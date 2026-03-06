Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

У крайна влиза директно във войната в Близкия изток, но не с жива сила, а с безценно ноу-хау. Шест дни след началото на американските удари срещу Иран, президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев ще предостави на САЩ и партньорите им от Персийския залив ’необходимите ресурси’ за прехващане на дроновете ’Шахед’. След години на изтощителни атаки от Русия, украинските специалисти вече са единствените в света с реален опит в масовото унищожаване на иранските рояци – опит, за който Пентагонът е готов да плати милиони.

Президентът Володимир Зеленски заяви на 5 март, че Украйна ще предостави на САЩ „необходимите ресурси“, за да помогне в противодействието на иранските дронове „Шахед“, докато войната на САЩ и Израел срещу Иран навлиза в своя шести ден, съобщава „ Киев Индипендънт “.

„Получихме искане от САЩ за специфична подкрепа в защитата срещу дронове ’Шахед’ в Близкия изток“, написа Зеленски в съобщение в Telegram.

Той добави, че е предприел стъпки за „предоставяне на необходимите средства и осигуряване присъствието на украински специалисти, които могат да гарантират нужната сигурност“, без да дава повече подробности.

По-рано на 5 март вестник Financial Times, цитирайки фигури от украинската индустрия, съобщи, че Пентагонът и поне една държава от Персийския залив водят преговори за закупуване на произведени в Украйна прехващачи срещу ирански дронове.

FT добавя, че държавите от Залива досега е трябвало да разчитат на скъпи ракети „Пейтриът“ (Patriot), за да неутрализират иранските апарати, но запасите им намаляват и те проучват опита на Украйна с дроновете „Шахед“.

„Украйна е пионер в използването на масово произвеждани прехващачи, струващи няколко хиляди долара, за унищожаването на руските версии на ’Шахед’, изстрелвани срещу украински градове в рояци“, съобщи FT на 5 март.

Откакто Русия започна атаки с „Шахед“ в края на 2022 г., Украйна трябваше да намира начини да се защитава срещу евтините, но ефективни дронове, които заливат страната – включително чрез производство на дронове-прехващачи, които ги поразяват във въздуха.

Изявлението на Зеленски идва по-малко от седмица след като Израел и САЩ започнаха атака срещу Иран на 28 февруари, като американският президент Доналд Тръмп потвърди участието на САЩ.

В отговор Иран нанесе ответни удари, включително срещу американски военни бази в Близкия изток.

По-рано на 5 март Азербайджан съобщи за атаки с дронове от иранска територия, което бележи ескалация на войната в Близкия изток. Министерството на външните работи на Азербайджан заяви, че летище близо до иранската граница е било повредено, а двама цивилни са ранени.

Зеленски също така потвърди, че Украйна подкрепя своите партньори, които помагат за укрепване на нейната собствена сигурност и защитават живота на хората.