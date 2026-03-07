Пийт Хегсет: Русия не е фактор и не ни притеснява

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че не е особено притеснен от публикациите в медиите, според които Русия предоставя на Иран разузнавателни данни за потенциални американски цели, предадоха световните агенции.

„Това не ни притеснява. Ще се справим, ако се наложи“, казва той в откъси от интервю, дадено за предаването „60 минути“ на Си Би Ес. „Ние наблюдаваме всичко“, добави той, без да потвърждава тази информация.

„Нашите командващи са наясно с всичко. Разполагаме с най-добрата разузнавателна информация в света. Знаем кой с кого говори, защо говорят, колко точна е тази информация и как я отчитаме в нашите бойни планове“, подчерта Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп има „невероятен талант“ да знае как да намали тези рискове, добави Хегсет. „Така че американският народ може да бъде спокоен, че неговият главнокомандващ е добре осведомен за това кой с кого говори и всичко, което не би трябвало да се случва, било то публично или зад кулисите, се разкрива и се разследва строго“.

В. „Вашингтон пост“ съобщи, че Русия предоставя на Иран информация за потенциални американски цели в Близкия изток, включително местоположението на кораби и самолети, като цитира три анонимни източника.

По-рано снощи Белият дом също омаловажи тази информация. „Това очевидно не променя нищо във военните операции в Иран, защото ние ги унищожаваме напълно“, заяви говорителката на Белия дом. „Ние постигаме военните цели на тази операция и това ще продължи“, добави тя.

По-рано тази седмица Хегсет заяви, че Русия „не е фактор“ във войната срещу Иран, припомня Франс прес. САЩ също предоставят разузнавателна информация на Украйна във войната срещу Русия.