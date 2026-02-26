България

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона

26 февруари 2026, 15:12
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Източник: МИИ

М инистърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира КЗП за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с повишени размери на дължими суми по фактури за потребление на електроенергия през м. януари 2026 г. Това се случва и след обстоен анализ на постъпващите сигнали  в Комисията от началото на годината.

Обект на проверките е начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби на гражданите, както произнасянето по конкретните сигнали и начинът на решаване на евентуално възникналите спорове. Целта на проверките е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите.

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.

За предоставяне на изисканите данни и документи, дружествата разполагат с тридневен срок, който изтича в края на деня в понеделник, 02.03.2026 г.

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

КЗП ще бъде безкомпромисна в прилагането на закона, включително и при налагането на санкции, посочват от МИИ.

Източник: МИИ    
КЗП Проверки на място Електроснабдителни дружества
