Шеф-мечта: Китайски милионер раздаде 26 млн. долара бонуси по време на фирмен банкет

Докато повечето служители се надяват на скромна 13-а заплата, един китайски бос реши да сподели 70% от годишната си печалба със своите работници. Сцената на банкета напомняше на филм, а служителите си тръгнаха с цели пачки в ръце

26 февруари 2026, 15:35
Шеф-мечта: Китайски милионер раздаде 26 млн. долара бонуси по време на фирмен банкет
Източник: iStock

Д окато повечето служители по света се задоволяват с кутия бонбони или скромен тиймбилдинг, една китайска компания буквално „заля“ работниците си с дъжд от пари.

Социалните мрежи в Китай бяха взривени от кадри, които изглеждат като сцена от филм за Скрудж Макдък, но са напълно реални. Собственикът на гиганта за производство на кранове Henan Kuangshan Crane, Цуй Пейджун, реши да разпредели невероятните 180 милиона юана (26 милиона щатски долара) под формата на годишни бонуси.

На грандиозен банкет с 800 маси и над 7000 гости, сцената бе отрупана с планини от банкноти, а служителите бяха предизвикани да участват в игра, за която всеки мечтае: „Вземи толкова, колкото можеш да преброиш“.

Според видеоклипове, разпространяващи се онлайн, служителите са били видени да броят пари в брой, разпръснати по дълги маси, докато други са носили пачки банкноти в ръцете си на сцената, като някои едва са успявали да поберат всичките пари.

По време на гала вечерта шефът Цуй Пейджун дори се обърна към финансовия отдел на сцената с въпроса: „Защо раздаваме перални машини? Мислите ли, че цените на златото са се повишили? В предишни години раздавахме колиета и пръстени, донесете парите в брой и дайте на всички още 20 000 юана (2800 щатски долара)“.

Включително бонусите, разпределени онлайн, общите изплащания в края на годината надхвърлиха 180 милиона юана.

Печалбата на компанията за 2025 г. е била 270 милиона юана, което означава, че близо 70% от печалбата ѝ е била разпределена между 7000 служители.

Компанията е създадена през септември 2002 г.

Това е производител и доставчик на услуги за кранове и продукти за обработка на материали, с бизнес операции, обхващащи повече от 130 страни по света.

Цуй държи около 98,88% от акциите на компанията.

През 2024 г. компанията е регистрирала нетна печалба от 260 милиона юана (38 милиона щатски долара), от които 170 милиона юана са разпределени на служителите.

През март миналата година, на Международния ден на жената, компанията раздаде близо 1,6 милиона юана (230 000 щатски долара) бонуси на 2000 жени служителки.

Честата практика за раздаване на парични награди и придобивки на служителите е накарала потребителите на интернет да наричат ​​Цуй „шефа, който най-много обича да раздава пари“.

В отговор на прякора, Цуй каза: „Не че обичам да давам пари, а че младите хора са обременени с автомобилни заеми и ипотеки и всяко облекчение, което можем да предложим, помага.“

Цуй предизвика завист сред китайските потребители на интернет.

Един човек каза: „Това е истинският Бог на богатството в човешкия свят. Надяваме се, че ще има повече компании и предприемачи като него.“

Друг каза: „Не е ли това по-ефективно от рекламата? Отнасяйте се добре със служителите и те ще работят по-усърдно, с гарантирано качество. Шеф като този заслужава да бъде обявен за национален образцов работник.“

Докато трети човек каза: „Това наистина е нечий шеф-мечта. С такъв годишен бонус, кой не би искал да работи там?“

Източник: scmp.com    
