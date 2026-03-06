Свят

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

6 март 2026, 20:26
Източник: AP/БТА

Л идерите на Италия, Великобритания, Франция и Германия се договориха за дипломатическо и военно координиране в отговор на ескалацията на войната в Близкия изток, предизвикана от американските и израелските удари по Иран и на иранския отговор на тези атаки, предаде АНСА.

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон проведоха телефонен разговор, в който са се разбрали да работят заедно за дипломацията и военната координация в отговор на военната ескалация.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Близък изток Иран Европейски лидери
