Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)

Според иранските медии, три експлозии са били чути в центъра на Техеран

Обновена преди 27 минути / 28 февруари 2026, 08:36
Израел атакува иранската столица Техеран   
И зраел предприе това, което нарече „превантивна атака“ срещу Иран. В изявление от тази сутрин израелският министър на отбраната Израел Кац обяви „специално и постоянно извънредно положение“ в цялата страна, съобщава Би Би Си (BBC).

Според иранските медии, три експлозии са били чути в центъра на Техеран.

Информационната агенция „Фарс“ съобщава, че е получила съобщения, че няколко ракети са ударили района на столицата.

В иранските медии се появяват нови съобщения за експлозии в Техеран. Агенция „Фарс“ съобщава, че няколко нови експлозии са били чути в северната и източната част на Техеран.

Властите на Израел обявиха, че училищата ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.

  • Малко по-късно беше съобщено, че и САЩ са започнали „големи бойни операции“ в Иран.

Президентът  Доналд Тръмп публикува осемминутно видео в своята социална медийна платформа Truth Social и потвърждава, че САЩ участват в атаката срещу Иран.

В 8-минутни видео, публикувано в социалната мрежа Truth Social, американският държавен глава подчерта, че „многократно се опитвахме да сключим сделка. Опитахме се“.

Той добави, че „ще унищожим ракетите им и ще сринем със земята ракетната им индустрия. Тя ще бъде напълно... заличена“.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим, една злобна група от много корави, ужасни хора“, каза президентът във видеото. „Неговите заплашителни дейности пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“, каза той в 8-минутното съобщение. „В продължение на 47 години иранският режим скандира „Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролития и масови убийства, насочена към Съединените щати, нашите войски и невинните хора в много, много страни“, каза той.

Президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че САЩ не са взели „окончателно решение“ дали да ударят Иран, но добави, че „не е доволен“ от позицията им в преговорите по време на ядрените преговори. Тръмп заяви, че Иран „не е готов да ни даде това, което трябва да имаме“, настоявайки, че Иран „не може да има ядрени оръжия“.

На въпрос дали напрежението може да доведе до продължителен конфликт в Близкия изток, Тръмп каза на репортери на предната поляна на Белия дом, че „винаги има риск“. Когато има война, има риск от всичко - както добро, така и лошо“, добави той.

  • Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети.

Сирените прозвучаха в цял Израел около 08:15 ч. местно време (06:15 ч. по Гринуич), предупреждавайки населението за заплаха от евентуална ракетна атака.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че „превантивният удар“ е имал за цел „да премахне заплахите срещу държавата Израел“. Миналия юни Израел започна атака срещу Иран, което доведе до 12-дневна война. В крайна сметка САЩ се присъединиха към Израел в конфликта, нанасяйки удари по ядрените съоръжения на Иран.

  • Иранската държавна телевизия потвърждава за атаки в Техеран

Иранският държавен денонощен новинарски канал IRINN потвърди в извънредно съобщение докладите за удари на 28 февруари в Техеран, след това, което Израел определи като „превантивна атака“ срещу Иран.

Излъчването на медията беше прекъснато за кратко около 06:30 ч. по Гринуич, след което програмата беше подновена с течащ текст, съобщаващ за стълбове дим и звуци от експлозии в части от столицата.

Впоследствие IRINN излъчи предварително записани кадри от проправителствени митинги, придружени с музика и архивни изказвания на върховния лидер аятолах Али Хаменей, призоваващи за единство срещу „враговете“, заедно с интервюта с поддръжници на Ислямската република, обявяващи се срещу чуждестранна намеса.

  • Информационната агенция „Тасним“, която е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщава, че въздушното пространство на Иран също е затворено.
  • Атаката е координирана със САЩ

САЩ са координирали с Израел нападението срещу Иран, съобщават израелски и американски медии.

CNN информира, че израелската атака е била съгласувана със САЩ, като израелският сайт Ynet News потвърждава същата информация.

  • Експлозии са чути в пет града в Иран, съобщават държавните медии

Според иранските медии, експлозии са чути в градове в Иран. Информационната агенция „Фарс“ съобщава, че експлозии са чути в градовете Исфахан, Кум, Карадж и Керманшах.

Информационната агенция съобщи също, че няколко ракети са ударили Университетската улица и района на Републиката в иранската столица Техеран. Експлозии са чути на две места в Техеран, съобщава още информационната агенция „Ислямска република“. Тя казва, че в центъра на града може да се види дим.

Наскоро израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди за това, което определи като заплаха за страната му от страна на иранските балистични ракети, и изрази несъгласието си със сделка, която се фокусира единствено върху ядрената програма на Иран.

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона.

Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

Иран отхвърли възможността да обсъжда ограничения върху програмата си за балистични ракети, както и прекратяване на подкрепата си за прокси групи в региона, включително „Хамас“ в Газа, „Хизбула“ в Ливан, милициите в Ирак и хутите в Йемен, заявявайки, че тези искания са нарушение на неговия суверенитет.

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.

