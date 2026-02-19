Gemini вече може да композира и музика

Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни

П риложението Gemini на Google непрекъснато се развива в гъвкава творческа платформа, способна да генерира текст, изображения и дори видео. Сега компанията прави нов скок напред, като представи Lyria 3, нейният най-усъвършенстван модел за музика досега. Тази актуализация позволява на потребителите да превърнат прости текстови описания или визуални подсказки в оригинални музикални записи - заедно с вокали и текстове.

Докато предишните версии на Lyria бяха до голяма степен експериментални или ограничени до корпоративна употреба чрез Vertex AI, Lyria 3 е създадена директно за потребителя. Отличителната характеристика на това издание е неговото мултимодално командване. Потребителите вече не са ограничени да въвеждат описания като „релаксиращи lo-fi ритми за учене“. Вместо това може да качите снимка на залез или видео на оживен град и Lyria 3 ще анализира визуалното „настроение“, за да композира подходяща мелодия.

За тези, които предпочитат по-практически подход, моделът предлага безпрецедентен творчески контрол. Потребителите могат да определят жанрове, да регулират темпото и дори да определят "емоционалната дъга" на песента. Може би най-впечатляващото е, че Lyria 3 сега генерира автоматизирани текстове и вокали, премахвайки необходимостта потребителите да пишат свои собствени стихове. Генерираната музика е с дължина до 30 секунди.

Google позиционира Lyria 3 като спътник за лична изява, а не като заместител на професионални музиканти. В официалното съобщение продуктовите мениджъри на проекта отбелязаха, че целта е да се осигури „забавен, уникален начин да изразите себе си“.

Създателите на съдържание могат да генерират персонализирани, свободни от авторски права саундтраци за YouTube Shorts или Instagram Reels за секунди. Учениците и учителите могат да създават оригинална фонова музика за презентации или исторически възстановки. Потребителите могат да трансформират прост текст „Честит рожден ден“ в персонализиран джингъл или балада, написана от гледна точка на домашен любимец.

Докато дебатът за AI и музикалната индустрия се засилва, Google зае проактивна позиция по отношение на безопасността и авторското право. Всяка песен, генерирана от Lyria 3, е вградена със SynthID, технология за цифров воден знак, разработена от Google DeepMind. Този воден знак е незабележим за човешкото ухо, но остава разпознаваем от софтуера, дори ако аудиото е компресирано или редактирано.

За да защити допълнително музикалната общност, Google внедри филтри, които не позволяват на модела да имитира определени известни изпълнители. Ако подкана споменава име на знаменитост, Gemini ще го интерпретират като „широко творческо вдъхновение“ за стил, а не като покана за създаване на фалшив глас.

За да подобри изживяването, всяка генерирана песен се предлага и с персонализирана обложка, създадена от модела Nano Banana на Google, което я прави готова за споделяне веднага след създаването. Песните могат да се изтеглят или споделят директно чрез връзки, което ги прави лесни за разпространение в социални медии или платформи за съобщения.

Lyra 3 провокира отново и дебатът, че AI продължава да се развива в посока на творчеството, а не към рутинните и тежки задачи. Някои от отзивите в социалните мрежи отново бяха в стил "не искам AI да пее, а да изчисти у дома". Привържениците на технологията смятат, че преминаването през творчеството е начинът за AI да опознае света и да може да се справя след това и с по-тежките и физически задачи.

Новата функция за генериране на музика вече се разпространява в бета версия в приложението Gemini за потребители на 18 и повече години, като първоначално е налична поддръжка за английски, испански, немски, френски, хинди, японски, корейски и португалски. Пуска се както в мрежата, така и постепенно в мобилни приложения, с по-високи лимити за използване за абонатите на Google AI Plus, Pro и Ultra.