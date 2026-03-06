Свят

Какво е значението на етническия фактор в конфликта в Иран

Самият Иран съдържа сложно противоречие в себе си – мултиетническа държава ли е той или Персийска империя?

6 март 2026, 12:06
Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау

Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау
Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“

Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“
Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа
Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн
„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин
От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа
Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита
„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

В търсенето на начин да свалят Ислямската република САЩ и Израел може да видят възможност в това да се възползват от евентуално етническо напрежение в Иран, стратегия, която е привлекателна за военните плановици, но която може да се окаже изпълнена с рискове, отбелязва Франс прес.

Персите представляват едва около половината от населението на Иран, но въпреки това междуобщностното напрежение в тази 90-милионна страна винаги е било много по-ниско, отколкото в съседните страни. Това положение се запази и в последните седмици и месеци, въпреки широкото недоволство от репресиите на управлението на шиитските духовници срещу протестната вълна.

След като миналата събота САЩ и Израел атакуваха Иран, премахвайки физически върховния лидер аятолах Али Хаменей, Техеран предприе удари с ракети и дронове по съседите, като една от мишените му бяха групировките на иранските кюрди, приютили се в пограничните райони на съседен Ирак.

При едно такова нападение срещу лагер на кюрдски бойци в сряда беше убит охранител, каза пред АФП Халил Санани, говорител на действащата в изгнание Кюрдска партия на свободата.

Във вторник Си Ен Ен съобщи, че ЦРУ е започнало да работи по въоръжаването на силите на иранските кюрди с надеждата да предизвика въстание.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит определи тиражираните твърдения като „пълна измислица“, но потвърди, че президентът Доналд Тръмп е разговарял с кюрдски лидери.

Бойците на иранските кюрди са привлекателни за САЩ, защото „те са наистина най-организираният елемент от цялото иранско опозиционно движение“, каза Мохамед Салих от програмата за национална сигурност към Института за изследване на международните отношения, американски мозъчен тръст.

Реза Пахлави, синът на покойния шах, свален от революцията през 1979 г., „действително се ползва с авторитет сред широки кръгове“ от населението, но той не разполага с въоръжена фракция на терен, посочи експертът.

„Предвид развоя на събитията в Иран става все по очевидно, че САЩ и Израел се нуждаят от въоръжени сили на място, при положение че те самите не искат да разполагат свои войски“, каза Салих.

Друга опция представляват „Муджахидините на народа“ (МЕК), лява опозиционна организация, която е военизирана и е известна с това, че организира митинги по целия свят и ухажва настойчиво западните политици, за да спечели подкрепата им.

Но МЕК още преди много години са обявени за терористична групировка от Вашингтон и не се ползват с особена подкрепа вътре в Иран, където са презирани за това, че се съюзяват с Ирак на Саддам Хюсейн по време на кръвопролитната Иранско-иракска война (1980 – 1988).

Кюрдските бойци биха могли да изиграят подобна роля на тази на Северния алианс в Афганистан през 2001 г., като обособят зона, в която да действат американските специални сили, каза Стефано Ритондале, бивш експерт от военното разузнаване.

Наред с това успешна кюрдска офанзива би могла да „предизвика (обществено) негодувание“, срещу което Ислямската република да се окаже безсилна, добави Ритондале, който сега работи за консултантската компания в частния сектор „Арториас“.

„За администрацията във Вашингтон интерес би могъл да предизвика вариантът да използва кюрдите като въоръжена опозиция, която да създаде реално предизвикателство за властта. Това, от своя страна, би могло да задейства каскада от събития, които да вдъхнат нова енергия на протестите и да върнат хората на улицата“, посочи Ритондале.

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
12 снимки
Иран
Иран
иран
иран
  • КЮРДСКО-АМЕРИКАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО Е С ТРАДИЦИИ

Кюрдите от десетилетия са съюзници на САЩ, но резултатите от това са противоречиви, отбелязва АФП.

От една страна, с американска подкрепа те успяха да си извоюват фактическа автономия в Ирак и Сирия. Но в последно време Вашингтон оттегли благоволението си към кюрдското самоуправление в Северна Сирия, а причината бе, че след падането на режима на Башар Асад Тръмп започна да подкрепя новата власт в Дамаск, след като допреди това фаворитът на САЩ бяха кюрдските бойци, които се сражаваха с групировката „Ислямска държава“.

Макар и сунити, кюрдите се родеят езиково и културно с персите и исторически са имали по-малко проблеми с иранската държава, отколкото събратята си в Ирак и Турция.

Кюрдите формират около 9% от населението на Иран, но най-голямото етническо малцинство там са азерите, тюркска народност, обитаваща районите по границата с Азербайджан, за която обаче може да се каже, че е доста добре интегрирана в иранското общество.

Например самият Хаменей беше азер, а президентът Масуд Пезешкиан е от смесен азерско-кюрдски произход.

Али Хаменей - един от най-влиятелните лидери в Близкия изток
29 снимки
Иран
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
  • ЮГОСЛАВСКИЯТ СЦЕНАРИЙ – КОШМАРНИЯТ ВАРИАНТ

Историята обаче познава мрачни примери на мултиетнически държави, които наглед са изглеждали плуралистични, със стабилни вътреобщностни отношения. Такава беше и бивша Югославия, където част от населението дори бе започнало да развива югославска национална идентичност, но през 90-те години изведнъж сякаш само за нощ дълго потисканите противоречия между сърби, хървати и бошняци прераснаха в ожесточено политическо противопоставяне, а после и във въоръжен конфликт, отбелязва „Вашингтон пост“.

В Югославия сърбите, които бяха етническият хегемон, бяха около 36% от населението, а в Иран персите са 47%, според официални данни от 2010 г.

Персите преобладават в централното плато около Техеран и Исфахан, а малцинствата са съсредоточени по границите със съседните държави – азерите живеят компактно в северозападния пограничен район с Азербайджан и Турция; кюрдите по границата с Ирак и Турция; арабите в богатия на петрол съседен на Ирак Югозапад; на югоизток са белуджите, обитаващи историко-географската област Белуджистан, простираща се и на територията на съседните Пакистан и Афганистан; по северната граница с Туркменистан живеят туркмените.

Затова съседите на Иран със сигурност ще следят много внимателно какво се случва в Иран, като от всички може би най-заинтересован е Азербайджан, чиито сънародници формират близо 23% от иранското население. Макар и добре интегрирани в иранското общество, има все повече признаци за растящо безпокойство сред тях, коментира „Вашингтон пост“. Те все повече консумират турски и азербайджански медии, показват засилен интерес към тюркските и азерските си корени и искат в училищата да се преподава на майчин език. Турция и Азербайджан са страни с европейско равнище на развитие, докато Ислямската република се намира в състояние на икономически криза и изолация, отбелязва вестникът.

Смърт от небето: Вижте иранска ракета, паднала до границата на НАТО
14 снимки
ракета
ракета
ракета
ракета
  • ДИЛЕМА ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ СТРАТЕЗИ

Всички тези фактори изправят пред дилема американските стратези дали да заложат на централизиран или на фрагментиран Иран. Например макар и синът на шаха да се ползва с подкрепата на широки кръгове от диаспората, за мнозина представители на малцинствата той е символ на персийския национализъм и не би бил обединителна фигура. Главното им опасение е да не би с цел да се хареса на по-големи групи от народа, евентуално следвоенно правителство да се заиграе с националистическата карта и да се окаже потисническо.

Самият Иран съдържа сложно противоречие в себе си – мултиетническа държава ли е той или Персийска империя? Затова при подкрепата за всяка нова власт и при формирането на политиката си към нея Вашингтон и Тръмп би трябвало непременно да се консултират с етническите малцинства и регионалните лидери и да вземат предвид тяхната гледна точка. Само така би могла да се постигне стабилност вместо несигурност, каквато би била нужна предвид задаващите се неспокойни времена, коментира „Вашингтон пост“.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Етническо напрежение в Иран Ирански кюрди САЩ и Израел Сваляне на режима в Иран Опозиция в Иран Малцинства в Иран Геополитика на Иран Югославски сценарий ЦРУ Реза Пахлави
Последвайте ни

По темата

До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова

До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова

„Пролейте кръвта на Тръмп!“: Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел

„Пролейте кръвта на Тръмп!“: Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел

Скандал за пържола в

Скандал за пържола в "Столипиново" завърши със смърт и затвор: ВКС сложи точка на делото

Историческа визита: Доналд Тръмп прие Лионел Меси и шампионите от

Историческа визита: Доналд Тръмп прие Лионел Меси и шампионите от "Интер Маями"

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 17 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 14 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 13 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Любопитно Преди 16 минути

Връщаме се към "дългите дни", но цената е един час по-малко сън – кога точно местим стрелките, защо ЕС още не е спрял смяната и как да подготвим здравето си за промяната.

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Любопитно Преди 16 минути

Ченсори беше разпитанa за поредица от въпроси относно мащабния ремонт около дома за 57 милиона долара

,

Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

Любопитно Преди 57 минути

Не пропускайте новия епизод на „Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. по NOVA

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

България Преди 59 минути

Генерал Атанасов уточни, че не трябва да се плашат хората, защото няма пряка опасност, но трябва да бъдат взети мерки

Атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, има ранени

Атака с дрон срещу окупирания от Русия Севастопол, има ранени

Свят Преди 1 час

Пететажна жилищна сграда в пристанищния град Севастопол е била сериозно повредена от свален дрон

Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

България Преди 1 час

"МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Любопитно Преди 1 час

Ан Хатауей представи първия сингъл „Burial“ от новия психологически трилър „Майка Мери“, в който влиза в ролята на поп звезда. Песента е създадена с Чарли XCX, Джордж Даниел и Джак Антоноф и вече е достъпна в стрийминг платформите.

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

България Преди 1 час

Гюров каза, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Любопитно Преди 1 час

От историческата битка за попечителство до последния арест за шофиране в нетрезво състояние – животът на принцесата на попа остава в плен на хаоса

<p>Президентът Йотова обяви ще&nbsp;бъде ли свикан&nbsp;КСНС</p>

Президентът Йотова: КСНС ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

България Преди 2 часа

<p>Напусна ни композиторът Валди Събев</p>

"С огромна скръб и разбито сърце“: Съпругата на композитора Валди Събев съобщи за смъртта му

България Преди 2 часа

Надя Събева обяви кончината на композитора във Facebook

.

Gen Z срещу феминизма: Стряскащи данни за новата токсична мъжественост

Любопитно Преди 2 часа

Глобално проучване в 29 държави разкрива неочакван парадокс: всеки трети млад мъж от Gen Z вярва, че съпругата трябва да се подчинява на мъжа си. Докато светът се променя, момчетата под 30 се връщат към най-консервативните и рестриктивни роли

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Технологии Преди 2 часа

OpenAI казва, че обновеният алгоритъм GPT-5.4 е много по-прецизен и способен да работи с повече информация, по-специфични детайли и да създава по-сложни презентации и съдържание. Означава ли това, че ще сменя служители? Засега далеч не

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Свят Преди 2 часа

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол заради войната с Иран

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

България Преди 2 часа

Той потвърди, че на територията на страната и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, свързани с военните акции на САЩ и Израел

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Кое е най-старото дърво в България

sinoptik.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg

13-и Национален здравен форум: Ще се рестартира ли здравеопазването

Edna.bg

Яна Маринова: Майка ми гладуваше, за да ме заведе на театър

Edna.bg

Коя е Маригона Гона - най-голямата фенка на Олимпиакос на Везенков (СНИМКИ)

Gong.bg

Обявиха кога ще бъде церемонията "Футболист на годината"

Gong.bg

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се преструват на лекари

Nova.bg

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването

Nova.bg