Шеф в козметичен гигант почина внезпно в ръцете на съпруга си

Съпругът на Кендъл Ашър, Уилям Хау, разказа, че партньорът му, с когото са били женени от четири месеца, се отпуснал безсилен в ранните часове на 25 февруари, докато отчаяно се опитвали да стигнат до спалнята в дома си за 2,8 милиона долара в квартал Челси

7 март 2026, 08:32
Кендъл Ашър   
Източник: GettyImages

В исш ръководител на Estée Lauder почина в ръцете на съпруга си в техния апартамент в Ню Йорк – само мигове след като му казал, че се чувства замаян, пише The New York Post.

Съпругът на Кендъл Ашър, Уилям Хау, разказа пред Daily Mail, че партньорът му, с когото са били женени от четири месеца, се отпуснал безсилен в ранните часове на 25 февруари, докато отчаяно се опитвали да стигнат до спалнята в дома си за 2,8 милиона долара в квартал Челси.

„Нямаше пулс, той веднага спря да реагира, умря в ръцете ми. Всичко се случи в рамките на осем секунди“, каза 63-годишният Хау. 56-годишният Ашър току-що бил взел душ и казал, че се чувства замаян, затова седнал; Хау изчакал няколко минути, преди да помогне на съпруга си да се изправи отново.

Двамата успели да направят само четири крачки, преди Ашър да каже на партньора си: „Чакай“. След това се отпуснал и починал.

Ашър, който сключил брак с Хау в Провинстаун, Масачузетс, през октомври след 12 години връзка, бил описан от съпруга си като „малко момче в тялото на голям мъж“. „Той обичаше да се смее и обичаше да играе. Беше безкористен, тревожеше се за всички и поставяше себе си на второ място“, каза Хау. 

Причината за смъртта на Ашър все още се разследва, според изданието. Хау каза, че съпругът му не е имал никакви сериозни здравословни проблеми.

Кариерата на Ашър в козметичния гигант продължила повече от 25 години, според неговата страница в LinkedIn. Той се присъединил към компанията през юни 1995 г., където прекарал четири години и половина като акаунт мениджър за Aramis Designer Fragrances. Той работил за Bobbi Brown Cosmetics между ноември 1999 г. и юни 2001 г., преди да премине в L’Oreal, където работил като помощник-вицепрезидент по маркетинг за Kiehl’s.

Ашър се върнал в Estée Lauder през април 2007 г. и от юли 2021 г. работел като старши вицепрезидент и генерален мениджър за La Mer, Jo Malone и Darphin, Северна Америка. 

Ръководители на Estée Lauder описаха Ашър като „единствен по рода си“ и човек, който „беше пълен с енергия“. „Когато Ашър влизаше в стая, той я озаряваше“, каза Джейн Херцмарк Худис, изпълнителен вицепрезидент и главен бранд директор на Estée Lauder Companies, в имейл.

„Той беше пълен с енергия, мил и забавен и имаше златно сърце. Той наистина обичаше нашата компания и всички ние бяхме благословени да бъдем вдъхновени от Ашър“, добавя тя.

Тара Саймън, президент на марката за Америка, определи Ашър като „невероятен лидер“ и „любител на красотата и лукса“, съобщава WWD. „Неговото влияние се простираше далеч отвъд ролята му като лидер на нашите луксозни марки в Северна Америка“, каза тя.

„Той беше безстрашен защитник на своите екипи, щедър ментор, любител на красотата и лукса, винаги оптимист и най-вече приятел. Кендъл беше невероятен лидер. Той идваше на работа по същия начин, по който живееше живота си – с много сърце и убеденост, лекота и мъдрост. Той помогна на своите екипи да повярват, че могат да постигнат неща, които не са си представяли, и създаде успех за всички по пътя“, казва още Тара Саймън.

Източник: The New York Post    
Кендъл Ашър Есте Лаудер внезапна смърт Ню Йорк разследване вицепрезидент козметична компания Уилям Хау лидерски качества трагедия
