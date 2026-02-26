Професор от Оксфорд обясни защо интернет не спира да плаче за маймунката Пънч

Колко време може да говори Тръмп, без да обиди някого - отговорът изненада всички

В един момент той бива отблъснат от друга маймуна. В следващия се е свил в тиха прегръдка. И в двата случая Пънч има странната способност да оставя хиляди хора със насълзени очи, оплакващи самотата му зад светещите екрани на телефоните си.

От майчиното отхвърляне при раждането до намирането на утеха в плюшена играчка, чиято мека текстура стана негова емоционална опора, Панчи-кун – бебе макак в зоопарка Ичикава близо до Токио – се превърна от просто поредното уязвимо животно в глобален емоционален феномен. Сега нито една новина не изглежда малка. Прегръдка. Стъпка напред. Момент на игра. Всяко събитие е важно. И докато зрителите опресняват фийдовете си в търсене на следващия знак за надежда в неговата история, невролог от Оксфорд обясни защо Пънч има такава изключителна власт над човешкото сърце.

Защо човешкият ум е обсебен от Пънч?

Мортен Крингелбах, професор по неврология в Линакър Колидж и Департамента по психиатрия към Оксфордския университет, обясни какво се случва в мозъка ви, когато гледате маймунката Пънч.

Защо намираме Пънч за толкова сладък? Според професора Пънч изглежда като бебе. Когато хората гледат бебета или неща с младежки черти, като малки маймунки или котета, емоционалната част на мозъка – „орбитофронталната кора“ – започва да се активира след една седма от секундата, което е преди те да осъзнаят това.

Така, когато хората изпитват това преживяване, те не могат да си помогнат и възкликват „ауу“. Освен това отварянето към чувството за сладост носи със себе си по-големи нива на емпатия и съчувствие.

„Причината, поради която намираме историята на Пънч за трогателна, е, че тя ни напомня какво е всъщност да си човек – да се грижиш за другите; виждайки това при животните, разбира се, наистина докосва сърцата ни“, казва лекарят във видео, споделено от Оксфордския университет.

'This story reminds us of what it is to be human.'



Morten Kringelbach, Professor of Neuroscience at Linacre College and the Department of Psychiatry, explains what’s happening in your brain when you watch Punch the Monkey 🐵 pic.twitter.com/KQB4PTIube — University of Oxford (@UniofOxford) February 25, 2026

Орбитофронталната кора (ОФК) е ключовата кортикална система за човешките емоции. Тя е основната мозъчна зона за хората, които са програмирани да съпреживяват с бебета, особено такива, които са невръстни и безпомощни. Пънч е идеалният кандидат за огромни дози топлина и любов. Реакцията е силно оформена от емоционалното обвързване, родителския инстинкт и склонността към хуманизиране и персонализиране на инцидентите.

Това е една от основните причини историята на Пънч да задейства човешката обсесия по щастливия край. Щастието е желана емоция, особено когато идва след период на борба и тъга. „Оказва се, че хората искат щастлив край“, казва Мартин Вестергаард, когнитивен невролог от Кеймбриджкия университет. Хората предпочитат подобряваща се тенденция в преживяванията, защото се наслаждават на очакването на положително събитие.

Latest video 💕

Little Punch is busy in cleaning his stuffed toy pic.twitter.com/d0j84iHvxA — Varsha Singh (@varshaparmar06) February 26, 2026

Силата на една история, която се усеща лична

Пънч е роден през юли 2025 г. и бързо е отхвърлен от майка си – опустошително начало за японски макак. При този вид оцеляването зависи силно от майчината връзка и социалното учене. Той е отгледан от гледачите в зоопарка и разчита на плюшен орангутан, наречен „Ора-мама“, за утеха и сигурност.

Той беше представен на „Маймунската планина“ в зоопарка през януари и се опита да се свърже с останалите членове на своята група, но беше отхвърлен или тормозен от тях, като видеата от това станаха вайръл в интернет. Той често бягаше обратно при плюшената си майка или чакаше гледача, за да се вкопчи в него.

Punch gets rejected for a hug and goes back to hug the plushie pic.twitter.com/a3C6wlvSCg — Kakashi (@kkashi_yt) February 22, 2026

Тук влиза в сила персонализацията – модел на човешкия ум. Хората интернализират събитията, с които се сблъскват. Преживяванията на Пънч с отхвърляне, изолация, самота и нещастие не са просто наблюдение на страдащо животно. Това са моменти, в които хората откриват подобни емоции и се припознават в Пънч. Отхвърлени от член на семейството, смъмрени от шефа, отделени от приятелски кръг – всички тези чувства оживяха, когато видяха Пънч да се вкопчва в плюшена играчка, точно както те се вкопчват в себе си. Вероятно затова плюшената играчка за 19,99 долара беше разпродадена в магазините в много страни по света.

Нещо повече, зрителите са толкова обсебени от щастливия край, че вместо да оставят природата да следва своя път, те предложиха да се намесят, да осиновят малката маймунка и да я спасят от емоционалните жестокости. Докато Тристан Тейт, брат на Андрю Тейт, предложи да откупи Пънч за 250 000 долара, американският активист Райън Фурние предложи 50 000 долара за осиновяването му. Тъй като това не беше възможно, хората все още се вкопчват във всяко видео на маймунката, което се появява в интернет. Те ще се надяват, докато Пънч намери приемане, държейки се за надеждата, че и те самите може да намерят такова.