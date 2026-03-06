Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

Д окато напрежението в Близкия изток ескалира, в сърцето на американската военна машина изплува притеснителна тенденция: използването на религиозен фанатизъм за оправдаване на преки военни действия.

Над 200 военнослужещи от всички родове войски подадоха официални жалби срещу своите командири заради налагането на идеологията на християнския национализъм – движение, което преплита националната идентичност с радикални библейски тълкувания.

Християнски екстремизъм: В армията на САЩ мотивират с „Тръмп е помазан от Иисус“

Теокрация и Армагедон

В основата на скандала стои т.нар. „християнски реконструкционизъм“. Това е екстремно направление, което призовава за пълно преустройство на държавата според старозаветните закони. Според сигналите, висши офицери представят конфликта с Иран не като геополитическа стратегия, а като „Божи промисъл“ и начало на библейския Армагедон. Войниците са инструктирани, че настоящите събития са предсказани в Книгата Откровение и са пряк сигнал за Второто пришествие.

Помазаният лидер и „Суверенитетът на сферите“

Докладите на фондация MRFF разкриват шокиращи твърдения на командири, според които политически лидери като Доналд Тръмп са „помазани от Исус“, за да запалят искрата на финалната битка на Земята. Тази реторика намира сериозна подкрепа в лицето на министъра на отбраната Пийт Хегсет, който открито поддържа доктрината за „суверенитет на сферите“. Макар на теория тя да разграничава властта на църквата от тази на държавата, в нейния радикален прочит тя служи за налагане на строго патриархални норми и превръщане на армията в инструмент на вярата.

Белият дом и НАТО са против горене на Корана

Нарушаване на конституцията

Експертите предупреждават, че превръщането на военните операции в „библейски санкционирана война“ е грубо нарушение на американската конституция и принципа за разделение на църквата от държавата. „Военният началник не е мениджър в кафене – подчинените му не могат да откажат тези внушения без риск за кариерата си“, коментират от надзорните органи.

Втори шанс и вяра: Президентът Тръмп в обща молитва с пастор Робърт Джефрис по време на официалното помилване на Алис Джонсън (28 август 2020 г.). Джонсън, осъдена на доживотен затвор през 1997 г., се превърна в символ на реформата в правосъдието. Източник: Getty Images

Докато Пентагонът запазва мълчание, напрежението сред редиците расте. Сред жалбоподателите има не само атеисти, но и умерени християни, мюсюлмани и евреи, които отказват да бъдат част от една съвременна „кръстоносна кампания“.

Хронология на молитвите: От хуманитарни каузи до военна реторика

Процесът по религиозното легитимиране на държавните решения започна още в първия мандат на Доналд Тръмп.

През септември 2017 г. Овалният кабинет се превърна в място за обща молитва с вицепрезидента Майк Пенс и духовни лидери при обявяването на Национален ден на молитва за жертвите на урагана Харви.

Година по-късно, през октомври 2018 г., Тръмп прие евангелския пастор Андрю Брънсън веднага след освобождаването му от двегодишен престой в турски затвор. Този акт на „религиозна дипломация“ затвърди връзката между администрацията и консервативните християнски общности. През август 2020 г. духовната подкрепа достигна и до съдебната власт, когато влиятелният пастор Робърт Джефрис предводи молитва в Белия дом по време на официалното помилване на Алис Джонсън.

Кой е Пийт Хегсет: Скандалният избор на Тръмп

Тези епизоди поставиха основите за събитията от март 2025 г., когато с официален указ бе създадена Службата за вярата към Белия дом. Този дългогодишен процес на сближаване между държава и църква днес, през 2026 г., намира своето крайно изражение в армията. Това, което започна като молитва за пострадали от бедствия, се трансформира в идеологическа база, чрез която военни командири представят войната с Иран като изпълнение на библейско пророчество.

Религиозни лидери се молиха с президента Тръмп в Овалния кабинет през 2025

Религиозни водачи от цялата страна посетиха президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет, където се молиха заедно с главнокомандващия. Белият дом публикува снимка, на която лидерите са събрани в молитва около Тръмп, докато той седи на бюрото си през март 2025 година.

Овалният кабинет се превръща в място за молитва: Доналд Тръмп обявява Национален ден на молитва за жертвите на урагана Харви (1 септември 2017 г.). Присъствието на висши държавници и духовници подчертава ролята на вярата в отговора на национални бедствия. Източник: Getty Images

Уилям Улф, изпълнителен директор на Центъра за баптистко лидерство, сподели същия кадър в социалната мрежа X. „За мен беше огромна чест да представлявам баптистките лидери и да се срещна с Доналд Тръмп днес заедно с други християнски водачи, за да се помолим за него в Овалния кабинет“, написа Улф. „Беше невероятен ден – пазехме го в тайна, докато не се случи, но нямам търпение да споделя повече!“

Робърт Джефрис, пастор на Първа баптистка църква в Далас, също коментира посещението: „За мен е чест да предвождам молитвата днес за нашия велик президент Доналд Тръмп!“.

Основателят на организацията WallBuilders, Дейвид Бартън, който също беше сред присъстващите, заяви, че е „чест“ да се моли за Тръмп. Във видеоклип Бартън подчерта, че Тръмп подкрепя програми и политики, базирани на вярата, които „отразяват семейството, вярата и ценностите“. Целта на WallBuilders е да образова обществеността за това как Библията е изиграла ключова роля при основаването на нацията.

Една от най-знаковите молитви в Белия дом: Доналд Тръмп приема освободения от Турция пастор Андрю Брънсън в Овалния кабинет (13 октомври 2018 г.). Случаят се превърна в символ на защитата на религиозните права и влиянието на евангелските лидери върху администрацията на Тръмп. Източник: Getty Images

Какво знаем по случая с "Божия промисъл" във войната с Иран

Американски военни командири са призовавали към екстремистка християнска реторика за библейските „последни времена“, за да оправдаят пред войските участието във войната с Иран, според жалби, подадени до надзорна група.

Фондацията за военна религиозна свобода (MRFF) заявява, че е получила над 200 оплаквания от военнослужещи от всички родове въоръжени сили, включително морската пехота, военновъздушните сили и космическите сили.

Един от жалбоподателите, идентифициран като подофицер в подразделение, което може да бъде разгърнато „всеки момент“ в операции срещу Иран, споделя пред MRFF в жалба, разгледана от Guardian, че техният командир ги е призовал „да кажем на нашите войници, че всичко това е част от Божия промисъл“. Той изрично е цитирал Откровението на Йоан, позовавайки се на Армагедон и предстоящото завръщане на Исус Христос.

„Той каза, че ’президентът Тръмп е помазан от Исус, за да запали сигналния огън в Иран, който да предизвика Армагедон и да отбележи завръщането му на Земята’“, добавя подофицерът.

Жалбата на подофицера е подадена от името на 15 военнослужещи, включително 11 християни, един мюсюлманин и един евреин. Сигналът е споделен първо от MRFF с независимия журналист Джонатан Ларсен.

„Винаги, когато Израел или САЩ са намесени в Близкия изток, се сблъскваме с тези неща за християнските националисти, които са превзели нашето правителство и със сигурност нашата армия“, казва пред Guardian Майки Уайнстийн, президент на MRFF и ветеран от военновъздушните сили.

„Военните не са в състояние да се защитят сами, защото прекият ти началник в армията не е като мениджър на смяна в Starbucks“, добавя той.

В изявление Уайнстийн предполага, че докладите сочат за нарастване на християнския екстремизъм в армията, отбелязвайки, че жалбоподателите „съобщават за неограничената еуфория на своите командири“, които виждат „библейски санкционирана“ война, възприемана като неоспорим знак за наближаването на фундаменталистките християнски „Последни времена“.

Той заявява, че жалбите показват ясно нарушение на разделението между църквата и държавата.

Пийт Хегсет, министърът на отбраната на САЩ, е известен с подкрепата си за християнския национализъм. Преди това той е одобрявал доктрината за „суверенитет на сферите“ – светоглед, извлечен от екстремистките вярвания на християнския реконструкционизъм. Тази философия призовава за смъртно наказание за хомосексуализъм и строго патриархални семейства и църкви.

През август 2025 г. Хегсет препубликува сегмент на CNN в социалната мрежа X, фокусиран върху пастор Дъг Уилсън – християнски националист и съосновател на базираното в Айдахо Обединение на реформираните евангелски църкви. В сегмента Уилсън казва, че не вярва, че жените трябва да заемат лидерски позиции в армията или да изпълняват високопрофилни бойни роли.

„Бих искал да видя тази нация като християнска нация и бих искал този свят да бъде християнски свят“, казва Уилсън.

В отговор на запитване за коментар относно жалбите, Пентагонът не отговори директно, а вместо това сподели публични клипове на Хегсет, в които той обсъжда операцията в Иран.