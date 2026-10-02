България

Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, поиска да бъде призната за виновна

Решението на съда ще бъде обявено в законовия срок

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 13:45
Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, поиска да бъде призната за виновна
Източник: БГНЕС

П рокуратурата поиска Лена Бориславова да бъде призната за виновна, като оспори оправдателната ѝ присъда пред Софийския градски съд. Защитата на Бориславова настоя първоинстанционното решение да бъде потвърдено. 

Софийският градски съд разгледа протеста на прокуратурата срещу оправдателната присъда. Решението на съда ще бъде обявено в законовия срок.

Какво е делото срещу Бориславова

Лена Бориславова беше оправдана от Софийския районен съд на 18 ноември 2025 г. по делото за използване на неистински частни документи.

Според обвинението на 13 и 14 май 2021 г. в София тя съзнателно се е ползвала от два документа, на които е бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение, въпреки че подписите не са били положени от тях.

Първоинстанционният съд обаче я призна за невинна. Прокуратурата протестира решението и именно този протест беше разгледан от Софийския градски съд.

  • Какво следва

Производството срещу Бориславова се разглежда по административнонаказателен ред. Това означава, че в рамките на настоящото производство не се търси наказателна отговорност, а съдът може да се произнесе относно евентуално административно наказание.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Константин Костов    
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