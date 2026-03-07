Втора седмица война: Тръмп поиска „безусловна капитулация“ от Иран

Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

Р азрастващата се война в Иран навлезе във втората си седмица в събота на фона на подновена несигурност относно това как и кога ще приключат военните действия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще приеме единствено „безусловната капитулация“ от Техеран, а Израел разменя нови атаки с Иран и Ливан.

Коментарите на Тръмп в социалните мрежи в петък дойдоха часове след като президентът на Иран обяви, че неназовани държави са започнали посреднически усилия, което за кратко повиши възможността, макар и малка, за дипломатическо решение седмица след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран.

„Няма да има сделка с Иран, освен БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ!“ написа Тръмп. „След това, и след избора на СТРАХОТЕН и ПРИЕМЛИВ лидер(и), ние, както и много от нашите прекрасни и много смели съюзници и партньори, ще работим неуморно, за да върнем Иран от ръба на разрушението, превръщайки го в икономически по-голям, по-добър и по-силен от всякога“.

Тръмп предложи различни обяснения за целите си във войната, повдигайки възможността за продължителен регионален конфликт, който вече се е разпространил далеч отвъд границите на Иран, разтърси глобалните финансови пазари и доведе до рязък скок на цените на петрола, пише агенция Ройтерс.

В отговор на атаката Иран е насочил удари към Израел, както и към няколко държави от Персийския залив, които приемат американски военни бази. В самия Израел в петък се чуваха експлозии, докато израелската противовъздушна отбрана се активираше, за да сваля приближаващ се ирански огън. ОАЕ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия съобщиха за нови атаки с дронове и ракети.

Междувременно Израел предприе сериозно разширяване на войната в Ливан, като в петък бомбардира столицата Бейрут, след като нареди безпрецедентна евакуация на всички южни предградия на града.

Израел също така започна нова вълна от атаки срещу Иран, заявявайки, че 50 негови бойни самолета са ударили бункер, който все още се използва от иранското ръководство под разрушения комплекс в Техеран на убития върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Рано в събота полуофициалната иранска информационна агенция Tasnim съобщи, че летище Мехрабад в Техеран е било ударено. Нямаше незабавен коментар от иранската Революционна гвардия или от Хизбула.

Израел разшири бомбардировките си и към Ливан, за да изкорени Хизбула – шиитската милиция, съюзена с Иран, която е доминираща сила в ливанската политика от 80-те години на миналия век. Хизбула обстреля Израел тази седмица, за да отмъсти за смъртта на Хаменей.

„Спим тук по улиците – някои в коли, някои на улицата, някои на плажа“, каза 43-годишният Джамал Сейфедин, който е избягал от южните предградия на Бейрут и е прекарал нощта по улиците в централната част на града. Около 300 000 души са били разселени в Ливан през последните четири дни, според Норвежкия съвет за бежанците.

Израелската армия заявява, че е унищожила 80% от системите за противовъздушна отбрана на Иран през първата седмица на кампанията и е неутрализирала повече от 60% от неговите ракетни установки.

Пазарите се сриват

Искането на Тръмп за капитулация на Иран и вероятността то да усложни бързото прекратяване на конфликта доведе до рязък спад на европейските и американските борсови индекси в петък. Цените на петрола достигнаха най-високите си нива от години, като ключовият морски маршрут през Ормузкия проток на практика е затворен.

Тръмп заяви пред Ройтерс в телефонно интервю в четвъртък, че трябва да има право на мнение при избора на новия върховен лидер на Иран, който да замени Хаменей, убит в първия ден на войната – искане, което той повтори в петък в забележително твърдение за власт над страна с повече от 90 милиона души.

Посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви пред журналисти, че новото ръководство ще бъде избрано „в съответствие с нашите конституционни процедури и единствено по волята на иранския народ – без никаква чуждестранна намеса“.

Израел открито заяви, че целта му е да свали управляващата система в Иран. Според три източника, запознати с разговорите на Израел с различни фракции, страната е бомбардирала части от западен Иран, за да подкрепи ирански кюрдски милиции, които се надяват да използват войната, за да превземат градове близо до границата.

Иран представя войната като непровокирана атака и определя убийството на Хаменей като атентат.

Стотици жертви досега

По-рано в петък президентът на Иран Масуд Пезешкиан написа в социалните мрежи: „Някои държави започнаха посреднически усилия“. Той не назова страните и не предостави допълнителни подробности.

Русия предоставя на Иран информация за местоположението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток, след като способността на Иран да открива американски сили е била отслабена, съобщи Washington Post, позовавайки се на трима служители, запознати с разузнавателната информация.

Руските мисии в САЩ не отговориха незабавно на исканията за коментар по доклада.

Тръмп се срещна в петък с ръководители на седем отбранителни компании, които по-късно заяви, че са се съгласили да ускорят производството на оръжия. Администрацията оказва натиск върху изпълнителите, тъй като операциите срещу Иран и други скорошни военни действия са намалили наличните запаси.

Каролайн Левит, говорител на Белия дом, заяви, че САЩ разполагат с достатъчно оръжейни запаси, за да покрият нуждите на операциите срещу Иран, които според нея ще отнемат около четири до шест седмици.

Най-малко 1332 души са били убити в Иран, откакто САЩ и Израел започнаха ударите на 28 февруари, заяви Иравани, позовавайки се на Иранското дружество на Червения полумесец.

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи за 123 убити и 683 ранени в резултат на израелски атаки. Ирански атаки са убили 11 души в Израел от началото на войната, а най-малко шестима американски военнослужещи също са загинали.

Двама американски служители заявиха пред Ройтерс, че военните следователи смятат за вероятно американските сили да са отговорни за предполагаем удар по иранско девическо училище, при който са загинали десетки деца в първия ден на войната. Разследващите все още не са достигнали до окончателно заключение.