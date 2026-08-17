Свят

Почина актрисата Хейдън Панетиер, известна от „Heroes“ и „Nashville“

Баща ѝ Скип Панетиер определи кончината ѝ като „невъобразима загуба“ и поиска уединение за семейството

Обновена преди 36 минути / 17 август 2026, 06:37
Хейдън Панетиер
Хейдън Панетиер   
Източник: Getty Images
  • Хейдън Панетиер е починала на 36 години, потвърди нейният представител пред ABC News. Причината и обстоятелствата около смъртта засега не са обявени.
  • Актрисата става известна с ролите на Клеър Бенет в „Heroes“ и Джулиет Барнс в „Nashville“, а участва и във филми като „Remember the Titans“, „Ice Princess“ и „Scream 4“.
  • Панетиер започва кариерата си като дете и през годините публично говори за трудностите на живота под светлините на прожекторите. През май тази година издава мемоара „This Is Me: A Reckoning“, а баща ѝ определи смъртта ѝ като „невъобразима загуба“.

Актрисата Хейдън Панетиер, известна с ролите си в сериалите „Heroes“ и „Nashville“, е починала на 36-годишна възраст. Смъртта ѝ е потвърдена пред ABC News от нейния представител.

„С дълбока тъга споделяме трагичната кончина на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и неудържима сила, която даряваше с неизмерима любов и радост всички, които я познаваха, както и милионите хора, които я гледаха на екрана“, заяви баща ѝ Скип Панетиер.

Той помоли за уединение, докато семейството се опитва да осмисли „тази невъобразима загуба“.

На този етап не са оповестени подробности за причината или обстоятелствата около смъртта ѝ.

Панетиер започва кариерата си като дете и постепенно се превръща в разпознаваемо лице както на телевизионния екран, така и в киното. Най-известна е с ролята на Клеър Бенет в хитовия сериал „Heroes“ и на кънтри певицата Джулиет Барнс в музикалната драма „Nashville“.

Сред филмите, в които участва, са „Remember the Titans“, „Raising Helen“, „Ice Princess“ и „Scream 4“.

Актрисата открито говори през годините за трудностите, съпътствали живота ѝ от детската слава до зрелостта. През май тази година тя издаде мемоара си „This Is Me: A Reckoning“.

Тя е майка на едно дете, дъщеря ѝ Кая Кличко, която се ражда през 2014 г. от връзката ѝ с бившия ѝ годеник, световния шампион по бокс в тежка категория Владимир Кличко.

В интервю за „Good Morning America“ през 2022 г. Панетиер откровено разказва за борбата си с алкохолната зависимост и следродилната депресия.

„Не знаех къде свършва алкохолизмът и къде започва следродилната депресия“, казва тя. По думите ѝ през този период се е „изтощила до краен предел“.

Актрисата описва годините след участието си в „Nashville“ като „трудно“, като отбелязва, че и предходният период от живота ѝ е бил много тежък.

„Просто имах нужда от почивка“, казва тя.

През март 2023 г. Панетиер се завръща към ролята си на Кърби Рийд във франчайза „Scream“.

  • Загубата на брат ѝ

Братът на Хейдън, Янсен Панетиер, умира внезапно през февруари 2023 г. на 28-годишна възраст. Семейството му съобщава, че причината е кардиомегалия (уголемено сърце), съчетана с усложнения на аортната клапа.

Хейдън говори открито за мъката си след смъртта му. В интервю за People две години по-късно тя казва:

„Винаги ще бъда съкрушена от това.“

И добавя: „Никога няма да успея да го преодолея. Независимо колко години ще минат, никога няма да преодолея загубата му.“ 

Източник: ABC News    
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