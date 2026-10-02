Виждали ли сте я? 39-годишна жена изчезна без следа в Пловдив

Б лизките на 39-годишната Катерина Захариева отправиха спешен апел в социалните мрежи за помощ при нейното издирване. Жената е в неизвестност от около седмица и оттогава роднините ѝ нямат никакъв контакт с нея.

Последното известно местоположение на Катерина е районът около мол „Марково тепе“ на бул. „Руски“ в Пловдив.

От семейството предоставят подробно описание на изчезналата жена:

Възраст: 39 години;

Ръст: около 168 – 170 см;

Тегло: около 46 кг (много слабо устройство);

Облекло: Последно е била облечена с черна кожена пола, черна тениска с щампа на „поп каро“ и черни сандали с метален обков.

Близките ѝ призовават всеки, който забележи Катерина или разполага с каквато и да е информация за евентуалното ѝ местонахождение, да се свърже незабавно с тях на посочените телефони:

0887 976 158

0896 731 857

Информация може да бъде подавана и на спешния телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР. Семейството моли за активно споделяне на апела, за да може той да достигне до повече хора.