между 2020 и 2026 г., вероятно са генерирани от изкуствен интелект. Сега живеем в ерата на „AI Slop“ – нискокачествено, обемно съдържание, предназначено да задоволи търсачките, а не хората.

Не всички от ботове са злонамерени. Много от тях изпълняват полезни задачи: индексиране от търсачките, модериране на съдържание, наблюдение на производителността или услуги за достъпност. 

"Отровен" ли е интернет

По-належащото безпокойство може би не е дали ботовете доминират в интернет, а дали тяхната продукция замърсява екосистемата от данни. Съвременните системи с изкуствен интелект се обучават върху огромни количества публично достъпни уеб данни. Ако нарастващ процент от тях се генерира от ботове, моделите с изкуствен интелект рискуват да поглъщат синтетични модели, а не автентично човешко изразяване. Това създава потенциален затворен кръг, в който ботове генерират нискокачествено съдържание, което се използва от техни "събратя" или дори от самите тях за обучение, което води до още по-нискокачествено съдържание.

Водещите разработчици на изкуствен интелект обаче наясно с този риск. Компаниите, които изграждат големи езикови модели, инвестират сериозно във филтриране на данни, премахване на дупликация, валидиране на източниците и човешка оценка, за да намалят замърсяването на информационните масиви. Те също така все повече разчитат на курирани набори от данни, лицензирано съдържание и техники за обучение с подсилване, вместо безразборно да търсят информация от отворената мрежа. 

Накратко, макар "отравянето" на ботовете да е основателен проблем, системите с изкуствен интелект не абсорбират пасивно всичко без предпазни мерки. Качеството на данните за обучение се е превърнало в конкурентен фактор. Учените, занимаващи се с данни, започнаха да третират данните отпреди 2022 г. като "скъпоценност". Това е ограничен, ценен ресурс, защото е гарантирано, че в голяма степен е произведен от човек. 

Какво означава всичко това за интернет и потребителите

Издателите попадат в „капан на ботове“. Ако блокират ботовете с изкуствен интелект, за да защитят данните си, губят средно 23% от трафика си, тъй като търсачките спират да ги използват и да ги индексират. Ако разрешат ботовете, съдържанието им се поглъща от ботове, които го обобщават безплатно, лишавайки издателя от приходи.

Дигиталната реклама е изправена пред екзистенциална криза. Докладите показват, че над 63 млрд. долара рекламни разходи се губят годишно за „невалиден трафик“. Смята се, че едно на всеки 12 платени кликвания идва от бот. Рекламодателите плащат, за да показват продукти на машини, които нямат банкови сметки и нямат намерение да купуват.  

Най-значимата промяна е в поведението на потребителите. Когато взаимодействията все повече се осъществяват чрез алгоритми и се запълват от ботове, усещането за споделен човешки опит намалява. Секциите за коментари изглеждат по-малко смислени. Броят на последователите губи доверие. Актуалните теми може да отразяват координирано усилване, а не органичен интерес. Това може да доведе до цинизъм и отдръпване. Ако потребителите вярват, че взаимодействат предимно с автоматизация, те могат да се оттеглят от публичния дискурс или да се оттеглят в частни общности.

Тъй като за мнозина публичната мрежа става „мъртва“, т.е. замърсена от ботове и генериран от изкуствен интелект шум, хората се оттеглят в „тъмното общество“: частни Discord сървъри, криптирани Telegram групи и затворени общности. Отворената мрежа все повече се разглежда като „транзакционна зона“ за ботове, докато „човешката мрежа“ се мести зад стени, където проверката (като протоколите за „доказателство за личност“) гарантира, че човекът, с когото говорите, действително има пулс.

Интернет не е мъртъв, но е несъмнено по-синтетичен, отколкото беше преди. Автоматизацията сега е в основата на всичко - от създаването на съдържание до разпространението и измерването на ангажираността. Ключовата разлика е, че макар ботовете да са повсеместни, човешката дейност все още движи културата, иновациите и търсенето. Реалните потребители все още създават вирусни тенденции, изграждат общности и генерират търсенето, което автоматизацията се опитва да симулира. 

Бъдещето вероятно ни очаква в хибридна мрежа: такава, в която агенти с изкуствен интелект и ботове съществуват едновременно с хора, понякога си сътрудничейки, понякога конкурирайки се за внимание. Предизвикателството ще бъде прозрачността и доверието, разграничаването на автентичното взаимодействие от изкуствения шум. За да оцелее, следващото поколение на мрежата вероятно ще разчита на криптографски подписи, за да докаже човешкото авторство. 

Вместо да се питаме дали интернет е мъртъв, по-добър въпрос може би е: можем ли да запазим значими човешки пространства в един все по-автоматизиран дигитален свят? Този отговор ще зависи не само от технологичните компании, но и от издателите, регулаторите и самите потребители. 

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии интернет онлайн измами киберсигурност социални мрежи
