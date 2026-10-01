Героят в самолета: Кой е капитан Маччар, който предотврати втори 11 септември

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И ндийският пилот, който се пребори с бруталната атака от своя копилот и помогна за предотвратяването на опит за отвличане на самолет на Flydubai с над 170 души на борда, пътуващ за Израел, е провъзгласен за герой.

Капитан Смит Маччар е бил намушкан, докато се е опитвал да отблъсне нападателя, което го е оставило тежко ранен. По време на борбата вратата на пилотската кабина се е отворила, което е позволило на други пътници да нахлуят, да обезвредят нападателя и да поемат контрола над самолета, пътуващ за Тел Авив.

Действията на Маччар получиха широко признание от политически лидери, пътници на борда и хора, които го познават, съобщава Си Ен Ен (CNN).

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„Смит Маччар е талантлив, сдържан, добър по същина и добродушен човек“, каза Джинат Шах, който е бил негов съсед в Мумбай, преди пилотът да се премести в Дубай. „Той е невероятен човек и се надявам на бързото му възстановяване“, сподели Шах пред индийската новинарска агенция ANI.

Пътниците на полет FZ1073 описаха хаотичните моменти, по време на които самолетът е пропаднал със 17 400 фута (около 5300 метра) за по-малко от 120 секунди. Един от тях разказа пред CNN: „Бях просто сигурен, че ще загина“.

Но след като нападателят е бил обезвреден, полетът е бил пренасочен към Саудитска Арабия, където е приземен безопасно от двама пилоти в готовност, които случайно са пътували като пътници.

Героизмът е дошъл на огромна лична цена за Маччар, за когото се съобщава, че е 39-годишен баща на две деца. Кадри показват ужасяваща сцена на борда след атаката - с кръв, разпръсната из целия кокпит, и сериозно ранения пилот, лежащ на пода, с лице, изкривено от болка.

Маччар е претърпял „масивна загуба на кръв“ и е бил „тежко ранен“, каза пред CNN зъболекарят Шота Мусаев, пътник на полета, който е помогнал за оказването на първа помощ. „Мисля, че ако бяхме изчакали дори още няколко секунди, щяхме да го изгубим; кръвното му налягане беше сринато, той внезапно изгуби съзнание и навсякъде имаше кръв“, каза той.

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🚨 WOW!! In an INCREDIBLE revelation, hero FlyDubai pilot Smit Machchhar — after being st*bbed by the Omani terrorist — CLICKED OPEN the cockpit door, despite his injuries lying on the floor covered in BL00D



THAT'S how crew were able to step in and save the Israel-bound flight… pic.twitter.com/P8PTscL58o — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 30, 2026

Смелостта му „успя да предотврати катастрофа от мащаба на 11 септември“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху пред CNN.

В момента Маччар получава медицински грижи в болница в Саудитска Арабия, според индийското посолство в Рияд, и е в стабилно състояние.

Празнуван като герой

Роден в семейство, занимаващо се с текстилен бизнес, да стане пилот не е било „детската мечта“ на Маччар, разказва той в подкаста Bona-Fide Banter през 2025 г. Първоначално той се е записвал в курс по текстилно инженерство след училище. „Завърших целия курс, бях все още млад, затова исках да уча още малко“, казва той.

След като решава да опита в авиацията, обучението го отвежда в Нова Зеландия, където пристига около 19-годишна възраст в южния град Дънедин. „Той винаги беше някак весел млад мъж и се трудеше здраво“, каза пред CNN тогавашният му инструктор Филип Кийн.

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На групова снимка, която Кийн сподели от онези дни, Маччар лесно се разпознава. „Определено имаше специфична усмивка... той е от онези наистина щастливи момчета“, каза Кийн, главен изпълнителен директор на Mainland Air в Дънедин.

Преди да се присъедини към Flydubai, Маччар прекарва 11 години в индийския превозвач SpiceJet, издигайки се до позицията на старши командир, според профила му в LinkedIn.

Преди инцидента в сряда една от най-необичайните ситуации, с които се е сблъсквал по време на над 15-годишната си летателна кариера, е била раждането на бебе на борда. Жена в самолета, която не е била в термин, е започнала да изпитва родилни болки, разказа Маччар в подкаста Bona-Fide Banter. „В рамките на 7-10 минути тя каза: „Капитане, това вече отива към раждане“.

Маччар сподели, че той и първият офицер веднага започнали да проверяват за най-близките летища и условия за безопасно кацане. „И майката, и бебето бяха добре“, добави той.

Гледайки новините за героичните действия на Маччар на полета на Flydubai от Нова Зеландия, бившият му инструктор Кийн беше пълен с хвалби за младия мъж, когото някога е учил. „Това беше невероятен подвиг“, каза той пред CNN.

„Цял самолет с хора можеше да бъде заличен за броени секунди и за щастие са успели да отворят вратата... за щастие той е успял да издържи и да спаси положението. Още половин минута и всичко щеше да приключи. Много се гордея. Гордея се с начина, по който овладя ситуацията... Страхотно е как завърши всичко“, добави Кийн.

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Маччар се превърна в национален герой за две нации – Израел, откъдето са повечето пътници, и собствената му родина Индия. „Пилотът от Мумбай, който се доказа като герой“, написа Times of India.

„Ако 166 израелци се прибират у дома тази вечер без нито една драскотина, това се дължи изцяло на смелостта на един-единствен индиец – капитан Смит Маччар“, каза водещ на CNN News-18 по време на праймтайм предаването си.

Запитан в подкаста миналата година какво е чувството да си пилот, отговорът на Маччар беше прост: „Чувствам се благословен“.