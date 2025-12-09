Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Google и Apple сключиха съвместно сътрудничество, насочено към опростяване на процеса на прехвърляне на данни между устройства с Android и iOS, съобщава 9to5Google. Това партньорство е насочено към справяне с един от вечните проблеми на потребителите, за който дори и някои регулатори са правили забележки.

С пускането на Android Canary build „2512“ (за устройства Pixel), Google представи обновени инструменти за превключване, които да се използват по време на процеса на настройка на устройството. Те позволяват на потребителите безпроблемно да прехвърлят данните си, когато включат нов телефон за първи път. От страна на Apple, функционалността се очаква да се появи в бъдеща бета версия на iOS 26.

До сега потребителите разчитаха на приложението Move to iOS на Apple за Android или приложението Android Switch на Google за iOS, които често се затрудняват да прехвърлят всички необходими данни, оставяйки контакти, снимки и съобщения. Новата, съвместно разработена рамка, има за цел да включи повече функционалност и поддръжка за по-широк набор от данни, което прави прехода между Android и iOS далеч по-лесен.

Според съобщението подобрената система ще поддържа много повече данни, отколкото предишните инструменти. Това предполага, че не само контакти, снимки и основни файлове, но и съобщения, данни от приложения и настройки могат да се прехвърлят, което ще направи новия телефон да се усеща като стария само за няколко минути.

Сътрудничеството идва отчасти в отговор на регулаторните и потребителските изисквания за по-лесна оперативна съвместимост между мобилните екосистеми. За мнозина трудностите при смяната на платформи са били достатъчни, за да обезкуражат надграждането или експериментирането с различни телефони. Новата безпроблемна миграция може да промени това.

Важно е да се отбележи, че в момента тази възможност е налична в версии за разработчици или с ранен достъп (Android Canary, iOS beta), така че все още не е готова за всички. Докато компаниите усъвършенстват и тестват инструментите, е възможно да се появят грешки и производителността не е гарантирана.

Потребителите, които все още разчитат на стабилните публични версии на Android или iOS, ще трябва да изчакат, докато Google и Apple разпространят актуализацията. Въпреки че крайната дата на пускане на стабилната версия остава неясна, внедряването ще се извършва постепенно в цялата екосистема на Android. Заради множеството производители и устройства, може да отнеме време. При iOS ще е по-лесно, тъй като всичко се контролира от едно място.