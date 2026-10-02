Дацов: При по-голямо „скъперничество“ дефицитът може да стигне 2,4-2,5%

При по-голямо „скъперничество“ и задържане на плащанията на сегашното им ниво може да се стигне до дефицит от около 2,4 - 2,5% от БВП, но това предполага отлагане на определени плащания от тази година и прехвърлянето им за следващата.

Това заяви пред БНР Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите.

Той подчерта, че трябва да се прави разлика между пропагандата и реалното движение в икономиката.

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„Бюджетът е взет на ръчно управление“

Дацов даде положителна оценка на усилията на правителството и финансовия министър.

„Неговите усилия дават резултати - това се вижда. Бюджетът, може да се каже, че е взет на ръчно управление, но има добри резултати. Данните показват, че ако продължат в тази посока и не променят модела на поведение, който има през последните 3 месеца, дефицитът ще бъде значително по-нисък. Максималната стойност, която аз изчислявам, е, че около 3,7 - 3,8% от БВП, дори да се случват всички тези големи плащания, които не са разплатени в рамките на ПВУ“, заяви той.

Според него е възможен и дефицит от около 2,4 - 2,5% от БВП, но при конкретно условие.

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„Има възможност при малко по-голямо "скъперничество" и задържане на всички плащания на това ниво, както вървят сега в момента месечно, дори да се отиде на дефицит, който е около 2,4 - 2,5% от БВП. Този вариант е възможен, но предполага отлагане на определени плащания от тази година и прехвърляне за следващата. Възможен е, но е въпрос на избор“.

Дацов за данъка върху свръхпечалбата

Финансистът коментира и въпроса с данъка върху свръхпечалбата.

„Управляващите, които и да са те, не само тези в момента, имат склонността като изкуствения интелект да халюцинират от време на време. И поради тази причина понякога излизат с твърдения, които измислят нова икономика“, каза Дацов.

Според него не трябва да се подценява казаното от управителя на БНБ. Дацов е категоричен, че казаното от него е вярно и няма нищо политическо.

„Не виждам смисъл в това, което правят управляващите - да се опитват да омаловажават всички тези твърдения и проблеми. Те се опитват да играят една игра, която никога не е завършвала добре, т.е. играта на добри и лоши ченгета. Освен това влизат на територията на морала“.

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„Прогресивният данък ще удари средната класа“

Дацов коментира и варианта за въвеждане на прогресивен данък.

„Това е плашене на гаргите, защото въвеждането на прогресивен данък има огромна цена. Той ще удари средната класа. Няма никакъв разум и никаква ефективност в това да въведете прогресивно облагане, освен за политическите спекуланти, които имат някакви представи, че като променят принципа на данъка, ще направят нещо по-различно в икономиката. Не работят нещата по този начин“.

Дацов призова хората да не се връзват на такава пропаганда. Според него сегашната система работи и е добра.

„Приходната част може само временно да закърпи ситуацията“

По думите на Дацов България има нужда от цялостна административна реформа в много аспекти.

„Имаме една абсолютно неясна административна реформа, която към момента не е ясно на какви принципи и на каква база се прави. Няма нито една заявка в нито една сфера за съществена реформа, която би подобрила резултатите, т.е. би вкарала определена ефективност в държавните разходи. Занимаването с приходната част - тя може само временно да закърпи ситуацията, за да даде някакъв комфорт или да позволи на управляващите, ако имат желание, да направят реформа“.