Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Повече от петрол и идеология: Вижте какви стратегически съкровища крие Иран и защо икономическият прагматизъм на Тръмп превърна страната в най-скъпата мишена на глобалната шахматна дъска

6 март 2026, 13:40
К огато Доналд Тръмп говори за външна политика, той рядко използва езика на идеологията. Неговият речник е изграден от термини като „сделка“, „активи“ и „пропуснати ползи“. В този контекст натискът срещу Техеран рядко е само въпрос на сигурност. Той е въпрос на ресурси.

Иран не е просто поредната близкоизточна държава в криза. Това е територия, която крие богатства за близо 27 трилиона долара. Ето какво превръща Ислямската република в най-апетитната, но и най-опасна хапка на глобалната икономическа карта.

„Най-лошият сценарий“: Иран се разпада, 440 кг уран се превръщат в „трофей“

Енергийната суперсила: Повече от просто петрол

Ако петролът е кръвта на световната икономика, то Иран е един от нейните основни артериални възли. Страната притежава четвъртите по големина доказани запаси от суров петрол в света, но истинското бижу в короната е природният газ. Техеран "седи" върху вторите най-големи залежи на планетата, отстъпвайки единствено на Русия.

За администрация, ръководена от бизнес логика като тази на Тръмп, контролът или поне „неутрализирането“ на такъв играч е от критично значение. Когато Иран е под санкции, неговият капацитет да диктува цените на енергоносителите е ограничен. Но ако тези ресурси попаднат в „правилните“ ръце или бъдат отворени за западни инвестиции при нови условия, това би променило енергийната карта на света за десетилетия напред.

Географията като оръжие: Ключът към Ормузкия проток

Богатството не е само под земята, то е и в самото местоположение. Иран контролира северния бряг на Ормузкия проток – тясното гърло, през което преминава близо 20% от целия световен петролен трафик.

Това е най-важната „тапа“ в глобалната търговия. За Тръмп, който изповядва принципа „Америка на първо място“, иранското влияние над този проток е недопустим риск за икономическата стабилност на съюзниците и за цените на горивата. Всеки удар срещу Техеран е и сигнал, че Вашингтон няма да позволи на никого да държи ръката си върху кранчето на световния стокообмен. 

Скритите съкровища: Литий, мед и рядка пръст

В ерата на технологичната надпревара и електромобилите, Иран се оказва неочакван „склад“ за металите на бъдещето. Под прашните планини на страната се крият огромни залежи от:

  • Мед: Иран държи около 5% от световните запаси.
  • Литий: Неотдавнашни открития сочат, че страната може да притежава едни от най-големите находища в света – ключов компонент за батериите на Tesla и смартфоните.
  • Редки земни елементи: Необходими за всичко – от изтребители до микрочипове.

Тръмп разбира, че който контролира тези суровини, доминира в XXI век. Иран с неговите над 10 000 мини е спящ гигант, който в момента захранва предимно китайската индустрия – нещо, което Вашингтон иска да промени на всяка цена.

Бялото злато: Литият като новата фронтова линия

Докато петролът и газът са богатствата на миналото и настоящето, Иран наскоро разкри коз, който гледа директно в бъдещето. Преди две години страната обяви откриването на масивно находище на литий в провинция Хамадан. Първоначалните оценки сочат за близо 8,5 милиона тона запаси.

Ако тези данни са точни, Иран изведнъж се превръща в притежател на вторите по големина запаси в света, нареждайки се веднага след Чили. В ерата на електромобилите, смартфоните и модерните оръжейни системи, литият е „новият петрол“. За Тръмп фактът, че един от основните противници на САЩ седи върху планина от този стратегически метал, е геополитическа аномалия, която изисква спешна корекция.

Китайската врата към ресурсите

Големият проблем за Вашингтон не е само наличието на лития, а кой има достъп до него. Пекин вече е подсигурил присъствието си чрез 25-годишно стратегическо споразумение с Иран. Това позволява на Китай да:

  • Инвестира директно в иранския минен сектор.
  • Използва Иран като суровинна база, за да доминира пазара на батерии и да диктува цените на зелената енергия.

Санкциите на Тръмп целят да прекъснат именно тази захранваща линия. Като прави иранските активи „токсични“ за инвеститорите, той индиректно удря по икономическите амбиции на Китай и се опитва да предотврати създаването на нов монопол върху технологиите на бъдещето.

Пътят на коприната и регионалните играчи

Икономическият интерес на САЩ е пряко свързан и с регионалните съюзи на Иран. Техеран не е изолиран остров; той е част от ос, която включва Ирак, Сирия и Ливан, осигурявайки излаз до Средиземно море.

В същото време съюзници на Тръмп като Саудитска Арабия наблюдават тези нови богатства с тревога. Рияд знае, че ако Иран успее да разработи своите залежи от литий и мед (където държи около 5% от световните запаси), балансът на силите в региона ще се промени завинаги.

Резюме: Битка за активите на XXI век

В очите на Тръмп Иран е като огромна компания с невероятни активи, която е „лошо управлявана“ или „враждебно настроена“. Неговата стратегия е класическа за бизнес играч от неговия ранг: максимален натиск, докато цената на тези активи падне или „бордът на директорите“ в Техеран не се съгласи на сделка при американски условия.

biss.bg
carmarket.bg
