България

Всеки 10-и шофьор у нас е с безплатна винетка: Кой има право на такава

При винетна такса от 49,60 евро тези почти четвърт милион безплатни винетки струват на бюджета над 12,2 млн. евро за година

7 март 2026, 08:45
Източник: БГНЕС

Л ицата с над 50% намалена работоспособност според решение на ТЕЛК са освободени от заплащане на винетна такса за един лек автомобил. За 2025 г. безплатните винетки са 246 хиляди, или около 10% от продадените годишни винетки в страната. 

През последните три години броят на безплатните винетки се увеличава с над 22 хиляди, или над 11% спрямо 2022 г. Данните на са на ИПИ, цитирани от агенция "Фокус".

Данните по области показват ясен превес на столицата, Пловдив и Варна по брой на предоставените винетки, което отговаря на броя на населението и броя на хората с увреждания.

Интересно е, че динамиката на броя на безплатните винетки е доста разнопосочна. В периода 2019-2025 г. най-много се е увеличил броят им в област Перник – близо 60%, или от под 4 хиляди през 2019 г. до над 6 хиляди винетки през 2025 г. Голямо е повишението и в Благоевград – над 30%, от под 8 хиляди до над 10 хиляди винетки и в двете области.

В същото време броят на предоставените винетки в столицата, Пловдив и Силистра намалява през разглеждания период. В столицата свиването е с 10% – от 38 хиляди винетки през 2019 г. до 34 хиляди през 2025 година.

Ако разгледаме броя на безплатните винетки отнесен към населението се вижда ясен превес на помощта в Северна България (включително 10-те общини с най-много винетки) и в западните погранични райони. С най-много безплатни винетки са общините Ново село, Хайредин и Априлци – с по над 80 на хиляда души от населението (в абсолютна стойност – около 200-300 броя). С между 70 и 80 на хиляда души са общините Алфатар, Севлиево, Мездра, Силистра, Враца, Криводол, Габрово, Роман, Ковачевци, Троян и Трекляно.

Важно е да се отбележи, че безплатните винетки се предоставят на всички желаещи с над 50% неработоспособност според ТЕЛК без значение от типа на увреждането, т.е. дали е свързано с физически затруднения. Разпределението по диагнози показва ясно доминиране на сърдечно-съдови заболявания и хронични метаболитни състояния като диабет.

Възходящата динамика в последните години е може да бъде свързана с няколко паралелни процеса. Първо, правото на безплатна годишна електронна винетка обхваща лица с трайни увреждания с определена степен на намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания.

Следователно броят на отпуснатите винетки е пряко обвързан с увеличаването на броя на хората с валидни експертни решения и с административната активност по заявяване на правото. Второ, в контекста на нарастващите цени на винетките (особено през 2025 г.) икономическият стимул за упражняване на правото на безплатна винетка става по-силен, което може да води до по-висока степен на заявяване и използване. Трето, струпването около столицата и икономическите центрове около Пловдив, Велико Търново, Габрово и Русе подсказва, че вероятно ежедневната трудова миграция нараства (данните се събират само при преброяванията на населението), т.е. повече хора се нуждаят от винетка, за да пътуват за работа.

При винетна такса от 49,60 евро тези почти четвърт милион безплатни винетки струват на бюджета над 12,2 млн. евро за година. Предвид и постоянното увеличаване на броя им през последните години, това подчертава важността на регулярни оценки на фискалния ефект на различните политики и усъвършенстването на методиката за индивидуална оценка на действителните потребности на хората с увреждания и необходимото им подпомагане.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
безплатни винетки хора с увреждания ТЕЛК бюджетен ефект намалена работоспособност географско разпределение икономически стимули трудова миграция хронични заболявания увеличение на винетките
