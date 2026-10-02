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Забравен кошмар се завърна: Първа жертва на чума в Русия от 10 години насам

В Русия беше регистриран първият смъртен случай от чума за последните 10 години. Според съобщения в медиите от инфекцията е починала служителка на противочумен институт

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 13:44
Забравен кошмар се завърна: Първа жертва на чума в Русия от 10 години насам
Източник: iStock/GettyImages

В Русия беше регистриран първият смъртен случай от чума за последните 10 години. Според съобщения в медиите от инфекцията е починала служителка на противочумен институт, която се е върнала от служебно пътуване в Бурятия. Колко опасно е това заболяване и застрашава ли то останалите руснаци.

Детайли около инцидента

Както пише Shot, фаталният изход е регистриран в Иркутска област. Жената е живяла и работила в Иркутск, а малко преди да се разболее, се е върнала от командировка.

След влошаване на състоянието ѝ са направени тестове - първоначално лекарите са подозирали тежка форма на коронавирус, поради което са я изпратили в COVID центъра на Шелеховската районна болница. Едва тук лекарите установяват, че тя има чума. Пациентката е включена на апаратна вентилация, но лекарите не са успели да я спасят.

Както уточнява Baza, малко преди да се разболее, служителката на противочумния институт е била в командировка в Бурятия. В региона е открито природно огнище на инфекцията близо до монголската граница, където нейни основни преносители са лалугерите.

След установяването на инфекцията в болницата е въведена карантина. От 1 октомври там са спрени приемът и изписването на пациенти от няколко отделения, както и правенето на изследвания. Всички, които са били в контакт с болната, са поставени под наблюдение.

За момента официално диагнозата и подробностите около смъртта на пациентката не се разкриват. Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев съобщи за откриването на опасно инфекциозно заболяване. Както съобщава РИА Новости, от спешните служби са заявили, че жената е починала от инфекциозна болест, чиято природа в момента се установява.

Какво представлява чумата?

Това е остро огнищно инфекциозно заболяване, причинявано от бактерията Yersinia pestis (чумен бацил). Тя се пренася от бълхи, живеещи по дивите гризачи - лалугери, мармоти и плъхове. Заразата е възможна и при близък контакт с животни.

Пътищата на заразяване са няколко. На първо място това са ухапвания от бълхи, пренасящи инфекцията, и контакти с болни животни. Освен това съществува и въздушно-капков път на заразяване, който е възможен при близък контакт с болен.

Съществуват общо три основни форми на чумата: бубонна, белодробна и септична. Всички те са последица от заразяване с един и същ чумен бацил, но се различават по своите прояви. Бубонната чума протича с възпаление на лимфните възли, белодробната - с възпаление на белите дробове, а септичната - с увреждане на кръвта.

Заболяването започва остро: рязко повишаване на температурата до 39 градуса и повече, силно главоболие, треска, слабост, болки в мускулите, възможни са гадене и повръщане. При бубонната форма лимфните възли се увеличават и стават изключително болезнени, а при белодробната - се появява кашлица с кървави храчки и болки в гърдите.

Възможно ли е да се излекува чумата и как да се предпазим?

Днес медиците умеят успешно да лекуват чумата с помощта на антибиотици. Изключително важно е обаче своевременното започване на терапията - при съмнение за заболяване лечението започва незабавно, без да се изчакват резултатите от лабораторните изследвания.

В Русия има природни огнища на чума, където причинителят циркулира сред дивите животни. Рискът от заразяване се запазва основно при посещение на такива територии и контакт с инфектирани животни или бълхи. Епидемиологичният надзор и превантивните мерки спомагат за контролиране на разпространението на инфекцията.

Основен път за заразяване остава посещението на региони с природни огнища на чума. В тях се провежда редовен противочумен надзор, но за допълнителна защита трябва да се избягват контакти с диви гризачи, техните трупове и да не се ловуват. За защита от бълхи могат да се използват репеленти върху откритите части на кожата.

Освен това съществува и ваксинация. Тя е препоръчителна за тези, които постоянно или временно се намират на територията на природно огнище при усложняване на епидемичната обстановка, или работят с живи култури на причинителя.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rambler.ru    
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