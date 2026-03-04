Свят

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Американските военни командири са използвали екстремистка християнска реторика за библейският „край на дните“, за да оправдаят участието във войната с Иран пред войниците

4 март 2026, 14:05
Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“
А мериканските военни командири са използвали екстремистка християнска реторика за библейският „край на дните“, за да оправдаят участието във войната с Иран пред войниците, според жалби, подадени до надзорна организация, съобщава британското издание The Guardian.

Фондацията за военна религиозна свобода (Military Religious Freedom Foundation, MRFF) съобщава, че е получила повече от 200 жалби от военнослужещи от всички видове въоръжени сили, включително морската пехота, военновъздушните сили и космическите сили.

Един жалбоподател, идентифициран като сержант (NCO) в подразделение, което може да бъде разположено „по всяко време, за да се присъедини“ към операции срещу Иран, каза на MRFF в жалба, че техният командир го е „насърчил да кажем на войниците си, че това е „част от божествения план на Бог“ и той конкретно цитира множество пасажи от Книгата на Откровението, отнасящи се до Армагедон и близкото връщане на Иисус Христос“.

„Той каза, че „Президентът Тръмп е помазан от Иисус да запали сигналния огън в Иран, за да предизвика Армагедон и да отбележи своето връщане на Земята“, добави сержантът.

Жалбата на сержанта е подадена от името на 15 войници, включително 11 християни, един мюсюлманин и един евреин. Жалбата първо е споделена от MRFF с независимия журналист Джонатан Ларсен.

„Всеки път, когато Израел или САЩ са замесени в нещо в Близкия изток, получаваме тези неща за християнски националисти, които са завзели нашето правителство, и определено нашата американска армия“, каза Майки Уайнстийн, президент на MRFF и ветеран от военновъздушните сили, пред The Guardian.

„Военнослужещите не могат наистина да се защитят сами, защото вашият военен началник не е вашият управител на смяна в Starbucks“, добави той.

В изявление Уайнстийн посочи, че докладите показват увеличаване на християнския екстремизъм в армията, като отбеляза, че жалбоподателите „докладват за неограничената еуфория на техните командири“, които възприемат „библейски санкционирана“ война, която е несъмнен знак за бързото приближаване на фундаменталисткия християнски „край на дните“.

Той заяви, че жалбите показват ясна нарушаване на принципа за разделение на църквата и държавата.

Пит Хегсет, министър на отбраната на САЩ, е известен с подкрепата си за християнския национализъм. Той преди това е подкрепял доктрината за „суверенитет на сфери“, светоглед, произлязъл от екстремистките вярвания на християнския реконструкционизъм (Christian Reconstructionism, CR). Философията призовава за смъртно наказание за хомосексуалността и стриктно патриархални семейства и църкви.

През август 2025 г. Хегсет препубликува сегмент на CNN в X, фокусиращ се върху пастор Дъг Уилсън, християнски националист, който е съосновател на Idaho-based Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC). В сегмента Уилсън казва, че не вярва, че жените трябва да заемат ръководни позиции в армията или да могат да изпълняват високопрофилни бойни роли. „Бих искал да видя тази нация като християнска нация и бих искал този свят да бъде християнски свят“, каза Уилсън.

В отговор на искане за коментар по жалбите, Пентагонът не е отговорил, а вместо това е споделил публични клипове на Хегсет, обсъждащ операцията в Иран.

Източник: The Guardian    
християнски екстремизъм американска армия война Иран край на дните Армагедон разделение на църква и държава християнски национализъм военна религиозна свобода Военни командири Доналд Тръмп
