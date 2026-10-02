Мъж си направи ДНК тест и откри, че е син на световноизвестна рок звезда

О синовен мъж от Мисури преживя неочакван обрат в живота си, след като откри, че биологичният му баща е петкратният носител на „Грами“, певец и автор на песни Майкъл Макдоналд от групата The Doobie Brothers, пише New York Post.

Майкъл Гьослинг е даден за осиновяване още като бебе, след като биологичните му родители го зачеват, когато са едва на 14 години, съобщава First Alert 4.

Adopted Missouri man discovers Michael McDonald of Doobie Brothers, yacht rock fame is his biological father https://t.co/VdUnCIYdUo pic.twitter.com/ktBpMNa0DN — New York Post (@nypost) October 2, 2026

Гьослинг споделя, че е имал прекрасно детство в Сейнт Луис с осиновителите си Пол и Кей Гьослинг, но винаги е изпитвал любопитство към биологичните си корени.

„Не бих могъл да попадна на по-добри хора, които да ме отгледат“, казва той, като допълва, че винаги е знаел за осиновяването си.

Любопитството му достига силата си, когато разбира за съществуването на полубрат. Това се случва, след като и двамата изпращат ДНК проби в платформата 23andMe и системата отчита съвпадение.

„В рамките на 36 часа полубрат ми получи имейл от системата: Майкъл Гьослинг, полубрат, Сейнт Луис“, разказва той. „Така започна всичко.“, казва още той.

Гьослинг се среща лично с биологичната си майка на 58-ия си рожден ден. По-късно той се чува по телефона и с биологичния си баща, който скромно му споменава, че е музикант и му предстои турне в Сейнт Луис.

„Попитах го: „Вие Майкъл Макдоналд ли сте?““, разказва Гьослинг.

„А той ми отговори: „За съжаление, да.““

Макдоналд, който през годините запазва близки приятелски отношения с биологичната майка на Гьослинг, признава, че винаги е носил вината в себе си за това, че не знае какво се е случило със сина му, след като двамата с майката го дават за осиновяване още като деца.

„Винаги сме говорили за него. Най-големият ни страх през цялото време беше как животът се е отнесъл с него“, споделя 74-годишният Макдоналд.

A Missouri man who spent decades wondering about his biological roots was recently reunited with his birth parents — and discovered his father is Michael McDonald.



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„Сега, когато знам, че той е добре и че е имал хубав живот – такъв, какъвто аз със сигурност не бих могъл да му осигуря тогава – това е най-голямата награда за мен“, казва изпълнителят на хита „What a Fool Believes“. „Истинските рок звезди в тази история са неговите осиновители.“, добавя той.

Чисто съвпадение е, че биологичният баща и синът, които по-късно се срещат и лично, носят едно и също име – Майкъл.

„Когато ме видя за първи път, той просто протегна ръце, прегърна ме силно и ми каза, че ме обича, а аз му отвърнах със същото“, спомня си Гьослинг.

Вокалистът, определящ звученето на т.нар. яхтен рок, е женен за певицата Ейми Холанд от 1983 г. и двамата имат две пораснали деца. Музикантът признава, че все още му е трудно да проумее факта, че вече е и дядо, тъй като Гьослинг самият е баща на две деца.