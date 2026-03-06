Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

К онфликтът между Иран, Израел и САЩ се задълбочава, като носи сериозни хуманитарни и геополитически последици - от блокирани медицински доставки на Световната здравна организация и разрушения в Иран до нови ракетни атаки, предупреждения за повишена терористична заплаха в Европа и политическа подкрепа във Вашингтон за продължаване на военната кампания.

СЗО прекрати операции в ключов логистичен център в Дубай поради опасения за сигурността

Световната здравна организация (СЗО) е загубила достъпа си до един от най-големите си складове и логистични центрове поради войната в Близкия изток, предаде ДПА.

Обектът, разположен в Дубай, прекрати всякаква дейност поради ситуацията, свързана със сигурността, съобщи регионалният директор на СЗО Ханан Балхи. Медицински материали за 18 млн. долара в момента са блокирани в обекта, докато допълнителни доставки за около осем милиона не могат да пристигнат в него по море. В обекта се складират медикаменти и оборудване за спешни операции и за подкрепа на отслабени здравни системи по света. Те включват средства за ранени при конфликти и жертви на природни бедствия, както и лекарства за високо кръвно налягане и диабет.

Според СЗО центърът в Дубай помага на милиони хора в около 70 държави по света.

Координаторът на СЗО Анет Хайнзелман заяви, че агенцията проверява дали запасите може да се пренесат от логистичния център по суша. В момента се проверява дали други центрове на СЗО като тези в италианския Бриндизи и Найроби в Кения могат да поемат доставките.

NEW: "Dubai really has everything under control" - American family who left Dubai and landed on the first flight that got to US, described the situation as people staying calm, praising Dubai government for protecting their citizens, "everything is up and running".



Video by… pic.twitter.com/qYaluTYONQ — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 6, 2026

Иранският Червен полумесец съобщи за 4000 разрушени цивилни сгради в Иран

Междувременно Червеният полумесец съобщи, че повече от 4000 цивилни сгради са били разрушени при бомбардировките на САЩ и Израел в Иран.

Иранският Червен полумесец публикува в приложението „Телеграм“, че са засегнати 3646 жилищни сгради и 528 бизнес обекта. Хуманитарната организация заяви, че са засегнати и 14 здравни заведения, включително болници и рехабилитационни центрове. Три болници са били принудени да преустановят дейността си в резултат на атаките, съобщи тя.

На шестия ден от войната очевидци в столицата Техеран съобщават за намаляване на интензивността на ракетните атаки в сравнение с по-рано през седмицата. Видеоклипове в социалните медии показват щети по сгради в жилищни райони на обитавания от близо 15 млн. души град.

Спортни съоръжения в Техеран също бяха обект на американско-израелските ракетни атаки. Малък стадион в центъра на града е бил разрушен. Според непотвърдени сведения, там е било съхранявано военно оборудване.

That’s not all they’re doing. 🚨🆘🆘🆘In just 5 days, Israel and the United States have bombed👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻



• Municipal buildings

• Police stations

• Sports stadiums

• The 12,000-seat Azadi indoor stadium, which previously hosted world wrestling championships and international… pic.twitter.com/EGrtnXDzd9 — Atieh (عطیه بختیار) (@UnboundedVoice) March 6, 2026

Камарата на представителите на САЩ отхвърли резолюцията за военните правомощия, подкрепяйки Тръмп за войната в Иран

Световните агенции предадоха, че камарата на представителите на САЩ отхвърли опит да се спре въздушната война на президента Доналд Тръмп срещу Иран и да се изиска всякакви военни действия срещу Ислямската република да бъдат разрешени от Конгреса. Агенция Ройтерс отбелязва, че с решението се подкрепя военната кампания на президент от Републиканската партия на шестия ден от конфликта.

Гласуването в Камарата на представителите, където републиканците контролират тясно мнозинство, завърши с резултат 219 срещу 212 гласа и беше до голяма степен по партийна линия. Двама републиканци гласуваха в подкрепа на резолюцията, а четирима демократи гласуваха против.

Противниците обвиниха демократите, че гласуват по въпроса само защото се противопоставят на Тръмп, излагайки американците на повишен риск.

Съставителитена резолюцията я определиха като опит да се върне отговорността на Конгреса да разрешава войни, както е посочено в Конституцията на САЩ. Поддръжниците заявиха, че резолюцията, като изисква от Тръмп да „се яви в Конгреса за разрешение за война“, ще го принуди да обясни на американците защо САЩ воюват и как може да завърши това.

„Това е война по избор, започната от тази администрация без разрешение, без ясно заявени цели или определена крайна цел и без обяснение как възнамеряват да опазят американците“, заяви водещият демократ от Комисията по външни работи Грегъри Мийкс (Ню Йорк).

Точно преди гласуването на резолюцията членовете на Камарата на представителите от двете партии приеха с огромно мнозинство мярка, потвърждаваща, че „Иран остава най-големият държавен спонсор на тероризма“.

Ройтерс отбеляза, че гласуването не би спряло конфликта, дори ако Камарата на представителите беше гласувала „за“. За да влезе в сила, резолюцията трябваше да премине и през Сената и да събере необходимите две трети мнозинство, за да блокира очакваното вето на Тръмп.

Сенатът, също тясно контролиран от партията на Тръмп, подкрепи военната му кампания срещу Иран при гласуване в сряда.

Тръмп и републиканците твърдят, че Иран представлява „непосредствена заплаха“, така че действията са законни.

Според съществуващите правила неразрешените от Конгреса военни действия трябва да бъдат прекратени в рамките на 60 дни, което дава на администрацията на Тръмп краен срок в края на април, преди да поиска одобрението на Конгреса.

The Iran War Powers Resolution narrowly failed, but we put everyone on record.



We’re being told this military action could last months. That’s the exact circumstance in which the Founders intended for Congress to authorize war, but sadly we’ve now abdicated that responsibility. pic.twitter.com/lE8HOLXUpc — Thomas Massie (@RepThomasMassie) March 5, 2026

Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки

Европол обяви, че войната в Близкия изток носи последици.

Според европейския полицейски орган Европол конфликтът в Близкия изток ще има „незабавни последици“ за сигурността на Европейския съюз с „нараснала заплаха от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, както и насилствен екстремизъм и кибератаки“, предаде Ройтерс.

Говорителят на Европол Ян Оп Ген Оорт заяви, че очаква повече кибератаки срещу европейската инфраструктура и увеличаване на онлайн измамите, използващи все по-усъвършенстван изкуствен интелект и експлоатиращи потока от информация в интернет за конфликта.

Групи, свързани с Иран, биха могли да опитат „дестабилизиращи дейности“ в рамките на ЕС, добави той, визирайки групировките, свързани с така наречената Ос на съпротивата - мрежа от антиамерикански и антиизраелски шиитски милиции в Близкия изток. Според него те „биха могли да включват терористични атаки, кампании за сплашване, финансиране на тероризъм и киберпрестъпност“.

„Нивото на терористична заплаха и насилствен екстремизъм на територията на ЕС се счита за високо“, каза той, като допълни, че терористичната заплаха може да бъде засилена от отделни лица, действащи самостоятелно, или от малки групи, действащи по собствена инициатива.

„Бързото разпространение на поляризиращо съдържание в интернет може да ускори краткосрочните процеси на радикализация сред общностите в диаспората в ЕС“, заяви той.

Europol warns that the Iran crisis heightens the risk of terror, extremism, and cyberattacks. Stay vigilant: verify sources, avoid spreading misinformation, and strengthen digital defense. More insights here: https://t.co/xCG3pTU316 #CyberSecurity #Terro… https://t.co/3XL5LjxXx9 — Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) March 5, 2026

Иран твърди, че е изстрелял ракети с касетъчни боеприпаси по Израел

В ранните часове на деня иранските сили са изстреляли ракети по Израел на две нови вълни, като са използвани и бойни глави с касетъчни боеприпаси.

„Ракетен дъжд по пътя към Тел Авив“ озаглави иранската държавна телевизия видеоклип, който уж показва светлинните следи от касетъчните боеприпаси. В Израел е задействана ракетна тревога.

Използването на касетъчни боеприпаси е до голяма степен забранено в международен план, защото те разпръскват експлозиви неконтролируемо върху големи площи и са особено опасни за цивилното население. Израелските военни преди това обвиниха Иран, че изстрелва касетъчни боеприпаси по Израел.

Силни експлозии бяха чути в крайбрежния метрополис Тел Авив. Първоначално няма данни за жертви, но се говори за щети от ракетни отломки.

Израелските военни заявиха, че системите им за противовъздушна отбрана са в действие, за да прихванат ракетите.

Междувременно на „иранското лидерско трио“, назначено за преходния период след убийството на върховния лидер Али Хаменей са предоставени допълнителни правомощия. Временният лидерски съвет е получил правомощия да обявява мир и война, съобщиха ирански медии. Според тях съветът може също да „назначава и освобождава военни и полицейски служители“.

Решението е взето от „Съвета по целесъобразност“ - важен арбитражен орган в иранския властов апарат.

Настоящото лидерско трио се състои от президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосеин Мохсени-Еджей и духовника аятолах Алиреза Арафи. Те ще управляват държавните дела, докато не бъде назначен нов религиозен лидер.

"Neither Israel nor Iran have actually signed up to that cluster munition convention."



Iranian IRGC fires the “Kheibar Shekan” missile at Tel Aviv and central Israel, Al Jazeera’s Rory Challands breaks down how this weapon works. pic.twitter.com/MGTQBi7cFd — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2026

Израел заяви, че е в ход поредната вълна от атаки срещу Иран

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са започнали да „насочват атаки към инфраструктура в Иран“, предаде ДПА.

„ЦАХАЛ започна широкомащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“, заявиха военните в публикация в "Телеграм". Израел, който нанася удари по Иран от събота насам, заяви вчера, че преминава към следващата фаза на въоръжения конфликт.

Иран предприема атаки в продължение на няколко дни срещу цели в държавите от Персийския залив, включително американски военни бази и дипломатически представителства, в отговор на американски и израелски военни удари в Иран.

Министерството на отбраната на Катар съобщи за осуетена атака с дрон срещу военно летище „Ал Удейд“ - най-голямата американска база в Близкия изток.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, цитирано от ДПА, че силите му са прихванала и унищожили три ракети, изстреляни към военно летище „Принц Султан“ на територията на кралството. Не се уточнява откъде са дошли ракетите. Базата южно от Рияд, където са разположени американски сили, е била многократно атакувана от дронове през последните дни.

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ предупреди израелските жители да евакуират градовете в радиус от пет километра от границата между страните, предаде Ройтерс. Съобщението на Хизбула, публикувано на иврит рано тази сутрин в приложението „Телеграм“ следва по-ранен призив на Израел за евакуация на жителите на южните предградия на Бейрут.

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток в понеделник, когато „Хизбула“ откри огън, предизвиквайки израелски въздушни удари, фокусирани върху южните предградия на Бейрут и върху южен и източен Ливан.

„Агресията на вашите военни срещу ливанския суверенитет и безопасността на гражданите, унищожаването на гражданската инфраструктура и кампанията за експулсиране, която провеждат, няма да останат без отговор“, заяви „Хизбула“.

Израел заяви, че няма да евакуира граничните си градове и е изпратил допълнителни войници в Ливан, заявявайки, че това е отбранителна мярка, целяща да „защити гражданите си, които живеят наблизо“.