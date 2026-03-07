Свят

Пийт Хегсет: Русия не е фактор и не ни притеснява

7 март 2026, 09:04
Пийт Хегсет: Русия не е фактор и не ни притеснява
Пийт Хегсет   
Източник: GettyImages

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че не е особено притеснен от публикациите в медиите, според които Русия предоставя на Иран разузнавателни данни за потенциални американски цели, предадоха световните агенции.

„Това не ни притеснява. Ще се справим, ако се наложи“, казва той в откъси от интервю, дадено за предаването „60 минути“ на Си Би Ес. „Ние наблюдаваме всичко“, добави той, без да потвърждава тази информация.

„Нашите командващи са наясно с всичко. Разполагаме с най-добрата разузнавателна информация в света. Знаем кой с кого говори, защо говорят, колко точна е тази информация и как я отчитаме в нашите бойни планове“, подчерта Хегсет, цитиран от Ройтерс. 

Американският президент Доналд Тръмп има „невероятен талант“ да знае как да намали тези рискове, добави Хегсет. „Така че американският народ може да бъде спокоен, че неговият главнокомандващ е добре осведомен за това кой с кого говори и всичко, което не би трябвало да се случва, било то публично или зад кулисите, се разкрива и се разследва строго“.

В. „Вашингтон пост“ съобщи, че Русия предоставя на Иран информация за потенциални американски цели в Близкия изток, включително местоположението на кораби и самолети, като цитира три анонимни източника.

По-рано снощи Белият дом също омаловажи тази информация. „Това очевидно не променя нищо във военните операции в Иран, защото ние ги унищожаваме напълно“, заяви говорителката на Белия дом. „Ние постигаме военните цели на тази операция и това ще продължи“, добави тя.

По-рано тази седмица Хегсет заяви, че Русия „не е фактор“ във войната срещу Иран, припомня Франс прес. САЩ също предоставят разузнавателна информация на Украйна във войната срещу Русия.

По темата

Източник: БТА/Асен Георгиев    
разузнавателни данни САЩ Русия Иран американски цели министър на отбраната Доналд Тръмп Близък изток военни операции Белият дом
Последвайте ни
ОАЕ спира всички полети от и до Дубай

ОАЕ спира всички полети от и до Дубай

Шеф в козметичен гигант почина внезапно в ръцете на съпруга си

Шеф в козметичен гигант почина внезапно в ръцете на съпруга си

Всеки 10-и шофьор у нас е с безплатна винетка: Кой има право на такава

Всеки 10-и шофьор у нас е с безплатна винетка: Кой има право на такава

Пийт Хегсет: Русия не е фактор и не ни притеснява

Пийт Хегсет: Русия не е фактор и не ни притеснява

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Още един проблем за „утвърдените“ марки: 69% от Gen Z биха взели китайска кола

Още един проблем за „утвърдените“ марки: 69% от Gen Z биха взели китайска кола

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 1 ден
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 1 ден
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 1 ден
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почитаме Херсонските епископи! Защо работата е забранена днес

Почитаме Херсонските епископи! Защо работата е забранена днес

България Преди 3 часа

На 7 март почитаме паметта на свещеномъчениците Херсонски епископи

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Технологии Преди 3 часа

От няколко години компанията усилено разработва собствени процесори, които вече са във всичките ѝ устройства. Усилията дават сериозни резултати, като компютрите ѝ вече са сред най-бързите в своите класове и дори навлизат в нови по-евтини сегменти

Земетресение между Хасково и Кърджали

Земетресение между Хасково и Кърджали

България Преди 11 часа

Епицентърът е на 30 км от Кърджали

Азербайджан спря ирански терористични атаки

Азербайджан спря ирански терористични атаки

Свят Преди 11 часа

Баку вчера обвини Ислямската република, че е атакувала с дронове летище и училище

Кремъл: Това е заплаха за Русия, ще отговорим

Кремъл: Това е заплаха за Русия, ще отговорим

Свят Преди 12 часа

Песков: Финландия започва да заплашва нас

Френска ударна група се намесва в Близкия изток

Френска ударна група се намесва в Близкия изток

Свят Преди 12 часа

В подкрепа на ударната група на самолетоносача Франция прати амфибиен хеликоптероносач

Израел удари повече от 400 цели в Иран

Израел удари повече от 400 цели в Иран

Свят Преди 13 часа

Иран съобщи, че е атакувал американски бази в Кувейт

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

Свят Преди 13 часа

Георги Джоргов със злато от Световното първенство по биатлон за юноши и девойки

Георги Джоргов със злато от Световното първенство по биатлон за юноши и девойки

Свят Преди 14 часа

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути

Пуснаха електронното заявление за гласуващите в чужбина

Пуснаха електронното заявление за гласуващите в чужбина

България Преди 14 часа

Бланката е достъпна на страницата на ЦИК

Иранският посланик: Не виждаме България като цел

Иранският посланик: Не виждаме България като цел

България Преди 15 часа

Али Реза Ирваш: Всичките ни усилия са в посоката на задълбочаване на приятелството ни с България

<p>Пеевски: Сезирам Прокуратурата за Теодора Георгиева, това е активно мероприятие на ПП-ДБ</p>

Делян Пеевски: Сезирам Прокуратурата за Теодора Георгиева, това е активно мероприятие на ПП-ДБ

България Преди 15 часа

Пеевски: За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година!

Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

България Преди 15 часа

Зографски се качи на подиума в старт от Световната купа по ски скок за пръв път в кариерата си

Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Свят Преди 16 часа

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние

Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

България Преди 16 часа

Съдът призна Мехмед за виновен

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Свят Преди 16 часа

Има и сценарий за повишаване на цената на петрола до 150 долара за барел

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Спасиха 3 бебета катерички в Стара Загора

sinoptik.bg
1

Пожарникари спасиха котка в Нови пазар

sinoptik.bg

Папи Ханс посреща пролетта с "Безсърдечен"

Edna.bg

Дневен хороскоп за 7 март, събота

Edna.bg

Олимпиакос без Везенков надви Панатинайкос в гръцкото дерби

Gong.bg

Ненужен в ЦСКА се връща в бившия си клуб

Gong.bg

Ирене Мария Планк: Първият завод на Райн Метал в България трябва да отвори още тази година

Nova.bg

Приветлив уикенд с пролетно време

Nova.bg