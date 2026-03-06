Свят

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

Израелската армия разпространи кадри от „Операция Епична ярост“, при която 100 бомби унищожиха подземния команден център, в който лидерът на Иран така и не успя да се скрие

6 март 2026, 16:00
Д раматично видео показва как 50 изтребителя унищожават тайния подземен бункер на убития върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, в Техеран рано в петък - само няколко дни след като той бе ликвидиран, преди да успее да се добере до скривалището си.

(Във видеото: Али Хаменей - аятолахът, който завзе властта с промени в Конституцията)

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано ръководството на оста на терора

Около 100 бомби са били хвърлени в поредица от опустошителни взривове в комплекса, където миналата събота бяха елиминирани нищо неподозиращият върховен лидер и десетки от неговите най-близки сътрудници.

Подземният бункер, за който се твърди, че се простира под няколко улици, все още е бил използван от висши ирански служители след убийството на Хаменей, съобщиха от Силите за отбрана на Израел (IDF).

Въздушни кадри, разпространени от израелската армия, показват момента, в който бункерът - описан като „един от най-важните центрове за военно командване на иранското ръководство“ - бива заличен при удара.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

„Подземният бункер е бил построен под комплекса и е представлявал защитен обект за спешни случаи за управление на войната от страна на лидера, който беше елиминиран, преди да успее да го използва“, съобщиха от армията, според Times of Israel.

Обектът, разположен директно под строго охраняваната щабквартира на Хаменей, е разполагал с „множество входни точки и помещения за събиране на висши членове на иранския терористичен режим“.

Комплексът е същото място, където израелските изтребители нанесоха началния удар на войната - наречена „Операция Епична ярост“ - преди седмица.

Израел използва мощна балистична ракета, за да превърне сградата на Хаменей в руини, убивайки деспотичния духовник, десетки държавни служители и няколко членове на неговото семейство.

Смъртоносният капан на ЦРУ: Как бе поразен върховният лидер на Иран

Преди началото на офанзивата се смяташе, че Хаменей прекарва повечето си вечери в дълбокия подземен бункер, за да се предпази от евентуални атаки.

Това се случва в момент, в който САЩ и Израел продължават да нанасят удари по територията на Иран в петък, насочени срещу военните способности, ръководството и ядрената програма на страната.

Междувременно Иран стартира атаки с ракети и дронове срещу Израел, както и срещу Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Бахрейн - всички страни, в които са разположени американски сили.

Огън над Техеран: Военната кампания на САЩ и Израел в кадри
