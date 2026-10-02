Радев: Видът на Паметника на свободата на връх Шипка след ремонта ще бъде абсолютно същият

"Видът на Паметника на Свободата на връх Шипка след ремонта ще бъде абсолютно същият, затова има 1000 страници документация, която е публична. Паметникът ще се върне в абсолютно същия вид". Това заяви премиерът Румен Радев в НС в отговор на въпрос на парламентарната група на „Възраждане“ относно ремонта на паметника.

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Румен Радев каза, че предишните правителства са оставяли ремонта на следващите и затова паметникът е станал опасен и падат камъни, а вътре има влага и експозицията се поврежда.

"Решихме да поемем този риск, за да може бъдещите поколения да имат този паметник", отбеляза премиерът.

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Той подчерта, че паметникът на Шипка е светиня и символ на целия български народ, не само на "Възраждане“.

"Ако вие държахте наистина на този паметник, щяхте да бъдете ангажирани и с неговото състояние", посочи Радев.

Той припомни, че още първата година, след като е построен, на паметника му е направен ремонт, защото е констатирано, че атмосферните условия са изключително сурови – влага, прониквания, фуги, и още тогава започва грижата за него.

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"През 2020 г. падат вече камъни с голямо тегло и той става опасен", каза Радев. Той посочи, че стълбищата, които изкачва всяка година от северната страна на входа, пропадат непрекъснато и се изместват, защото отдолу е пръст и камъни без основа.

"Това, което наричате изтърбушване, е премахване грижливо на всички стълбищни и облицовъчни плочи, които са сортирани, номерирани и съхранени“, каза премиерът.

По думите му, когато отдолу се изгради здравата основа, те ще могат да бъдат върнати.

Премиерът Радев подчерта, че проектът за паметника на Шипка не е на настоящото правителство, а е отпреди три години. Радев увери, че е разпоредил максимално бързо да се ускори процесът на възстановяване на паметника съгласно изготвената документация.

"Отдолу ще има стоманобетонна основа, отгоре стълбите ще изглеждат по абсолютно същия начин", подчерта още той.