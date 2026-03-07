Технологии

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

От няколко години компанията усилено разработва собствени процесори, които вече са във всичките ѝ устройства. Усилията дават сериозни резултати, като компютрите ѝ вече са сред най-бързите в своите класове и дори навлизат в нови по-евтини сегменти

Мартин Дешев

7 март 2026, 06:44
Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове
П рез по-голямата част от последното десетилетие Apple методично променя пейзажа на процесорите за лаптопи и настолни компютри. Това, което започна като смело прекратяване на зависимостта от външни производители, се превърна в една от най-успешните стратегии. Година след година Apple усъвършенства своите процесори, като непрекъснато подобрява производителността, ефективността и специализираното ускорение за творчески и изкуствени интелект натоварвания.

С всяко поколение компанията разширява разликата между своята линия Mac и останалата част от индустрията по отношение на енергийна ефективност и специализирана производителност. Apple достигна нов връх в това пътешествие с дебюта на M5 Pro и M5 Max - най-новите и най-мощни попълнения в процесорното семейство на компанията. 

M5 Pro и M5 Max представляват най-доброто от това, което Apple може да предложи в момента, постигайки впечатляващи увеличения, за които много анализатори смятаха, че вече ще започнат да утихват. Тези чипове са изградени с помощта на иновативна, проектирана от Apple, Fusion Architecture. Този дизайн свързва два 3nm чипа в една система върху чип (SoC), използвайки усъвършенстван корпус. Това позволява на Apple да мащабира възможностите на хардуера, като същевременно запазва основните принципи на унифицираната архитектура на паметта, която прави машините им толкова бързи.

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

И двата чипа представят нова 18-ядрена процесорна архитектура. Това включва шест от най-високопроизводителните дизайни на ядра, създавани някога, вече официално обозначени като „Супер ядра“. Те са подкрепени от дванадесет изцяло нови производителни ядра, оптимизирани за енергийно ефективни, многонишкови натоварвания. Взети заедно, този нов дизайн на процесора осигурява 30% увеличение на производителността за взискателни професионални натоварвания в сравнение с предишното поколение и 2,5 пъти увеличение спрямо оригиналните модели M1 Pro и Max.

Въпреки че чистата скорост на процесора е впечатляваща, истинската „суперсила“ на серията M5 се крие в нейните графични и интелигентни възможности. Графичният процесор се мащабира до 40 ядра в M5 Max (до 20 за M5 Pro), но промяната в хардуера е повече от просто брой ядра. Apple е интегрирала невронен ускорител във всяко ядро ​​на графичния процесор. Чрез комбиниране на тези ускорители с по-бърз 16-ядрен невронен модул и увеличена пропускателна способност на унифицираната памет, достигаща 614GB/s в M5 Max, тези чипове са проектирани от самото начало за ерата на изкуствения интелект на устройството.

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Те предлагат над 4 пъти по-високи пикови изчисления на графичния процесор за изкуствен интелект в сравнение със серията M4. За разработчиците това означава възможността за локално изпълнение на сложни големи езикови модели (LLM) и генеративни инструменти за изкуствен интелект, с ниво на скорост и поверителност, с което конкурентите, базирани в облака, не могат да се сравнят.

Паметта е друга област, в която Apple продължава да разширява границите. M5 Pro поддържа до 64GB унифицирана памет, докато M5 Max се мащабира до 128GB. Унифицираната памет, безпроблемно споделяна между централния, графичния процесор и Neural Engine, елиминира пречките, открити в традиционните архитектури и позволява на големи набори от данни, времеви линии за видеоклипове с висока резолюция и модели за машинно обучение да се движат свободно в системата. 

Въпреки огромното увеличение на мощността, Apple не е пожертвала „целодневния“ живот на батерията, който се превърна в отличителен белег на MacBook. 16-инчовият MacBook Pro вече предлага до 24 часа живот на батерията, постижение, постигнато благодарение на ефективността на 3-нанометровата Fusion архитектура. Освен това, за разлика от много конкуренти на PC, MacBook Pro осигурява същата висока производителност, независимо дали е включен в контакта или работи на батерия. 

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

M5 Pro и M5 Max дебютират в най-новата линия MacBook Pro, предлагана както в 14-инчов, така и в 16-инчов модел. Това са първите устройства, които използват пълния потенциал на най-новия силиций на Apple. 

С M5 Pro и M5 Max, Apple затвърждава позицията си на една от най-доминиращите сили в производството на компютърен хардуер. Компанията е отишла отвъд простото конкуриране с традиционните производители на чипове, тя определя нов стандарт за тясно интегрирана производителност, ефективност и готовност за изкуствен интелект. 

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Ако стратегията на Apple през последните няколко години е доказала нещо, то е, че притежаването на целия хардуер осигурява мощно конкурентно предимство. С M5 Pro и M5 Max, хардуерното господство на Apple не показва признаци на забавяне и прави Windows процесорите да изглеждат изоставащи по повечето показатели. Засега чиповете на Apple все още изостават по отношение на гейминг, но изглежда въпрос на време компанията да обърне по-голямо внимание и на този сегмент.

Редактор: Мартин Дешев
Apple MacBook Pro MacBook Air лаптоп хардуер компютър технологии изкуствен интелект чип процесор
