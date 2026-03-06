Свят

Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

СЗО спря дейността на ключов логистичен център в Дубай, Конгресът на САЩ подкрепи военната кампания на Тръмп, а Европол предупреди за нарастващ риск от тероризъм и кибератаки в ЕС

6 март 2026, 07:10
Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн
„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин
От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа
Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита
„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“
Ирански ракети, удари по

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток
„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва
Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа

К онфликтът между Иран, Израел и САЩ се задълбочава, като носи сериозни хуманитарни и геополитически последици - от блокирани медицински доставки на Световната здравна организация и разрушения в Иран до нови ракетни атаки, предупреждения за повишена терористична заплаха в Европа и политическа подкрепа във Вашингтон за продължаване на военната кампания.

  • СЗО прекрати операции в ключов логистичен център в Дубай поради опасения за сигурността

Световната здравна организация (СЗО) е загубила достъпа си до един от най-големите си складове  и логистични центрове поради войната в Близкия изток, предаде ДПА.

Обектът, разположен в Дубай, прекрати всякаква дейност поради ситуацията, свързана със сигурността, съобщи регионалният директор на СЗО Ханан Балхи. Медицински материали за 18 млн. долара в момента са блокирани в обекта, докато допълнителни доставки за около осем милиона не могат да пристигнат в него по море. В обекта се складират медикаменти и оборудване за спешни операции и за подкрепа на отслабени здравни системи по света. Те включват средства за ранени при конфликти и жертви на природни бедствия, както и лекарства за високо кръвно налягане и диабет.

Според СЗО центърът в  Дубай помага на милиони хора в около 70 държави по света.

Координаторът на СЗО Анет Хайнзелман заяви, че агенцията проверява дали запасите може да се пренесат от логистичния център по суша. В момента се проверява дали други центрове на СЗО като тези в италианския Бриндизи и Найроби в Кения могат да поемат доставките.  

  • Иранският Червен полумесец съобщи за 4000 разрушени цивилни сгради в Иран

Междувременно Червеният полумесец съобщи, че повече от 4000 цивилни сгради са  били разрушени при бомбардировките на САЩ и Израел в Иран.

Иранският Червен полумесец публикува в приложението „Телеграм“, че са засегнати 3646 жилищни сгради и 528 бизнес обекта. Хуманитарната организация заяви, че са засегнати и 14 здравни заведения, включително болници и рехабилитационни центрове. Три болници са били принудени да преустановят дейността си в резултат на атаките, съобщи тя.

На шестия ден от войната очевидци в столицата Техеран съобщават за намаляване на интензивността на ракетните атаки в сравнение с по-рано през седмицата. Видеоклипове в социалните медии показват щети по сгради в жилищни райони на обитавания от близо 15 млн. души град.

Спортни съоръжения в Техеран също бяха обект на американско-израелските ракетни атаки. Малък стадион в центъра на града е бил разрушен. Според непотвърдени сведения, там е било съхранявано военно оборудване.

  • Камарата на представителите на САЩ отхвърли резолюцията за военните правомощия, подкрепяйки Тръмп за войната в Иран

Световните агенции предадоха, че камарата на представителите на САЩ отхвърли опит да се спре въздушната война на президента Доналд Тръмп срещу Иран и да се изиска всякакви военни действия срещу Ислямската република да бъдат разрешени от Конгреса. Агенция Ройтерс отбелязва, че с решението се подкрепя военната кампания на президент от Републиканската партия на шестия ден от конфликта.

Гласуването в Камарата на представителите, където републиканците контролират тясно мнозинство, завърши с резултат 219 срещу 212 гласа и беше до голяма степен по партийна линия. Двама републиканци гласуваха в подкрепа на резолюцията, а четирима демократи гласуваха против.

Противниците обвиниха демократите, че гласуват по въпроса само защото се противопоставят на Тръмп, излагайки американците на повишен риск.

Съставителитена резолюцията я определиха като опит да се върне отговорността на Конгреса да разрешава войни, както е посочено в Конституцията на САЩ. Поддръжниците заявиха, че резолюцията, като изисква от Тръмп да „се яви в Конгреса за разрешение за война“, ще го принуди да обясни на американците защо САЩ воюват и как може да завърши това.

„Това е война по избор, започната от тази администрация без разрешение, без ясно заявени цели или определена крайна цел и без обяснение как възнамеряват да опазят американците“, заяви водещият демократ от Комисията по външни работи  Грегъри Мийкс (Ню Йорк).

Точно преди гласуването на резолюцията членовете на Камарата на представителите от двете партии приеха с огромно мнозинство мярка, потвърждаваща, че „Иран остава най-големият държавен спонсор на тероризма“.

Ройтерс отбеляза, че гласуването не би спряло конфликта, дори ако Камарата на представителите беше гласувала „за“. За да влезе в сила, резолюцията трябваше да премине и през Сената и да събере необходимите две трети мнозинство, за да блокира очакваното вето на Тръмп.

Сенатът, също тясно контролиран от партията на Тръмп, подкрепи военната му кампания срещу Иран при гласуване в сряда.

Тръмп и републиканците твърдят, че Иран представлява „непосредствена заплаха“, така че действията са законни.

Според съществуващите правила неразрешените от Конгреса военни действия трябва да бъдат прекратени в рамките на 60 дни, което дава на администрацията на Тръмп краен срок в края на април, преди да поиска одобрението на Конгреса.

  • Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки

Европол обяви, че войната в Близкия изток носи последици.

Според европейския полицейски орган Европол конфликтът в Близкия изток ще има „незабавни последици“ за сигурността на Европейския съюз с „нараснала заплаха от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, както и насилствен екстремизъм и кибератаки“, предаде Ройтерс.

Говорителят на Европол Ян Оп Ген Оорт заяви, че очаква повече кибератаки срещу европейската инфраструктура и увеличаване на онлайн измамите, използващи все по-усъвършенстван изкуствен интелект и експлоатиращи потока от информация в интернет за конфликта.

Групи, свързани с Иран, биха могли да опитат „дестабилизиращи дейности“ в рамките на ЕС, добави той, визирайки групировките, свързани с така наречената Ос на съпротивата - мрежа от антиамерикански и антиизраелски шиитски милиции в Близкия изток. Според него те „биха могли да включват терористични атаки, кампании за сплашване, финансиране на тероризъм и киберпрестъпност“.

„Нивото на терористична заплаха и насилствен екстремизъм на територията на ЕС се счита за високо“, каза той, като допълни, че терористичната заплаха може да бъде засилена от отделни лица, действащи самостоятелно, или от малки групи, действащи по собствена инициатива.

„Бързото разпространение на поляризиращо съдържание в интернет може да ускори краткосрочните процеси на радикализация сред общностите в диаспората в ЕС“, заяви той.

  • Иран твърди, че е изстрелял ракети с касетъчни боеприпаси по Израел

В ранните часове на деня иранските сили са изстреляли ракети по Израел на две нови вълни, като са използвани и бойни глави с касетъчни боеприпаси.

„Ракетен дъжд по пътя към Тел Авив“ озаглави иранската държавна телевизия видеоклип, който уж показва светлинните следи от касетъчните боеприпаси. В Израел е задействана ракетна тревога.

Използването на касетъчни боеприпаси е до голяма степен забранено в международен план, защото те разпръскват експлозиви неконтролируемо върху големи площи и са особено опасни за цивилното население. Израелските военни преди това обвиниха Иран, че изстрелва касетъчни боеприпаси по Израел.

Силни експлозии бяха чути в крайбрежния метрополис Тел Авив. Първоначално няма данни за жертви, но се говори за щети от ракетни отломки.

Израелските военни заявиха, че системите им за противовъздушна отбрана са в действие, за да прихванат ракетите.

Междувременно на „иранското лидерско трио“, назначено за преходния период след убийството на върховния лидер Али Хаменей са предоставени допълнителни правомощия.  Временният лидерски съвет е получил правомощия да обявява мир и война, съобщиха ирански медии. Според тях съветът може също да „назначава и освобождава военни и полицейски служители“.

Решението е взето от „Съвета по целесъобразност“ - важен арбитражен орган в иранския властов апарат.

Настоящото лидерско трио се състои от президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосеин Мохсени-Еджей и духовника аятолах Алиреза Арафи. Те ще управляват държавните дела, докато не бъде назначен нов религиозен лидер.

  • Израел заяви, че е в ход поредната вълна от атаки срещу Иран

Междувременно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са започнали да „насочват атаки към инфраструктура в Иран“, предаде ДПА. 

„ЦАХАЛ започна широкомащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“, заявиха военните в публикация в "Телеграм". Израел, който нанася удари по Иран от събота насам, заяви вчера, че преминава към следващата фаза на въоръжения конфликт.

Иран предприема атаки в продължение на няколко дни срещу цели в държавите от Персийския залив, включително американски военни бази и дипломатически представителства, в отговор на американски и израелски военни удари в Иран.

Министерството на отбраната на Катар съобщи за осуетена атака с дрон срещу военно летище „Ал Удейд“ -  най-голямата американска база в Близкия изток.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, цитирано от ДПА, че силите му са прихванала и унищожили три ракети, изстреляни към военно летище „Принц Султан“ на територията на кралството. Не се уточнява откъде са дошли ракетите. Базата южно от Рияд, където са разположени американски сили, е била многократно атакувана от дронове през последните дни.

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ предупреди израелските жители да евакуират градовете в радиус от пет километра от границата между страните, предаде Ройтерс. Съобщението на Хизбула, публикувано на иврит рано тази сутрин в приложението „Телеграм“ следва по-ранен призив на Израел за евакуация на жителите на южните предградия на Бейрут.

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток в понеделник, когато „Хизбула“ откри огън, предизвиквайки израелски въздушни удари, фокусирани върху южните предградия на Бейрут и върху южен и източен Ливан.

„Агресията на вашите военни срещу ливанския суверенитет и безопасността на гражданите, унищожаването на гражданската инфраструктура и кампанията за експулсиране, която провеждат, няма да останат без отговор“, заяви „Хизбула“.

Израел заяви, че няма да евакуира граничните си градове и е изпратил допълнителни войници в Ливан, заявявайки, че това е отбранителна мярка, целяща да „защити гражданите си, които живеят наблизо“.

Източник: БТА    
Конфликт Иран-Израел-САЩ Хуманитарни последици Световна здравна организация СЗО Разрушения в Иран Ракетни атаки Терористична заплаха Европа Военни правомощия САЩ Близкоизточен конфликт Касетъчни боеприпаси Хизбула
Последвайте ни

По темата

Нова промяна във времето: Слънце и пролетни температури

Нова промяна във времето: Слънце и пролетни температури

Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

pariteni.bg
Защо котките имат процепи в ушите си

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 12 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 10 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 8 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение</p>

Доналд Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Свят Преди 15 минути

Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“

<p>НАТО повишава готовността на отбранителните си системи</p>

НАТО повишава готовността на отбранителните си системи след иранска атака срещу Турция

Свят Преди 30 минути

Мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО

Липсващото звено: Древни риби от Китай разкриха тайни на човешката еволюция

Липсващото звено: Древни риби от Китай разкриха тайни на човешката еволюция

Любопитно Преди 1 час

Едната от откритите риби е малка, а другата е била гигант сред гръбначните от своето време със странни зъби

Спешно предупреждение от ЕАОС: Психичното здраве на милиони е подложено на нов вид риск

Спешно предупреждение от ЕАОС: Психичното здраве на милиони е подложено на нов вид риск

Свят Преди 1 час

Замърсяването е идентифицирано като възможен фактор за психични заболявания, като влошава симптомите или допринася за появата на заболявания чрез дългосрочно излагане

<p>Втората бременност отключва неподозирани умения</p>

Мозъкът на майката се пренастройва: Втората бременност отключва неподозирани умения

Любопитно Преди 1 час

Това ново проучване е в съответствие с по-ранни изследвания от 2024 г. , които установиха, че бременността може да намали обема на сивото вещество и да подобри свързаността между невроните

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

България Преди 9 часа

От Центъра за спешна медицинска помощ обясниха, че не е използвана стандартната шина, тъй като тя е твърде груба

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Свят Преди 9 часа

Специални части са успели да овладеят ситуацията

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

България Преди 9 часа

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Синът на Хаменей е неприемлив за мен

Скок в цените на бензина и дизела в България

Скок в цените на бензина и дизела в България

България Преди 11 часа

Увеличението е с около 3-4 цента за литър

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Зеленски трябва да се стегне

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

България Преди 13 часа

Тя изрази желание да вземе обратно децата си

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

България Преди 13 часа

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Свят Преди 14 часа

Багаи: Агресорите умишлено атакуват цивилни райони

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 14 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

България Преди 14 часа

Детето е с фрактура, било е прегледно в болница

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Красив повод за празник: Ето кой има имен ден на 6 март

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 март, четвъртък

Edna.bg

Още един национал в Левски

Gong.bg

Славия и Спартак Варна откриват 25-ия кръг efbet Лига с интригуващ сблъсък в столицата

Gong.bg

Продължава евакуирането на българи от засегнати от конфликта в Близкия изток райони

Nova.bg

Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен таз на 2 места

Nova.bg