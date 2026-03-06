Свят

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

От любимка на президента до персона нон грата: Как поредица от скандали, една фатална лъжа пред Конгреса и личната ’драма’ на Ноем принудиха Тръмп да избере ММА боец за неин заместник

6 март 2026, 12:58
С лед година, изпълнена с противоречия, съдбата на Кристи Ноем бе запечатана само за няколко дни.

Всичко започна с предупреждение от Капитолия, пише CNN.

(Във видеото: Тръмп продължава да избира членовете на екипа си)

В неделя сенатор Джон Кенеди даде да се разбере на Белия дом, че няма да бъде снизходителен към министъра на вътрешната сигурност по време на изслушването ѝ пред Комисията по правосъдие. Републиканецът от Луизиана планираше да притисне Ноем с остри въпроси относно разточителните разходи на нейното ведомство за рекламна кампания, в която тя бе централно лице.

Източник: Getty Images

Във вторник, пред камерите и препълнената зала, Кенеди започна предпазливо. „Належната проверка на хората на южната граница не е расизъм, нали? И Гранична охрана, и Службата за имиграция и митници (ICE) са нужни за това, нали?“ Ноем отговори утвърдително. „Добре“, каза Кенеди. „Просто исках поздравленията ми да влязат в протокола.“

След това той премина към същината, изстрелвайки серия от въпроси за рекламната кампания на стойност 220 милиона долара и как това се връзва с обещанието на Ноем да изкорени разхищенията в министерството си. Наложи се той да попита повече от веднъж дали Тръмп е одобрил тези разходи, преди Ноем да даде директен отговор: „Ммм-да, точно така.“

Източник: Getty Images

Съдбоносен отговор

Този отговор се оказа последната капка за обсадения министър. Кенеди получи обаждане от Тръмп по-късно същата вечер. Президентът, сподели Кенеди пред CNN, „беше бесен“.

„Нейната версия и версията на президента за това дали той е бил информиран и дали е дал съгласие, се различават коренно“, каза Кенеди. (В четвъртък Тръмп заяви пред NBC News, че не е знаел за рекламната кампания. „Не бях очарован от нея“, каза той.)

Именно в този разговор с Кенеди Тръмп подхвърли идея за заместник: какво мисли за неговия колега в Сената, Маркуейн Мълин от Оклахома? „Казах му, че много харесвам Маркуейн“, спомня си Кенеди. Дори и да не харесваше Мълин — бивш ММА боец — той добави: „Нямаше да кажа друго, защото ще ми счупи главата.“

Източник: Getty Images

До четвъртък Тръмп обсъди смяната на Ноем и с други съюзници на Капитолия, избирайки окончателно Мълин. Той обяви решението си в социалните мрежи по обяд, преди сенаторът дори да е успял да обсъди възможността със съпругата си.

Минути след като Тръмп публикува новината — включително и новата титла на Ноем като „Специален пратеник за Щита на Америка“ — тя трябваше да се качи на сцена в Нашвил пред полицаи. Ноем научила за уволнението си при пристигането си на събитието, съобщават източници на CNN. Тръмп ѝ се обадил лично. Тя останала в колата си няколко минути, преди да влезе в залата. Докато чакала зад кулисите, известията за уволнението ѝ вече започнали да пристигат на телефоните на нейните служители. В речта си тя не спомена нищо за напускането си, макар да направи неясни намеци за нова роля, свързана с наркотрафика.

Източник: Getty Images

„Драмата на Кристи“

В крайна сметка не само убийствата на Рене Гуд и Алекс Прети в Минеаполис костваха поста на Ноем. Нито пък нейната реакция преждевременно да обяви майката на три деца и ветеранската медицинска сестра за „потенциални терористи“. Не беше и сексуалната връзка, която тя уж имала с подчинения си Кори Левандовски (и двамата са женени и отричат връзката), нито прекомерните разходи за частни самолети или официалните съобщения на ведомството ѝ, изпълнени с крайнодесен жаргон.

Всяко от тези противоречия се натрупваше — докато накрая Ноем не замеси името на Тръмп. След вторник служител на Белия дом заяви пред CNN, че е станало ясно: „време е“ тя да си върви. „Смяната на Кристи бе резултат от множество управленски провали, включително Минеаполис, рекламната кампания, изневерите и постоянните вражди с ръководителите на други агенции“, добави източникът. Левандовски също се очаква да напусне с нея.

В ролята си Ноем бе натоварена с изпълнението на ключовото предизборно обещание на президента: масови депортации. Подходът ѝ бе показен — тя се снимаше в акции на ICE, яздеше кон пред планината Ръшмор за реклами и позираше пред килии в Салвадор. Тръмп често я хвалеше публично, но вътрешно министерството бе под огромен натиск. Властите не успяваха да достигнат дневните квоти от 3000 ареста, наложени от Белия дом.

Агресивният и често хаотичен подход породи напрежение. Първият публичен упрек дойде, когато „граничният цар“ Том Хоуман бе изпратен в Минеаполис, за да реши проблемите, създадени от масираното присъствие на федерални агенти.

Ноем затегна и контрола върху финансите, изисквайки всеки договор над 100 000 долара да минава през нея за одобрение. Това доведе до забавяне на помощите за райони, пострадали от природни бедствия. Тя започна и агресивно преструктуриране на FEMA (агенцията за бедствия), наричайки я „раздута и неефективна“. По време на нейния мандат агенцията загуби опитни кадри и около една трета от постоянния си състав.

„Отдавна закъсняло“

Множество служители на Министерството на вътрешната сигурност изразиха облекчение. „Мисля, че е отдавна закъсняло. Тя не беше квалифицирана за поста от самото начало“, заяви служител пред CNN.

Най-очакваната промяна след напускането ѝ е „твърда ръка“ начело на министерството, което беше разтърсвано от уволнения и чести порицания от страна на Левандовски. Очаква се имиграционните приоритети да останат същите. Служител на администрацията каза, че напускането ѝ ще подейства като „рестарт“ за Том Хоуман, чийто подход е по-целенасочен. Хоуман и Ноем рядко си говореха в последните месеци.

Във FEMA служителите буквално са празнували новината. „Настроението в централата е облекчение“, каза високопоставен служител. „Тя ръководеше пълното унищожение на агенцията и ни постави в ситуация, в която не сме подготвени за бедствия. Ще отнеме десетилетия да се поправят щетите.“

Тръмп избра боец

В лицето на Мълин Тръмп избра лоялен защитник на своята имиграционна политика. Сенаторът от Оклахома ще наследи агенция, която се очаква да дефинира наследството на Тръмп.

Мълин вече заяви, че децата на нелегални имигранти, родени в САЩ, трябва да бъдат депортирани заедно с родителите си и че хората трябва да носят документите си в случай на проверка. Той защити действията на имиграционните служители при инцидентите в Минеаполис. По отношение на атаката срещу Капитолия на 6 януари, Мълин е заемал по-нюансирана позиция, наричайки деня „ужасен“ и „бунт“, но добавяйки, че с избирането на Тръмп американците са избрали „да продължат напред“.

Не е ясно как Ноем ще продължи напред. Но някои републиканци в Сената се радват на промяната. Сенатор Том Тилис, който по-рано спореше с Ноем заради признанието в мемоарите ѝ, че е застреляла кутрето си, публикува снимка на семейството на Мълин със заключението: „Още един голям плюс: той обича кучета.“

Кристи Ноем Уволнение Доналд Тръмп Министерство на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин Рекламна кампания Имиграционна политика Скандали Джон Кенеди Разхищения
