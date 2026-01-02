С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

П отребителите трябва да се подготвят за значително покачване на цените на електронните устройства и потребителското ИТ оборудване през 2026 г. Причина са засилващите се пречки в доставките и променящите се приоритети на индустрията. Според прогноза и анализ на Financial Times, анализаторите предупреждават, че цените на смартфоните, персоналните компютри и друга електроника могат да се повишат с до 20% през новата година на фона на недостига на чипове и нарастващото търсене на усъвършенствани чипове памет.

Този „ценови шок“ бележи отклонение от традиционната дефлационна тенденция на потребителската електроника, където хардуерът обикновено поевтинява с напредване на възрастта. Същността на проблема се крие във веригата за доставки, особено на пазара на чипове памет като DRAM и високоскоростна памет (HBM).

Тези компоненти се използват не само в ежедневните джаджи, но все по-често като критични части от инфраструктурата на центровете за данни с изкуствен интелект - бързоразвиващ се сегмент, който изтегля капацитета от потребителската електроника. Тъй като технологичните гиганти наливат инвестиции в AI сървъри и платформи за данни, производителите на чипове памет като Micron, Samsung и SK Hynix дават приоритет на поръчките от висок клас пред стандартните чипове. Това намалява доставките за смартфони, лаптопи и други устройства, които разчитат на традиционни модули памет.

Предупрежденията в индустрията сочат, че тази конкурентна динамика може да добави 5–20% към цените на дребно на потребителските ИТ продукти през 2026 г. Компании като Dell и Lenovo вече сигнализираха за натиск върху разходите, като главният оперативен директор на Dell заяви, че темпът на покачване на цените на компонентите е невиждан досега.

Междувременно някои производители може да се опитат да поемат част от увеличените разходи за входящи ресурси, но много анализатори смятат, че поне част от тежестта на разходите ще бъде прехвърлена върху крайните купувачи. Допълнителни проучвания от индустриални анализатори подкрепят тази перспектива.

Данните от Counterpoint Research например прогнозират, че средните продажни цени на смартфоните ще се повишат с около 7% през 2026 г. Това е значително повече от по-ранните прогнози, като устройствата от нисък клас ще бъдат най-засегнати поради по-малките им маржове на печалба. Това предполага, че дори ако прогнозата от 20% представлява горен диапазон, потребителите в различните сегменти все още могат да очакват значително увеличение на цените.

Заводите за производство на чипове са силно капиталоемки и изграждането им отнема години, което означава, че нови мощности, които биха могли да облекчат недостига, не се очакват най-рано до 2027 г. Така 2026 г. остава като година, в която търсенето значително надвишава предлагането.

Кризата с паметта се утежнява от по-широките инфлационни сили. Дори когато световните цени на стоките, включително на енергията и основните материали, се очаква да намалеят през 2026 г. според някои прогнози, инфлацията на компонентите в технологичния сектор остава силна. Специализираните компоненти като DRAM и NAND флаш памет отбелязаха скок в цените през последните тримесечия, принуждавайки производителите да правят трудни избори относно ценообразуването и производството.

Въпреки че не всеки продукт ще достигне горната граница на скок от 20%, купувачите трябва да очакват поне умерено увеличение на цените в ключови категории като смартфони, лаптопи и таблети през 2026 г., главно поради ограниченията в доставките и ефектите от бума на технологиите за изкуствен интелект.