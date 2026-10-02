Първи думи на пилота-герой, който спаси самолет след кървава битка в небето

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И ндийският пилот Смит Маччар заяви, че е отворил вратата на пилотската кабина на самолета на Flydubai, пътуващ за Израел, за да позволи на пътниците да влязат и да спрат бързото му снижаване.

Във видеоразговор с индийския министър-председател Нарендра Моди капитан Маччар каза, че е бил на пода и все още е бил атакуван от своя пилот-инструктор/втори пилот, когато разбрал, че самолетът се снижава критично и трябва да направи нещо.

„Лeжах на пода ранен, но си казах да направя един последен опит да отворя вратата отвътре“, каза той, цитиран от Би Би Си (BBC).

„Други влязоха и също изиграха роля в овладяването на ситуацията. Аз, разбира се, се борех за собствения си живот, но в същото време знаех, че няма да позволя други да загинат“, добави той.

Маччар беше нападнат от другия пилот на борда на полет от Дубай за Тел Авив, което принуди самолета да се пренасочи към Саудитска Арабия.

#WATCH | Flydubai Captain Smit Machchhar turns emotional as he recounts his ordeal before PM Modi; he says, "You are my biggest idol. I feel proud of the way you are encouraging me today. I had so many injuries, but I told myself I have to get up and act. At the time, I told… pic.twitter.com/eqGloeCTSl — ANI (@ANI) October 2, 2026

Самолетът пропадна с повече от 5200 метра два часа след началото на пътуването си в сряда, преди пътниците и екипажът да обезвредят нападателя и да си върнат контрола, за да кацнат безопасно.

Моди каза на капитана, че „неговият кураж, търпение и бързо вземане на решения са спасили живота на толкова много хора“ и че цялата страна се гордее с него.

Капитанът, който беше приветстван като „истински герой“ и от израелския премиер Бенямин Нетаняху, първоначално беше откаран в болница в Табук, град в северозападна Саудитска Арабия. По-късно беше транспортиран с медицински хеликоптер до Абу Даби, където според информациите е в стабилно състояние.

Индийското посолство в ОАЕ в четвъртък съобщи, че Маччар е „в добро здраве и се възстановява добре“. Посланик Дипак Митал заяви, че се „гордее с капитан Смит за неговата храброст“ и е „много успокоен“ след срещата си с него.

„Не гледам на тази рана просто като на рана, защото това би направило възстановяването ми още по-трудно. Гледам на това като на пътуване, което бавно продължава и ще отнеме време, но съм уверен, че възстановяването ще бъде налице и отново ще бъда във форма и здрав“, каза Маччар.