Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

6 март 2026, 13:01
П резидентът на Индонезия Прабово Субианто увери местните мюсюлмански организации, че ще се оттегли от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, ако този орган не помага на палестинците, съобщи в правителството в изявление, цитирано от Ройтерс.

Участието на Индонезия (най-голямата държава с преобладаващо мюсюлманско население) в Съвета, както и решението й да участва с войници в евентуални стабилизационни сили в ивицата Газа, стана повод за критики от страна на експерти и мюсюлмански организации в страната. Те смятат, че това противоречи на дългогодишната подкрепа на Индонезия за палестинската кауза.

Прабово организира среща с лидерите на тези организации вчера вечерта, като там отново представи причините за включване в Съвета, се посочва в изявлението на правителствената пресслужба.

Индонезия предложи мирен план за Украйна, Киев го отхвърли

Прабово ще се оттегли от Съвета, ако той не подпомага палестинските интересите и интересите на Индонезия, е заявил Ханиф Аталас от "Фронт за ислямско братство", цитиран в изявлението.

“Президентът каза, че ако вижда, че вече няма полза за Палестина [...] и интересите на Индонезия не са защитени, ще се оттегли“, е казал Ханиф според текста.

Индонезийският Съвет на улемите (висшият мюсюлмански духовен орган в страната) по-рано призова Индонезия да напусне Съвета за мир на Тръмп заради участието на САЩ в настоящия конфликт в Иран.

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

"Нахдлатул Улама" – най-голямата мюсюлманска организация в страната – заяви, че правителството на Индонезия може да използва Съвета, за да подкрепи деескалацията на напрежението в Близкия изток.

“Индонезия може да заяви, че програмата (на Съвета) е в изчакване, докато не бъдат осъществени разговори за деескалация и мир по повод на американско-израелската война в Иран“, обяви лидерът на организацията Яхия Чолил Стакуф в изявление, публикувано от канцеларията на Прабово.

Всички обсъждания в Съвета за мир бяха прекъснати заради войната, каза по-рано външният министър на Индонезия Сугионо.

