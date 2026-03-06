Израел удари повече от 400 цели в Иран

И зраелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде "Франс прес".

"В петък в няколко района на Иран бяха атакувани над 400 цели, включително пускови установки за балистични ракети и складове за ирански дронове", се казва в изявление на пресслужбата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

В съобщението се отбелязва, че "в хода на ударите израелски боен самолет е засякъл камион, превозващ иранска система за противовъздушна отбрана. След засичането на камиона израелските военновъздушни сили нанесоха удар по него и унищожиха системата", добавят от ЦАХАЛ.

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Конфликтът в Близкия изток вече продължава една седмица. На седмия ден от него лидерите на Италия, Великобритания, Франция и Германия се договориха за дипломатическо и военно координиране в отговор на ескалацията на войната, предизвикана от американските и израелските удари по Иран и от иранския отговор на тези атаки, предаде АНСА. Британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон проведоха телефонен разговор, в който са се разбрали да работят заедно за дипломацията и военната координация в отговор на военната ескалация.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страни, които той не назова, са започнали "опити за посредничество" за прекратяване на войната в Близкия изток, но добави, че те трябва да се обърнат към САЩ и Израел, предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп обаче поиска от Техеран да се предаде безусловно, заявявайки в публикация в социалната си мрежа Трут сошъл. че иска да участва както в избирането на бъдещото ръководство на страната, така и в бъдещото ѝ възстановяване.

50 изтребителя сринаха тайния бункер на Хаменей

Иран съобщи, че е атакувал американски бази в Кувейт.

"През последните няколко часа различни видове разрушителни дронове на сухопътните армейски части атакуваха голям брой американски бази в Кувейт", съобщи армията, цитирана от иранската държавна телевизия.

"Тези атаки ще продължат в близките часове", предупредиха военните.

Журналисти на АФП в региона потвърдиха, че нови експлозии са отекнали днес в центъра на столицата на Кувейт, както и в столицата на Бахрейн – Манама. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) каза пък, че са атакувани американски радарни системи в ОАЕ, Йордания и Катар.

В Ербил – автономен регион в Иракски Кюрдистан, беше чута експлозия край летището, на което са разположени военни части от водената от САЩ коалиция. В Ирак дронове поразиха също и летището и инсталации за нефтодобив край южния град Басра. В северната част на страната нови удари бяха насочени срещу обекти на ирански кюрдски опозиционни групи, съобщи представител в изгнание на Демократичната партия на Ирански Кюрдистан (ДПИК).

Говорител на иранската армия заяви, че петролен танкер е бил ударен и е "в пламъци" в Залива. По-късно иранската държавна телевизия съобщи за още един плавателен съд, който гори в Ормузкия проток, след като е бил ударен от дрон, без да даде повече подробности. Информацията и за двата удара не е потвърдена.

Междувременно ирански медии съобщиха и за чути експлозии в пристанищния град Бандар Абас на брега на Персийския залив и близо до Ормузкия проток.

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Израелската армия по-рано днес заяви, че по време на въздушен удар, нанесен с около 50 изтребителя, е бил ударен бункерът на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит в центъра на Техеран на 28 февруари – първия ден от войната. Бункерът все още се използва, съобщи армията.

Израелските военновъздушни сили са бомбардирали и южните предградия на ливанската столица Бейрут, както и Сайда – най-големия град в Южен Ливан. Удари са нанесени и на южния ливански град Тир, чиито древни забележителности са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Ливанският премиер обвини Израел, че причинява "хуманитарна катастрофа", принуждавайки ливанците да бягат от настъпващата израелска армия. До момента са евакуирани над 300 000 души. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк от своя страна призова за "бързо и цялостно" разследване на израелските удари в Ливан, "по-специално, за да се определи дали те са съвместими с принципите за разграничаване, пропорционалност и предпазни мерки".

Броят на загиналите в Ливан в резултат на израелските удари от понеделник насам достигна 217 души, а 798 са ранени, съобщи днес ливанското министерството на здравеопазването.

Проиранската ливанска групировка "Хизбула" от своя страна издаде "спешно предупреждение" към жителите на Северен Израел, като ги призова да се евакуират от районите, попадащи в радиус от 5 километра от ливанската граница. Призивът им последва подобно послание от Израел към жителите на обширни райони в Ливан.

Ливанската групировка днес изстреля около 70 ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, която добави, че над 70 бойци на "Хизбула" са убити от понеделник насам.

Осем израелски войници са ранени, петима от тях тежко при стрелба в Северен Израел, близо до границата с Ливан, съобщи говорител на израелската армия и добави, че Иран и "Хизбула" са координирали "едновременни" ракетни удари срещу Израел вчера.

На фона на това френският самолетоносач "Шарл де Гол" навлезе в Средиземно море, като към него се присъединява амфибиен хеликоптероносач, за да допълни разгръщането на френските въоръжени сили заради кризата в Близкия изток. Корабите ще защитят френските граждани и съюзници в региона, които са атакувани от Иран.

Украйна също обяви, че ще помогне на САЩ и съюзниците им в региона да се борят срещу иранските дронове. Текат преговори "как да бъде направено това", каза високопоставен украински представител.

Берлин предупреди за последствията от войната срещу Иран, като заяви, че може да доведе до неконтролируема бежанска вълна.