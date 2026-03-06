Свят

Израел удари повече от 400 цели в Иран

Иран съобщи, че е атакувал американски бази в Кувейт

6 март 2026, 20:39
Израел удари повече от 400 цели в Иран
Източник: AP/БТА

И зраелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде "Франс прес".

"В петък в няколко района на Иран бяха атакувани над 400 цели, включително пускови установки за балистични ракети и складове за ирански дронове", се казва в изявление на пресслужбата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

В съобщението се отбелязва, че "в хода на ударите израелски боен самолет е засякъл камион, превозващ иранска система за противовъздушна отбрана. След засичането на камиона израелските военновъздушни сили нанесоха удар по него и унищожиха системата", добавят от ЦАХАЛ.

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Конфликтът в Близкия изток вече продължава една седмица. На седмия ден от него лидерите на Италия, Великобритания, Франция и Германия се договориха за дипломатическо и военно координиране в отговор на ескалацията на войната, предизвикана от американските и израелските удари по Иран и от иранския отговор на тези атаки, предаде АНСА. Британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон проведоха телефонен разговор, в който са се разбрали да работят заедно за дипломацията и военната координация в отговор на военната ескалация.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страни, които той не назова, са започнали "опити за посредничество" за прекратяване на войната в Близкия изток, но добави, че те трябва да се обърнат към САЩ и Израел, предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп обаче поиска от Техеран да се предаде безусловно, заявявайки в публикация в социалната си мрежа Трут сошъл. че иска да участва както в избирането на бъдещото ръководство на страната, така и в бъдещото ѝ възстановяване.

50 изтребителя сринаха тайния бункер на Хаменей

Иран съобщи, че е атакувал американски бази в Кувейт.

"През последните няколко часа различни видове разрушителни дронове на сухопътните армейски части атакуваха голям брой американски бази в Кувейт", съобщи армията, цитирана от иранската държавна телевизия.

"Тези атаки ще продължат в близките часове", предупредиха военните.

Журналисти на АФП в региона потвърдиха, че нови експлозии са отекнали днес в центъра на столицата на Кувейт, както и в столицата на Бахрейн – Манама. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) каза пък, че са атакувани американски радарни системи в ОАЕ, Йордания и Катар.

В Ербил – автономен регион в Иракски Кюрдистан, беше чута експлозия край летището, на което са разположени военни части от водената от САЩ коалиция. В Ирак дронове поразиха също и летището и инсталации за нефтодобив край южния град Басра. В северната част на страната нови удари бяха насочени срещу обекти на ирански кюрдски опозиционни групи, съобщи представител в изгнание на Демократичната партия на Ирански Кюрдистан (ДПИК).

Говорител на иранската армия заяви, че петролен танкер е бил ударен и е "в пламъци" в Залива. По-късно иранската държавна телевизия съобщи за още един плавателен съд, който гори в Ормузкия проток, след като е бил ударен от дрон, без да даде повече подробности. Информацията и за двата удара не е потвърдена.

Междувременно ирански медии съобщиха и за чути експлозии в пристанищния град Бандар Абас на брега на Персийския залив и близо до Ормузкия проток.

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Израелската армия по-рано днес заяви, че по време на въздушен удар, нанесен с около 50 изтребителя, е бил ударен бункерът на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит в центъра на Техеран на 28 февруари – първия ден от войната. Бункерът все още се използва, съобщи армията.

Израелските военновъздушни сили са бомбардирали и южните предградия на ливанската столица Бейрут, както и Сайда – най-големия град в Южен Ливан. Удари са нанесени и на южния ливански град Тир, чиито древни забележителности са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Ливанският премиер обвини Израел, че причинява "хуманитарна катастрофа", принуждавайки ливанците да бягат от настъпващата израелска армия. До момента са евакуирани над 300 000 души. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк от своя страна призова за "бързо и цялостно" разследване на израелските удари в Ливан, "по-специално, за да се определи дали те са съвместими с принципите за разграничаване, пропорционалност и предпазни мерки".

Броят на загиналите в Ливан в резултат на израелските удари от понеделник насам достигна 217 души, а 798 са ранени, съобщи днес ливанското министерството на здравеопазването.

Проиранската ливанска групировка "Хизбула" от своя страна издаде "спешно предупреждение" към жителите на Северен Израел, като ги призова да се евакуират от районите, попадащи в радиус от 5 километра от ливанската граница. Призивът им последва подобно послание от Израел към жителите на обширни райони в Ливан.

Ливанската групировка днес изстреля около 70 ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, която добави, че над 70 бойци на "Хизбула" са убити от понеделник насам.

Осем израелски войници са ранени, петима от тях тежко при стрелба в Северен Израел, близо до границата с Ливан, съобщи говорител на израелската армия и добави, че Иран и "Хизбула" са координирали "едновременни" ракетни удари срещу Израел вчера.

На фона на това френският самолетоносач "Шарл де Гол" навлезе в Средиземно море, като към него се присъединява амфибиен хеликоптероносач, за да допълни разгръщането на френските въоръжени сили заради кризата в Близкия изток. Корабите ще защитят френските граждани и съюзници в региона, които са атакувани от Иран.

Украйна също обяви, че ще помогне на САЩ и съюзниците им в региона да се борят срещу иранските дронове. Текат преговори "как да бъде направено това", каза високопоставен украински представител.

Берлин предупреди за последствията от войната срещу Иран, като заяви, че може да доведе до неконтролируема бежанска вълна.

Източник: БТА, Габриела Големанска, Валерия Динкова    
Израел Иран война
Последвайте ни
Иранският посланик: Не виждаме България като цел

Иранският посланик: Не виждаме България като цел

Френска ударна група се намесва в Близкия изток

Френска ударна група се намесва в Близкия изток

Израел удари повече от 400 цели в Иран

Израел удари повече от 400 цели в Иран

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 1 ден
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 23 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 22 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Георги Джоргов със злато от Световното първенство по биатлон за юноши и девойки

Георги Джоргов със злато от Световното първенство по биатлон за юноши и девойки

Свят Преди 2 часа

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути

Пуснаха електронното заявление за гласуващите в чужбина

Пуснаха електронното заявление за гласуващите в чужбина

България Преди 2 часа

Бланката е достъпна на страницата на ЦИК

Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Свят Преди 3 часа

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние

Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

България Преди 3 часа

Съдът призна Мехмед за виновен

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Свят Преди 3 часа

Има и сценарий за повишаване на цената на петрола до 150 долара за барел

Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

Свят Преди 4 часа

Тръмп: Току-що потопихме 25-ия ирански кораб

.

„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

.

"Щях да се облека по-елегантно, ако знаех": Тенис звездата Арина Сабаленка се сгоди по джапанки

Любопитно Преди 4 часа

Арина Сабаленка, водещата тенисистка в женския тенис, сподели новината за годежа си в социалните мрежи с бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис във вторник, точно преди началото на турнира от WTA 1000

<p>Йотова подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева</p>

Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

България Преди 4 часа

Досегашният заместник-министър Николай Найденов поема поста в МРРБ след оставка на Ангелина Бонева по здравословни причини

.

Роди се второ бебе за годината от най-редките делфини в света

Любопитно Преди 5 часа

Делфинчето е забелязано в басейна за делфини Кампи в североизточната провинция Кратие

Една година „ВитошАрт“ – защото културата не е лукс

Една година „ВитошАрт“ – защото културата не е лукс

Любопитно Преди 5 часа

През тази една година „ВитошАрт“ ни срещна с десетки артисти – актьори, режисьори, писатели, музиканти, художници, професионалисти и любители, които горят в своята сфера

Прокуратурата освободи три тела по случая "Петрохан"

Прокуратурата освободи три тела по случая "Петрохан"

България Преди 5 часа

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза

Оказана е помощ за евакуация на над 300 души, които се намирали на различни места в Близкия изток

МВнР отчете, че над 1000 българи са се върнали от ОАЕ

България Преди 5 часа

<p>Корица на TIME за Тръмп взриви мрежата</p>

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

Свят Преди 5 часа

Изданието за пореден път доказва, че не се страхува да провокира публиката и да използва визията си като инструмент за отразяване на горещите събития и подклаждане на дебати

Полицията удари наркомафията в София

Полицията удари наркомафията в София

България Преди 5 часа

В акцията са задържани 25 души

.

Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Стефан Стоянов от Big Brother печели от фитнес програми

Edna.bg

Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

Edna.bg

НА ЖИВО: Уулвърхемптън - Ливърпул, стартовите 11

Gong.bg

Исторически пробив: Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

Gong.bg

Чешката полиция: Скиорът, блъснал Малена Замфирова, не е бил пиян

Nova.bg

Правителството смени шефа на НАП

Nova.bg